Порошенко выбил телефон из рук снимавшего его украинцаРоссийская газета вчера в 14:32

Украинский президент Петр Порошенко выбил телефон из рук украинца, снимавшего главу государства во время общения с избирателями и пытавшегося задать ему вопрос, передает РИА Новости.

Порошенко выбил телефон из рук снимавшего его украинца

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Армия и оружие Армия и оружие Трамп объявил о размещении на Аляске новых станций перехвата ракет Президент США Дональд Трамп, представляя первый с 2010 г. доклад по ПРО (Missile Defence Review), объявил о планах разместить дополнительные станции перехвата ракет на Аляске.

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