Порошенко встревожен встречей Путина и ТрампаРусская Планета 05:47

Бывший украинский лидер Петр Порошенко обеспокоен тем, что Киев не был заранее уведомлен о встрече президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Видеозапись с выступлением политика была опубликована в Facebook.

Транспорт В Приангарье паводок разрушил девять мостов Отмечается, что в районе паводка в Иркутской области затоплено 27 участков региональных дорог общей протяженностью более 200 километров, разрушено 15 автомобильных мостов, 35 водопропускных труб.

Происшествия Задержаны подозреваемые в подделке подписей за кандидата в Мосгордуму Прибывшие на место полицейские установили, что они осуществляли подделку подписей для регистрации кандидата в депутаты Мосгордумы (его имя в полиции не называют).

Здоровье Эксперты: переедание сладкого в детстве влияет на вкусовые привычки во взрослом возрасте Согласно докладу Агентства санитарной безопасности (Anses) Франции, регулярное употребление сладких десертов и напитков ведет к тому, что во взрослом возрасте эти дети будут предпочитать пищу с повышенным содержанием сахара.

Политика СБУ задержала за «дезертирство» освобождённого из плена в ЛДНР украинца Сотрудники Службы безопасности Украины ворвались в дом и задержали одного из четверых украинских военнопленных, освобождённых вчера руководством ЛДНР .

Политика Путин: Украина сама признала факт провокации в Керченском проливе Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что Украина фактически признала провокационный характер «прорыва» своих катеров в российские воды в Керченском проливе.

Происшествия Степной пожар под Новотроицком: в округе введен режим ЧС Сегодня сильный степной пожар начался под Новотроицком. В городском округе ввели режим ЧС.

Авто Названы 10 самых популярных автомобилей премиум-класса в России Как сообщает "Автостат", с января по май 2019 года на российском рынке было куплено около 60 тыс. новых премиальных автомобилей.

Футбол МЮ объявил о трансфере Ван-Биссаки из «Кристал Пэлас» Английский футбольный клуб «Манчестер Юнайтед» объявил о подписании контракта с британским защитником Аароном Ван-Биссакой.

Армия и оружие Рассекречены документы о помощи СССР странам Запада во время Великой Отечественной войны Министерство обороны Российской Федерации в дни работы форума «Армия-2019» впервые представило архивные документы времен Великой Отечественной, которые ранее хранились под грифом «Совершенно секретно».

Политика Путин ответил на возражения Элтона Джона Президент России Владимир Путин считает, что британский певец Элтон Джон заблуждается относительно отношения к геям в РФ.

Происшествия Пожар на 25 га произошел в иркутском заказнике «Туколонь» Лесной пожар на площади 25 га зарегистрирован в субботу в заказнике "Туколонь" в Иркутской области, по делу о вырубках в котором в начале июня был арестован министр лесного комплекса региона Сергей Шеверда.

Космос Впервые обнаружен источник одиночного быстрого радиовсплеска Краткость одиночных радиовсплесков не позволяла ученым это выяснить: до недавнего времени астрономы смогли локализовать только один такой радиовсплеск, FRB 121102 (их называют по дате первого обнаружения, например этот впервые увидели 2 ноября 2012 года).

Экономика Японский консорциум купил у НОВАТЭКа долю в «Арктик СПГ-2» Консорциум японских Mitsui&Co и Japan Oil, Gas and Metals National Corp. (JOGMEC) покупает долю во втором заводе НОВАТЭКа по сжижению природного газа «Арктик СПГ-2», сообщается на сайте российской компании.

Общество В России утвердили список запрещенных к содержанию животных Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев утвердил список запрещенных к содержанию животных и обозначил исключения из этого запрета.

Политика Абэ: Япония смягчит визовый режим для предпринимателей из России Правительство Японии планирует с сентября этого года смягчить визовый режим для предпринимателей из России.

Политика Пушков прокомментировал слова Порошенко о встрече Путина и Трампа Член Совета Федерации Алексей Пушков в Twitter прокомментировал заявление бывшего президента Украины Петра Порошенко, выразившего настороженность по поводу того, что Киев не предупредили о встрече Владимира Путина и Дональда Трампа в рамках саммита "Большой двадцатки".

Общество Курильский вулкан Эбеко выбросил столб пепла высотой 4,5 километра Вулкан Эбеко, расположенный на курильском острове Прамушир, в субботу, 29 июня, выбросил столб пепла на высоту до 4,5 километра.

Игры Опубликован топ-20 самых продаваемых игр Steam за май В Steam составили топ-20 игр, которые оказались наиболее успешными финансово на протяжении первых двух недель после релиза.

Происшествия На Курском вокзале произошло убийство Полиция задержала мужчину, подозреваемого в убийстве на Курском вокзале в Москве.

Наука Грибные споры нашли путь из легких в мозг через лимфоузлы Как правило, организм со здоровым иммунитетом легко справляется с этой грибной инфекцией, но бывают и исключения, когда даже внешне крепкие индивиды после вдыхания криптококков погибают от менингоэнцефалита — воспаления оболочек мозга и вещества самого органа.

Музыка Концерт рэпера ЛСП на фестивале в Екатеринбурге отменили из-за давки Концерт одного из хедлайнеров музыкального фестиваля Ural Music Night в Екатеринбурге, рэп-музыканта ЛСП, пришлось отменить из-за давки, произошедшей на площадке перед сценой.

Происшествия Хлопок газа произошёл в жилом доме в Коврове В Коврове Владимирской области в жилом пятиэтажном доме произошёл хлопок газа. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК по региону.

Общество Популярная летняя обувь оказалась опасной для здоровья В апреле американские ортопеды предупредили, что сандалии на высокой платформе, вернувшиеся в моду из 1990-х годов, могут нанести серьезный вред здоровью.