Политика
Порошенко встретили в Хмельницком криками «позор»РБК 04:52
Жители украинского города Хмельницкий встретили экс-президента, лидера партии «Европейская солидарность» Петра Порошенко криками «Ганьба!» («позор») и «иди отсюда!», сообщает «Страна.ua». Видео инцидента опубликовано в YouTube. Порошенко прибыл в Хмельницкую область 4 июля.
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Политика
В Кремле назвали неприемлемым оскорбление Путина в эфире «Рустави 2»
Москва считает неприемлемым оскорбление в адрес президента России Владимира Путина в эфире грузинского телеканала «Рустави 2», заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Обновлено в 05:47
Политика
Билецкий выдвинул ультиматум Зеленскому из-за телемоста с Россией
Депутат Верховной рады и глава «Национального корпуса» Андрей Билецкий поставил украинскому президенту Владимиру Зеленскому ультиматум из-за телемоста между Россией и Украиной.
Обновлено в 05:54
Авто
Названа предварительная стоимость Aurus Senat Sedan
Предварительная стоимость автомобилей Aurus Senat Sedan в розницу составит около 18 млн рублей.
Обновлено в 05:55
Политика
Зеленский предложил Путину провести переговоры в Минске
Президент Украины Владимир Зеленский предложил российскому лидеру Владимиру Путину провести переговоры в Минске с участием глав США, Великобритании, Франции и Германии.
Обновлено в 05:28
Общество
Медведев подписал указ о проведении всероссийской диспансеризации
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал указ о проведении всероссийской диспансеризации в 2019 и 2020 годах.
Обновлено 05 июля в 16:50
Футбол
«Тамбов» представил новый логотип
Обновлено в 07:36
Политика
Делегация РФ ответит на принятие ОБСЕ «антироссийских» резолюций
Российская делегация не оставит без ответа действия руководства Парламентской ассамблеи ОБСЕ после принятия антироссийских резолюций — с таким заявлением в понедельник, 8 июля, выступил вице-спикер Госдумы, глава делегации Петр Толстой.
Обновлено в 07:34
Происшествия
Кузнецова сообщила о состоянии избитой в Ингушетии девочки
Позитивных прогнозов после диагностики избитой девочки из Ингушетии нет, заявила уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова.
Обновлено вчера в 08:45
Происшествия
В Москве уволен начальник ОВД по Басманному району
"По результатам служебной проверки принято решение об увольнении из органов внутренних дел начальника ОВД по Басманном району", - сказал собеседник агентства.
Обновлено в 05:35
Происшествия
Полиция в Москве задержала угрожавшего взорвать гранату мужчину
Полиция задержала мужчину, который отказывался впускать судебных приставов и угрожал взорвать в квартире гранату.
Обновлено в 07:39
Шоу-бизнес
Анна Нетребко в шортах поразила поклонников стройными ногами
Отдыхающая недалеко от Венеции российская оперная певица Анна Нетребко опубликовала в своем Instagram видео, на котором она резвится в темноте во время грозы на берегу моря.
Обновлено вчера в 11:41
Политика
Путин проинформирован о деле задержанного помощника полпреда УрФО
Позднее оказалось, что он является помощником полпреда президента в УрФО.
Обновлено в 06:22
Кино
В Сети обнародован первый трейлер киноверсии «Мулан» от Disney
Дебютный трейлер знакомит зрителей с атмосферой ленты и главной героиней Фа Мулан, чью роль исполнила актриса Лю Ифэй, в то время как кресло режиссера заняла известная по ряду проектов Ники Каро.
Обновлено в 02:59
Политика
Путин назначил Юнус-Бека Евкурова замминистра обороны
Бывший глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров назначен заместителем министра обороны.
Обновлено в 07:40
Политика
Мицотакис принял присягу в качестве премьер-министра Греции
Лидер победившей на парламентских выборах правоцентристской партии "Новая демократия" (НД) Кириакос Мицотакис принял в понедельник присягу в качестве премьер-министра Греции.
Обновлено в 06:10
Происшествия
Самолет вынужденно сел в Братске из-за смерти пассажира на борту
Самолет авиакомпании S7, летевший из Новосибирска в Якутск, 7 июля совершил вынужденную посадку в аэропорту города Братска Иркутской области из-за плохого самочувствия пассажира, сообщили агентству "Интерфакс" в местном аэропорту в понедельник.
Обновлено в 00:02
Происшествия
Развернувшийся из-за неисправности Boeing благополучно сел во Внукове
«Самолёт Boeing 737 (рейс UT705), развернувшийся в небе Литвы из-за неполадок в системе кондиционирования, благополучно приземлился», — сообщили во Внукове.
Обновлено в 07:00
Финансы
Сбербанк снизил ставки по вкладам в рублях и валюте
Из материалов ЦБ следует, что средняя максимальная процентная ставка по вкладам в российских рублях составила 7,27%, писал News.ru.
Обновлено в 05:13
Экономика
Алкоэнергетики вернут в российские магазины
По данным издания, Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) планирует обязать Россию снять запрет на алкоэнергетики.
Обновлено вчера в 22:16
Футбол
Российский защитник продолжит карьеру в Армении
Российский защитник Виталий Запрудских в понедельник завершил переход в армянский клуб «Ной» (бывший «Арцах»).
Обновлено в 07:34
Общество
В июле в МФЦ установят первые «КриптоБиоКабины»
Ростех сообщил, что в июле нынешнего года в МФЦ Москвы, Подмосковья, Тулы и Краснодара будут поставлены первые 14 КриптоБиоКабин.
Обновлено в 04:15
Спорт
Фигуристка Боброва объявила о завершении карьеры
Олимпийская чемпионка 2014 года по фигурному катанию в командных соревнованиях Екатерина Боброва объявила о завершении спортивной карьеры.
Обновлено в 05:41
Политика
В Госдуме поднимут вопрос о запрете вина из Грузии
Депутаты Госдумы от «Единой России» в понедельник, 8 июля, поднимут на Совете палаты вопрос о введении в отношении Грузии ряда ограничений, заявил на заседании фракции единороссов ее глава Сергей Неверов.
Обновлено в 07:37
Авто
Названа цена на новый пикап JAC T6
Компания «Джак автомобиль» (официальный дистрибьютор китайского автопроизводителя JAC Motors) анонсировала стоимость нового пикапа JAC T6, который поступит в продажу 1 сентября 2019 года.
Обновлено в 03:55
Происшествия
В Новосибирске из приезжего цирка сбежал крокодил
Обновлено в 01:21
Шоу-бизнес
Вдова Иосифа Кобзона стала выглядеть на 30 лет моложе
68-летняя вдова знаменитого певца и политика Иосифа Кобзона Нелли Кобзон недавно стала гостьей программы «Душевный разговор», которую ведет Жасмин.
Обновлено в 06:24
Шоу-бизнес
Плющенко затравили за фото с двумя иномарками
Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко выложил в инстаграме снимок с двумя иномарками, передает Sport24.
Обновлено в 04:32
Транспорт
Весь задержанный багаж отправлен из Шереметьево
Весь задержанный багаж пассажиров Шереметьево отправлен по назначению.
Обновлено в 07:26
Происшествия
В Лондоне экстремал забрался на небоскрёб без страховки
Обновлено в 07:25