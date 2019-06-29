Политика

Порошенко встревожен встречей Путина и ТрампаРусская Планета 05:47

Бывший украинский лидер Петр Порошенко обеспокоен тем, что Киев не был заранее уведомлен о встрече президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Видеозапись с выступлением политика была опубликована в Facebook.
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В Совфеде объяснили, почему встреча Путина и Трампа стала тревожным звонком для Украины

ФАН07:57

Порошенко высказался о встрече Путина и Трампа

Газета.Ru06:46

Порошенко назвал встречу Путина и Трампа тревожным звонком для Украины

РИА Новостивчера в 17:28

Порошенко возмущен переговорами РФ и США без ведома Украины

URA.Ruвчера в 18:15

Порошенко испугался переговоров Путина и Трампа

Известиявчера в 17:55

Порошенко испугался встречи Путина с Трампом: «Очень тревожный звонок»

Московский Комсомолецвчера в 22:07

Говорили без него? Порошенко обиделся на Трампа за переговоры с Путиным

SM Newsвчера в 14:38
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 08:13, Вашингтон
Политика

Путин пришел на ужин в честь лидеров стран G20 с термосом

Обновлено вчера в 10:18
Общество

Жена правителя Дубая сбежала с $40 млн

Обновлено в 03:11
Транспорт

В Приангарье паводок разрушил девять мостов

Отмечается, что в районе паводка в Иркутской области затоплено 27 участков региональных дорог общей протяженностью более 200 километров, разрушено 15 автомобильных мостов, 35 водопропускных труб.
Обновлено в 07:14
Происшествия

Задержаны подозреваемые в подделке подписей за кандидата в Мосгордуму

Прибывшие на место полицейские установили, что они осуществляли подделку подписей для регистрации кандидата в депутаты Мосгордумы (его имя в полиции не называют).
Обновлено в 07:59
Здоровье

Эксперты: переедание сладкого в детстве влияет на вкусовые привычки во взрослом возрасте

Согласно докладу Агентства санитарной безопасности (Anses) Франции, регулярное употребление сладких десертов и напитков ведет к тому, что во взрослом возрасте эти дети будут предпочитать пищу с повышенным содержанием сахара.
Обновлено в 06:26
Политика

СБУ задержала за «дезертирство» освобождённого из плена в ЛДНР украинца

Сотрудники Службы безопасности Украины ворвались в дом и задержали одного из четверых украинских военнопленных, освобождённых вчера руководством ЛДНР .
Обновлено в 07:37
Политика

Путин: Украина сама признала факт провокации в Керченском проливе

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что Украина фактически признала провокационный характер «прорыва» своих катеров в российские воды в Керченском проливе.
Обновлено в 07:01
Происшествия

Степной пожар под Новотроицком: в округе введен режим ЧС

Сегодня сильный степной пожар начался под Новотроицком. В городском округе ввели режим ЧС.
Обновлено в 08:05
Авто

Названы 10 самых популярных автомобилей премиум-класса в России

Как сообщает "Автостат", с января по май 2019 года на российском рынке было куплено около 60 тыс. новых премиальных автомобилей.
Обновлено вчера в 09:43
Футбол

МЮ объявил о трансфере Ван-Биссаки из «Кристал Пэлас»

Английский футбольный клуб «Манчестер Юнайтед» объявил о подписании контракта с британским защитником Аароном Ван-Биссакой.
Обновлено в 07:40
Армия и оружие

Рассекречены документы о помощи СССР странам Запада во время Великой Отечественной войны

Министерство обороны Российской Федерации в дни работы форума «Армия-2019» впервые представило архивные документы времен Великой Отечественной, которые ранее хранились под грифом «Совершенно секретно».
Обновлено в 07:35
Политика

Путин ответил на возражения Элтона Джона

Президент России Владимир Путин считает, что британский певец Элтон Джон заблуждается относительно отношения к геям в РФ.
Обновлено в 04:54
Армия и оружие

Подлодка проекта 949А «Омск» передана флоту после модернизации

Атомная подлодка проекта 949А (шифр "Антей") передана в субботу Тихоокеанскому флоту (ТОФ) после модернизации.
Обновлено в 05:17
Происшествия

Пожар на 25 га произошел в иркутском заказнике «Туколонь»

Лесной пожар на площади 25 га зарегистрирован в субботу в заказнике "Туколонь" в Иркутской области, по делу о вырубках в котором в начале июня был арестован министр лесного комплекса региона Сергей Шеверда.
Обновлено в 05:22
Космос

Впервые обнаружен источник одиночного быстрого радиовсплеска

Краткость одиночных радиовсплесков не позволяла ученым это выяснить: до недавнего времени астрономы смогли локализовать только один такой радиовсплеск, FRB 121102 (их называют по дате первого обнаружения, например этот впервые увидели 2 ноября 2012 года).
Обновлено вчера в 09:36
Экономика

Японский консорциум купил у НОВАТЭКа долю в «Арктик СПГ-2»

Консорциум японских Mitsui&Co и Japan Oil, Gas and Metals National Corp. (JOGMEC) покупает долю во втором заводе НОВАТЭКа по сжижению природного газа «Арктик СПГ-2», сообщается на сайте российской компании.
Обновлено в 06:43
Общество

В России утвердили список запрещенных к содержанию животных

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев утвердил список запрещенных к содержанию животных и обозначил исключения из этого запрета.
Обновлено вчера в 05:41
Политика

Абэ: Япония смягчит визовый режим для предпринимателей из России

Правительство Японии планирует с сентября этого года смягчить визовый режим для предпринимателей из России.
Обновлено в 07:03
Политика

Пушков прокомментировал слова Порошенко о встрече Путина и Трампа

Член Совета Федерации Алексей Пушков в Twitter прокомментировал заявление бывшего президента Украины Петра Порошенко, выразившего настороженность по поводу того, что Киев не предупредили о встрече Владимира Путина и Дональда Трампа в рамках саммита "Большой двадцатки".
Обновлено в 01:59
Общество

Курильский вулкан Эбеко выбросил столб пепла высотой 4,5 километра

Вулкан Эбеко, расположенный на курильском острове Прамушир, в субботу, 29 июня, выбросил столб пепла на высоту до 4,5 километра.
Обновлено в 07:25
Игры

Опубликован топ-20 самых продаваемых игр Steam за май

В Steam составили топ-20 игр, которые оказались наиболее успешными финансово на протяжении первых двух недель после релиза.
Обновлено вчера в 16:13
Происшествия

На Курском вокзале произошло убийство

Полиция задержала мужчину, подозреваемого в убийстве на Курском вокзале в Москве.
Обновлено в 06:35
Наука

Грибные споры нашли путь из легких в мозг через лимфоузлы

Как правило, организм со здоровым иммунитетом легко справляется с этой грибной инфекцией, но бывают и исключения, когда даже внешне крепкие индивиды после вдыхания криптококков погибают от менингоэнцефалита — воспаления оболочек мозга и вещества самого органа.
Обновлено 27 июня в 14:00
Музыка

Концерт рэпера ЛСП на фестивале в Екатеринбурге отменили из-за давки

Концерт одного из хедлайнеров музыкального фестиваля Ural Music Night в Екатеринбурге, рэп-музыканта ЛСП, пришлось отменить из-за давки, произошедшей на площадке перед сценой.
Обновлено вчера в 17:00
Происшествия

Хлопок газа произошёл в жилом доме в Коврове

В Коврове Владимирской области в жилом пятиэтажном доме произошёл хлопок газа. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК по региону.
Обновлено вчера в 23:41
Общество

Популярная летняя обувь оказалась опасной для здоровья

В апреле американские ортопеды предупредили, что сандалии на высокой платформе, вернувшиеся в моду из 1990-х годов, могут нанести серьезный вред здоровью.
Обновлено в 07:20
Культура

Рогозин удалил твит о ЛГБТ-постановке на форуме Росмолодёжи в Крыму

Обновлено в 03:39
Политика

Кадыров поддержал слова Путина о предателях

Обновлено вчера в 20:40
Баскетбол

Коллисон завершил карьеру в 31 год

Разыгрывающий "Индианы" Даррен Коллисон объявил о завершении карьеры в 31 год.
Обновлено в 02:52
Спорт

Сборная России по волейболу вышла в «Финал шести» Лиги наций

Обновлено в 04:23
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