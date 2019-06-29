Политика
Порошенко встревожен встречей Путина и ТрампаРусская Планета 05:47
Бывший украинский лидер Петр Порошенко обеспокоен тем, что Киев не был заранее уведомлен о встрече президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Видеозапись с выступлением политика была опубликована в Facebook.
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Порошенко испугался встречи Путина с Трампом: «Очень тревожный звонок»
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