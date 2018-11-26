Политика
Порошенко: введение военного положения не скажется на Донбассе
Порошенко: введение военного положения не скажется на ДонбассеРЕН ТВвчера в 22:46
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что возможное введение военного положения не окажет влияние на происходящее в Донбассе. Об этом он сказал, выступая на заседании Совбеза Украины.
РЕН ТВвчера в 22:46
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Автоматически обработано 7117 источников, обновлено вчера в 23:57, Ашберн
Армия и оружие
В ФСБ сообщили о задержании нарушивших границу украинских судов
ФСБ России сообщила, что пограничники задержали три корабля украинских ВМС, совершивших в воскресенье в Черном море ряд провокаций.
Обновлено вчера в 23:53
Армия и оружие
Украинскую армию привели в полную боевую готовность
Начальник Генерального штаба Украины отдал распоряжение о приведении соединений и частей национальную армию в полную боевую готовность, сообщает пресс-служба военного ведомства.
Обновлено вчера в 23:52
Политика
Пытавшиеся пересечь границу Мексики с США мигранты вернулись в приюты
Мигранты, пытавшиеся прорваться в США с территории Мексики, вернулись обратно в приюты, установленные в мексиканской Тихуане.
Обновлено вчера в 23:27
Политика
Опрос показал отношение японцев к мирному договору с Россией
Больше половины японских респондентов (67%) поддержали договоренность премьера Синдзо Абэ с президентом РФ Владимиром Путиным о продолжении переговоров по мирному договору между Россией и Японией.
Обновлено вчера в 23:46
Армия и оружие
ВСУ начали массированный обстрел жилых районов ДНР
Украинские силовики начали массированный обстрел жилых кварталов в самопровозглашенной Донецкой народной республике, сообщает корреспондент РИА Новости.
Обновлено вчера в 22:29
Политика
У здания генконсульства РФ во Львове активисты жгут покрышки
Украинские активисты подожгли автомобильные шины у здания генерального консульства России во Львове, сообщает РБК.
Обновлено вчера в 23:28
Армия и оружие
В США признали уникальность российского противолодочного «Пакета»
Новейшие российские противолодочные системы «Пакет» уникальны и не имеют аналогов в мире.
Обновлено вчера в 23:52
Армия и оружие
ВКС России нанесли удары по позициям обстрелявших Алеппо боевиков
Самолёты ВКС России нанесли удары по позициям террористов, 24 ноября атаковавших сирийский Алеппо химическими боеприпасами.
Обновлено вчера в 21:39
Политика
Порошенко рассказал об «исполнении тысячелетней мечты» Украины
Президент Украины Петр Порошенко сообщил, что сбылась "тысячелетняя мечта" украинского народа, связанная с обретением автокефалии самопровозглашенной Украинской православной церкви.
Обновлено вчера в 23:46
Политика
Туск: Британия и ЕС останутся друзьями
Глава Европейского совета (ЕС) Дональд Туск прокомментировал итоги саммита по соглашению о Brexit, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 23:19
Армия и оружие
Первая партия арктических ЗРК «Тор-М2ДТ» поступила на вооружение
Первая партия арктических зенитных ракетных комплексов "Тор-М2ДТ" поступила в распоряжение российской армии, сообщил департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России.
Обновлено вчера в 23:43
Армия и оружие
Новейший фрегат «Адмирал Касатонов» испытают уже в ближайшее время
Адмирал уточнил, что в 2018 году в состав Военно-морского флота были приняты фрегаты «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» и «Адмирал Макаров», большой десантный корабль «Иван Грен», ледокол «Илья Муромец» и морское судно тылового обеспечения «Эльбрус».
Обновлено вчера в 23:52
Политика
Чехия планирует сократить число российских дипломатов в Праге
Министерство иностранных дел Чехии рассматривает вопрос о сокращении штата дипломатов и автомобилей в российском посольстве в Праге.
Обновлено вчера в 22:05
Армия и оружие
На Украине по тревоге подняли военную прокуратуру
Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко в своем фейсбуке сообщил, что военная прокуратура Южного региона и часть прокуратуры зоны Операции объединенных сил (ООС) подняты по тревоге после якобы атаки российских пограничников на украинские военные суда.
Обновлено вчера в 17:45
Армия и оружие
В Узбекистане начались масштабные учения вооруженных сил
Обновлено вчера в 23:52