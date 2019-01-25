Политика
Порошенко ввел в действие засекреченное решение СНБО УкраиныRT на русском 14:19
Украинский лидер Пётр Порошенко своим указом ввёл в действие засекреченное решение СНБО об итогах режима военного положения на Украине.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Порошенко ввел в действие секретное решение СНБО об итогах военного положения
Московский Комсомолец13:20
Автоматически обработаны 7204 источника, обновлено в 15:18, Ашберн
Спорт
В Загитовой что-то надломилось: Самодурова завоевала золото на ЧЕ
Обновлено в 14:56
Политика
Reuters узнал об охраняющих Мадуро наемных военных из России
Бойцы частной военной компании из России прилетели в Венесуэлу, чтобы охранять президента страны Николаса Мадуро, об этом сообщил Reuters со ссылкой на два источника, близких к этим военным.
Обновлено в 13:09
Происшествия
Около 200 человек пропали без вести после прорыва плотины в Бразилии
Обновлено в 14:23
Технологии
Цукерберг объединит Facebook Messenger, Instagram и WhatsApp
Марк Цукерберг планирует объединить Facebook Messenger, Instagram и WhatsApp в одну платформу. Об этом пишет издание The New York Times.
Обновлено в 11:30
Экономика
Vostok New Ventures собирается продать пакет акций Avito за $540 млн
Шведский фонд Vostok New Ventures объявил о намерении продать свою долю в Avito крупнейшему акционеру сервиса - южноафриканской компании Naspers, говорится в сообщении фонда.
Обновлено в 10:34
Транспорт
«Аэрофлот» отменил в выходные более 130 рейсов из-за непогоды
Обновлено в 12:56
Кино
Лучшим фильмом на «Золотом Орле» стала «Война Анны»
Лучшим режиссером стал Алексей Федорченко - фильм "Война Анны". И эта же картина получила "Золотого орла" как "Лучший фильм".
Обновлено в 15:10
Авто
Mitsubishi Eclipse Cross получил новый мотор
Тест Mitsubishi Eclipse Cross: отвечаем на вопросы о купе, ставшем кроссовером Бензиновые кроссоверы тоже доработали: переднеприводные версии получили электронную имитациу блокировки дифференциала Active Yaw Brake Control.
Обновлено в 11:30
Космос
Космический грузовик «Прогресс МС-09» отстыковался от МКС
Грузовой космический корабль "Прогресс МС-09" отстыковался от Международной космической станции, через три часа начнется его сведение с орбиты, сообщил РИА Новости представитель головного научного института "Роскосмоса" ЦНИИмаш.
Обновлено в 08:06
Происшествия
Устроивший стрельбу у школы подросток помещен в реабилитационный центр
Подростка, устроившего днем стрельбу рядом со школой поселка Абалаково в Красноярском крае, после задержания поместили в лесосибирский социально-реабилитационный центр помощи семье и детям.
Обновлено в 10:00
Общество
Аллигаторы вмерзли в лед из-за холодов
Аллигаторы, живущие в национальном парке Болотного парка реки Шаллотт в американском штате Северная Каролина, снова вмерзли в лед.
Обновлено в 06:46
Происшествия
В итальянских Альпах вертолет столкнулся с туристическим самолетом
Обновлено в 13:05
Авто
В Сети появились первые фотографии серийного BMW i4
Судя по представленным фотографиям BMW i4 получил черты 4-Series Gran Coupe.
Обновлено в 09:10
Политика
Украинский журналист, толкнувший Скабееву, отказался извиняться
Обновлено в 14:32
Политика
Трамп объявил о временном возобновлении работы правительства
Президент США Дональд Трамп объявил о возможности временно продолжить работу правительства на три недели, передает телеканал ABC.
Обновлено в 14:59
Космос
«Роскосмос» и РАН разрабатывают нацпроект о противодействии астероидам
Российская академия наук и госкорпорация "Роскосмос" приступили к разработке национальной программы для исследования и создания методов противодействия угрозам из космоса, говорится в сообщении на странице Роскосмоса в Facebook.
Обновлено в 11:53
Гаджеты
Обновление Android испортило популярные смартфоны Xiaomi
Январское обновление операционной системы дурно повлияло на работу множества смартфонов Xiaomi Mi A2, на которых установлена "чистая" версия Android One.
Обновлено в 07:20
Происшествия
МВД объяснило задержание в Магнитогорске гражданина Киргизии
Задержанный в Магнитогорске гражданин Киргизии Хуснидин З. находится в международном розыске за участие в массовых беспорядках, которые прошли на территории города Ош в июне 2010 года.
Обновлено в 12:32
Политика
Конфуз Кличко на форуме в Давосе вызвал смех в зале
Обновлено в 09:43
Экономика
В России резко подорожала курица
По данным Минсельхоза, выросли также цены на говядину и свинину, но их рост был умеренным: говядина подорожала в рознице на 3,4 процента к январю 2018 года, свинина — на 8 процентов.
Обновлено в 01:48
Авто
Источники сообщили о возвращении Opel в Россию
Обновлено в 03:51
Гаджеты
ФАС доработает концепцию о предустановке приложений на смартфоны
Два основных положения концепции касаются предустановки отечественных приложений на смартфоны для российского рынка, а также возможность полностью удалить предустановленные программы (кроме сервисных, обеспечивающих функционирование оборудования), уточнил замглавы ФАС.
Обновлено в 12:21
Гаджеты
Полностью рассекречен «ультрабюджетный» смартфон Xiaomi
«Ультрабюджетный» смартфон В интернет-магазине Lazada, который работает в Юго-Восточной Азии, появились полные характеристики смартфона Xiaomi Redmi Go.
Обновлено в 01:16
Авто
Появились дебютные изображения обновленной Hyundai Sonata
Компания Hyundai начала финальные дорожные испытания седана Sonata следующего поколения.
Обновлено в 13:16
Происшествия
В Черном море возобновили поиск пропавших моряков с горящих танкеров
Поиск 10 моряков с двух танкеров, горящих четвертые сутки в районе Керченского пролива, возобновился в пятницу, его ведут проходящие в этом районе суда, сообщили ТАСС в пресс-службе Росморречфлота.
Обновлено в 04:35
Единоборства
Федор Емельяненко оказался тяжелее Бейдера перед поединком в Bellator
Российский боец смешанного стиля Федор Емельяненко оказался тяжелее американца Райана Бейдера в преддверии финального поединка Гран-при Bellator.
Обновлено в 13:54
Происшествия
Трое грабителей до смерти избили ветерана ВОВ из-за 20 тысяч рублей
Обновлено в 07:03
Наука
Воспаление десен может стать причиной развития болезни Альцгеймера
Международная исследовательская группа, возглавляемая учеными из США, пришла к выводу, что бактерия Porphyromonas gingivalis – возбудитель хронического пародонтита – может провоцировать развитие болезни Альцгеймера.
Обновлено в 10:38
Происшествия
Суд арестовал двоих полицейских из Чехова по делу о взятках
Обновлено в 13:07
Общество
RT стал самым цитируемым ресурсом в соцсетях в 2018 году
Ранее стало известно, что RT стал лидером рейтинга Mediametrics за декабрь 2018 года.
Обновлено в 12:27