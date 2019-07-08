Жители украинского города Хмельницкий встретили экс-президента, лидера партии «Европейская солидарность» Петра Порошенко криками «Ганьба!» («позор») и «иди отсюда!», сообщает «Страна.ua». Видео инцидента опубликовано в YouTube. Порошенко прибыл в Хмельницкую область 4 июля.

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