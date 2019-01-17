Политика
Порошенко выбил телефон из рук снимавшего его украинцаРоссийская газета вчера в 14:32
Украинский президент Петр Порошенко выбил телефон из рук украинца, снимавшего главу государства во время общения с избирателями и пытавшегося задать ему вопрос, передает РИА Новости.
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Порошенко дерзко выбил телефон из рук украинца за попытку задать вопрос
Народные новостивчера в 10:28
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