Политика

Порошенко отреагировал на встречу Путина и ТрампаRT на русском вчера в 20:27

Киев впервые не предупредили о встрече президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа, и это «тревожный звонок». Об этом сообщил бывший президент Украины Пётр Порошенко.
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Алексей Пушков
Тревожных звонков много. Они раздались уже и в Берлине, и в Париже, и в Страсбурге. Украина привыкла быть на авансцене — там, где ей не подобает быть ни по весу, ни по рангу, ни по состоянию страны. Придется занять причитающееся ей место. Надо быть скромнее.
— Алексей Пушков, российский общественный деятельURA.Ru 06:22

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