Политика

Порошенко выбил телефон из рук снимавшего его украинцаРоссийская газета вчера в 14:32

Украинский президент Петр Порошенко выбил телефон из рук украинца, снимавшего главу государства во время общения с избирателями и пытавшегося задать ему вопрос, передает РИА Новости.
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