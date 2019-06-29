Политика

Порошенко встревожен встречей Путина и ТрампаРусская Планета 05:47

Бывший украинский лидер Петр Порошенко обеспокоен тем, что Киев не был заранее уведомлен о встрече президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Видеозапись с выступлением политика была опубликована в Facebook.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Порошенко насторожило, что Киеву не сообщили о встрече Путина и Трампа

Телеканал 360°вчера в 18:32

Порошенко высказался о встрече Путина и Трампа

Газета.Ru06:46

Порошенко испугался встречи Путина с Трампом: «Очень тревожный звонок»

Московский Комсомолецвчера в 22:07

В Совфеде объяснили, почему встреча Путина и Трампа стала тревожным звонком для Украины

ФАН07:57

Порошенко испугался переговоров Путина и Трампа

Известиявчера в 17:55

Порошенко назвал встречу Путина и Трампа тревожным звонком для Украины

РИА Новостивчера в 17:28

Говорили без него? Порошенко обиделся на Трампа за переговоры с Путиным

SM Newsвчера в 14:38
Показать все источники
Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 11:19, Вашингтон
Политика

«Победа» сообщила о проблемах с поставками Boeing

Поставки самолетов Boeing лоукостеру "Победа" оказались под вопросом, так как авиапроизводитель не оказал помощи авиакомпании в получении виз США для специалистов, которые должны технически принять новые самолеты с завода Boeing в Сиэтле.
Обновлено в 10:28
Автоспорт

Леклер выиграл квалификацию на этапе «Формулы-1» в Австрии

Обновлено в 10:24
Политика

Абэ рассказал о совместных проектах на Курилах

Обновлено в 08:01
Космос

Уфолог нашел на Луне построенные пришельцами здания

Уфолог Скотт Уоринг нашел на Луне здания, построенные пришельцами.
Обновлено в 01:05
Происшествия

Число погибших при паводке в Иркутской области выросло до трех

Три человека погибли при паводке в Иркутской области, сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе МЧС РФ.
Обновлено в 10:12
Происшествия

Казахстанцы и ливанцы устроили массовую драку из-за фотографии

Обновлено в 10:41
Происшествия

Замкомандира Приволжского округа Росгвардии поймали нетрезвым за рулем

Заместителя командующего Приволжским округом Росгвардии генерал-майора Евгения Березина уличили в пьяном вождении автомобиля.
Обновлено в 10:12
Армия и оружие

Подлодку «Омск» после модернизации передали Тихоокеанскому флоту

Модернизированную атомную подводную лодку проекта 949А «Омск» передали Тихоокеанскому флоту в рамках программы V Международного военно-технического форума «Армия-2019» во Владивостоке.
Обновлено в 07:48
Шоу-бизнес

Серябкина рассказала о романе с Еленой Темниковой

Экс-участница Serebro Ольга Серябкина заявила, что у нее был роман с бывшей коллегой по группе Еленой Темниковой.
Обновлено в 01:52
Политика

Журналисты оценили состояние Меркель на встрече с Путиным

Канцлер Германии Ангела Меркель на встрече с российским лидером Владимиром Путиным в рамках саммита G20 в Японии выглядела бодро, пишет 29 июня «РИА Новости».
Обновлено вчера в 23:33
Политика

Путин призвал спокойно решить вопрос с возвращением украинских моряков

Президент России Владимир Путин заявил, что вопрос с возвращением украинских моряков на родину нужно решить спокойно, в рабочем режиме.
Обновлено в 05:41
Общество

Список запрещенных к содержанию животных утвердил Медведев

Премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил список запрещенных к содержанию животных и обозначил исключения из этого запрета.
Обновлено вчера в 03:05
Политика

Мэй заявила Путину о невозможности нормализации отношений

Обновлено вчера в 07:40
Наука

В Китае обнаружено 5000-летнее кладбище «гигантов»

Обновлено в 00:35
Общество

Жена эмира Дубая сбежала с миллионами долларов

Жена эмира Дубая Мохаммеда бин Рашида принцесса Хая сбежала от супруга, забрав почти $40 млн.
Обновлено в 03:11
Политика

Пушков прокомментировал слова Порошенко о встрече Путина и Трампа

Член Совета Федерации Алексей Пушков в Twitter прокомментировал заявление бывшего президента Украины Петра Порошенко, выразившего настороженность по поводу того, что Киев не предупредили о встрече Владимира Путина и Дональда Трампа в рамках саммита "Большой двадцатки".
Обновлено в 01:59
Интернет

«Раздевающее» девушек приложение взломали и слили в открытый доступ

Одному из пользователей Reddit удалось взломать программу DeepNude, позволяющую «раздевать» девушек на снимках, заплатив до $100.
Обновлено в 05:01
Кино

Появился финальный трейлер боевика «Форсаж: Хоббс и Шоу»

В сети появился новый трейлер боевика «Хоббс и Шоу», который выпустила киностудия Universal Pictures, ролик считается спин-оффом серии фильма «Форсаж».
Обновлено в 05:24
Политика

Кремль рассказал о передаче Турции технологий С-400

Обновлено в 07:39
Происшествия

В Коврове завели уголовное дело после взрыва газа в жилом доме

Обновлено в 06:55
Музыка

Сосо Павлиашвили – певец, актёр, композитор

Обновлено в 03:53
Футбол

«Ахмат» готов принять Кокорина и Мамаева вслед за Глушаковым

Обновлено в 10:27
Энергетика

Новак заявил о преодолении кризиса с транспортом нефти по «Дружбе»

Кризис с загрязнением нефтепровода "Дружба" пройден, Россия поставляет по системе качественную нефть, сообщил глава Минэнерго Александр Новак.
Обновлено в 09:28
Авто

Шеф-дизайнер BMW заступился за большую решетку 7-Series

В одном из интервью зарубежному изданию Адриан ван Хойдонк пожаловался на критические замечания, касающиеся обновленной BMW 7-Series, и объяснил появление необычного дизайна решетки радиатора различиями между предпочтениями покупателей.
Обновлено в 08:25
Происшествия

В США расстреляли известного рэпера

Обновлено в 10:35
Политика

В Минфине назвали условия уплаты взносов в бюджет Совета Европы

Обязательства России по уплате взносов в бюджет Совета Европы (СЕ) наступят после восстановления в полном объеме прав российской делегации, подчеркнул в беседе с журналистами замглавы Минфина РФ Сергей Сторчак.
Обновлено в 09:17
Общество

Росстат заплатит почти 1 млрд рублей за рекламу переписи населения

Росстат объявил открытый аукцион на право выполнения услуг «по проведению в 2019-2020 годах информационно-разъяснительной работы по Всероссийской переписи населения 2020 года и информационному сопровождению и популяризации ее итогов в 2021 году».
Обновлено в 11:06
Происшествия

Задержаны подозреваемые в подделке подписей за кандидата в Мосгордуму

Прибывшие на место полицейские установили, что они осуществляли подделку подписей для регистрации кандидата в депутаты Мосгордумы (его имя в полиции не называют).
Обновлено в 07:59
Единоборства

Мамедов завоевал серебро Европейских игр в соревнованиях по боксу

Россиянин Габил Мамедов занял второе место в соревнованиях по боксу в весовой категории до 60 кг на Европейских играх 2019 года в Минске.
Обновлено в 10:49
Общество

Ветеринаров удивило появление зеленого голубя в Москве

Ветеринары назвали неестественным появление в Москве зеленого голубя.
Обновлено в 09:14
Как работают Яндекс.Новости?
Саммит G20 в ОсакеБольше новостей по теме
Главное