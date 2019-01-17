Политика
Порошенко выбил телефон из рук снимавшего его украинцаРоссийская газета 14:32
Украинский президент Петр Порошенко выбил телефон из рук украинца, снимавшего главу государства во время общения с избирателями и пытавшегося задать ему вопрос, передает РИА Новости.
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Автоматически обработаны 7192 источника, обновлено в 16:27, Ашберн
Происшествия
Рыбку и Лесли задержали в Шереметьево
Обновлено в 12:12
Авто
Toyota представила специальную серию Land Cruiser Prado Style
Toyota Land Cruiser Prado Style базируется на комплектации Элеганс, которая составляет 25,2% продаж Land Cruiser Prado в России.
Обновлено в 07:06
Происшествия
Супруг королевы Елизаветы II попал в ДТП
97-летний супруг королевы Великобритании Елизаветы II герцог Эдинбургский принц Филипп попал в ДТП в графстве Норфолк, передает Reuters со ссылкой на заявление Букингемского дворца.
Обновлено в 14:26
Энергетика
Суд отменил арест акций «Газпрома» в Nord Stream и Nord Stream 2
По словам компании, швейцарский суд полностью отменил свое постановление об аресте акций "Газпрома" в Nord Stream и Nord Stream 2.
Обновлено в 13:09
Интернет
Обнаружена крупнейшая в истории база сворованных данных
Хант обнаружил его на известном хакерском форуме. Исследователь назвал эту утечку личных данных крупнейшей в истории.
Обновлено в 08:56
Гаджеты
Motorola возродит культовую раскладушку RAZR
Компания Motorola намерена возобновить выпуск знаменитой модели RAZR, которая получит сгибающийся экран.
Обновлено вчера в 17:33
Авто
Mercedes-Benz приостановил сборку фургонов в Нижнем Новгороде
Фото: ru.wikipedia.org / M 93 Производство фургонов Mercedes-Benz Sprinter Classic на мощностях группы ГАЗ в Нижнем Новгороде приостановлено из-за отсутствия комплектующих.
Обновлено в 14:28
Общество
Стало известно об отсутствии интимной близости Гитлера и Евы Браун
Обновлено в 13:28
Интернет
В интернете нашли неудаляемый вирус-вымогатель
«Совершенно секретно»: Портал Bleeping Computer, который занимается исследованием в сфере кибербезопасности, обнаружил о хакерской атаке с использованием вируса под названием Djvu.
Обновлено в 06:49
Спорт
Комитет WADA обсудит соответствие РУСАДА антидопинговому кодексу
В сентябре исполком WADA восстановил полноправный статус РУСАДА, утерянный российским агентством в ноябре 2015 года, но с условием, что до 31 декабря 2018 года Россия должна предоставить WADA доступ к данным московской антидопинговой лаборатории.
Обновлено 13 января в 16:10
Гаджеты
Опубликовано живое фото флагманского смартфона Samsung Galaxy S10+
Для кого-то топовые смартфоны Samsung Galaxy S10 станут реальностью только 24 февраля, а кто-то ими уже вовсю пользуется.
Обновлено в 01:32
Авто
Купеобразный Geely FY11 раскрылся в «спортивной» версии
Моторную гамму Geely FY11, помимо стандартного 2,0-литрового турбомотора на 238 сил, представила гибридная силовая установка от Volvo XC40 на базе 1,5-литрового 177-сильного «атмосферника» и 48-вольтового стартер-генератора.
Обновлено вчера в 23:44
Авто
Volkswagen Golf GTI TCR получил серийную версию
После премьеры концептуального «заряженного» хэтчбека Volkswagen Golf GTI TCR, которая состоялась в середине прошлого года на автомобильном фестивале Worthersee в Австрии, новинка, наконец, вышла в серию.
Обновлено в 02:17
Общество
Жители Пресни перекричали управу и застройщика
Член федерального политсовета «Яблока» Сергей Митрохин объявил, что направил в департамент культурного наследия Москвы и Минкульт РФ заявление о включении дома Булошникова в Госреестр объектов культурного наследия и призвал собравшихся объявить слушания несостоявшимися.
Обновлено в 15:15
Спорт
Экипаж Николаева из «КамАЗ-мастер» третий раз подряд выиграл «Дакар»
Экипаж российской команды «КамАЗ-мастер» под управлением Эдуарда Николаева победил в зачете грузовиков ралли-марафона «Дакар».
Обновлено в 11:16
Происшествия
Число жертв теракта в столице Колумбии выросло до восьми человек
Обновлено в 12:31
Происшествия
В Москве в ДТП с трамваем пострадали два человека
В Москве произошло столкновение трамвая и легкового автомобиля, в результате ДТП пострадали два человека.
Обновлено в 15:35
Происшествия
В Великобритании арестовали российский сухогруз «Кузьма Минин»
Обновлено в 07:48
Интернет
В работе бойлеров Ariston произошел сбой из-за блокировки Telegram
Владелец водонагревателя не стал ругаться ни на Ariston, ни на Роскомнадзор, но в ответ он написал — «Ржунемагу, Роскомнадзор заблокировал мне бойлер!».
Обновлено вчера в 12:48
Происшествия
Суд арестовал бывшего гендиректора производителя водки «Пять озер»
Тверской суд Москвы арестовал до 16 марта бывшего гендиректора одного из крупнейших производителей водки в России – Алкогольной сибирской группы (АСГ) Игоря Савельева.
Обновлено в 11:53
Происшествия
В Мурманской области при взрыве бытового газа погиб человек
Обновлено в 13:51
Экономика
Пенсионный фонд сократит несколько тысяч сотрудников в 2019 году
В 2019 году ПФР сократит несколько тысяч сотрудников, в том числе в связи с развитием электронных услуг.
Обновлено в 09:16
Политика
Около 130 тысяч человек приветствовали Путина в Белграде
Около 130 тыс. человек собрались в Белграде, чтобы приветствовать президента России Владимира Путина перед храмом Святого Саввы.
Обновлено в 15:09
Авто
Лимузин «Волга-Кортеж» продают за 4 млн рублей
В Сети на одном из сайтов продают автомобиль «Волга-Кортеж». Стоимость модели составляет 4 млн рублей.
Обновлено в 11:40
Политика
Высланную из РФ украинскую журналистку Бойко арестовали на Украине
Обновлено вчера в 12:07
Общество
Жители России смогут увидеть сближение Луны и звезды Альдебаран
Обновлено в 11:55
Происшествия
Учительница из Тольятти объяснила, почему ударила девочку на уроке
Обновлено в 06:39
Наука
Найден простой способ улучшить память и работу мозга
Ученые из США пришли к выводу, что физические нагрузки благоприятно влияют на память и другие когнитивные функции мозга.
Обновлено вчера в 23:42
Гаджеты
Новые iPad появятся в продаже в первой половине года
В первой половине 2019 года планируется начать выпуск новых iPad Mini 5 и бюджетного планшета от корпорации Apple.
Обновлено в 16:13
Наука
Ученые воссоздали походку ящера, жившего 290 миллионов лет назад
Ученые, которые работают в Берлинском университете им. Гумбольдта, с помощью новейших технологий воссоздали походку ящера, жившего на Земле 290 миллионов лет назад.
Обновлено в 07:43