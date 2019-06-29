Политика
Порошенко отреагировал на встречу Путина и ТрампаRT на русском вчера в 20:27
Киев впервые не предупредили о встрече президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа, и это «тревожный звонок». Об этом сообщил бывший президент Украины Пётр Порошенко.
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Тревожных звонков много. Они раздались уже и в Берлине, и в Париже, и в Страсбурге. Украина привыкла быть на авансцене — там, где ей не подобает быть ни по весу, ни по рангу, ни по состоянию страны. Придется занять причитающееся ей место. Надо быть скромнее.
— Алексей Пушков, российский общественный деятельURA.Ru 06:22
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Порошенко испугался встречи Путина с Трампом: «Очень тревожный звонок»
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