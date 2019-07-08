Политика

Порошенко встретили в Хмельницком криками «позор»РБК 04:52

Жители украинского города Хмельницкий встретили экс-президента, лидера партии «Европейская солидарность» Петра Порошенко криками «Ганьба!» («позор») и «иди отсюда!», сообщает «Страна.ua». Видео инцидента опубликовано в YouTube. Порошенко прибыл в Хмельницкую область 4 июля.
Читать в источнике
Обсудить

Подробнее о событии

Порошенко встретили в Хмельницком криками «позор»

РБК04:52

Порошенко обещал дать «по морде» тем, кто будет кричать ему «Позор!»

Rusvesna.su05:33

Порошенко встретили в Хмельницком криками «Позор!»

Известиявчера в 22:13

Видео: Порошенко освистали во время поездки в Хмельницкий

РЕН ТВ03:47

В Хмельницком Порошенко встретили криками "Позор!"

РИА Новости02:42

Порошенко жители Хмельницкого встретили криками «Позор!». Видео

Телеканал 360°вчера в 23:11

Порошенко пригрозил «дать по морде» украинцам после криков «позор»

Московский Комсомолец05:55
Показать все источники
Автоматически обработано 7309 источников, обновлено в 09:16, Вашингтон
Политика

В Тбилиси заявили, что «Габуния не грузин, и даже не мужчина»

В грузинских соцсетях всю ночь бушевал шквал гневных комментариев в адрес Габунии и «Рустави 2». На вопрос корреспондента ФАН, зачем они столь поздней ночью приехали на окраину города, люди отвечали: «Просто не было сил терпеть подобное!».
Обновлено в 01:41
Происшествия

Гандболистка сборной России утонула в Польше

Член сборной РФ по пляжному гандболу Екатерина Королева утонула в Польше после окончания чемпионата Европы.
Обновлено в 08:19
Гаджеты

ОС HongMeng от Huawei работает быстрее Android и macOS

В Huawei создали операционную систему HongMeng, причем она работает быстрее, чем Android и macOS.
Обновлено вчера в 23:10
Политика

Комитет Госдумы поддержал предложение о запрете вина и воды из Грузии

Ранее во фракции «Единая Россия» заявили, что поднимут на совете палаты вопрос о прекращении поставок из Грузии вина и воды, а также запрете на денежные переводы.
Обновлено в 08:53
Происшествия

Журналистов «МБХ медиа» задержали возле резиденции Путина

Журналистов «МБХ медиа» Анастасию Кулагину, Марию Погребняк и Андрея Золотова задержали около резиденции Владимира Путина на Рублево-Успенском шоссе.
Обновлено в 07:58
Политика

Путин назначил Евкурова замминистра обороны

Бывший глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров назначен заместителем министра обороны.
Обновлено в 07:34
Кино

Вышел первый русский трейлер киноверсии «Мулан»

В сети появился первый тизер-трейлер ремейка «Мулан»; ролик уже набрал несколько миллионов просмотров.
Обновлено в 06:16
Политика

Зеленский назвал телемост с Россией провокацией и «дешевым пиар-ходом»

Президент Украины Владимир Зеленский назвал намерение телеканалов NewsOne и «Россия 1» провести телемост «Надо поговорить» провокацией и дешевым предвыборным пиар-ходом.
Обновлено в 06:04
Общество

Названо отношение россиян к браку

Оптимальным возрастом для вступления в брак россияне назвали 24 года для женщин и 27 лет для мужчин.
Обновлено в 02:55
Экономика

СМИ узнали о планах ЕЭК обязать Россию вернуть продажу алкоэнергетиков

Страны — участницы Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) могут обязать Россию отменить запрет на производство и оборот слабоалкогольных энергетических напитков.
Обновлено вчера в 21:32
Общество

Опубликован рейтинг самых богатых и самых бедных регионов России

Именно ЯНАО можно смело называть регионом с высокими доходами населения. На втором месте Ненецкий автономный округ.
Обновлено вчера в 21:33
Политика

Украинского вице-премьера не пустили на саммит Украина-ЕС

Вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе заявила, что ее не пустили на саммит Украина-ЕС, который проходит в Киеве.
Обновлено в 08:40
Происшествия

Главу отдела полиции уволили после серии отравлений в Москве

Начальник отдела МВД по Басманном району Москвы Сергей Васильев уволен после служебной проверки, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Москве.
Обновлено в 05:12
Экономика

Орешкин потребовал расследовать раннюю публикацию данных Росстата ЦБ

«Попрошу своих коллег из Росстата и Банка России провести служебное расследование по этому поводу», — сказал Орешкин.
Обновлено в 08:40
Происшествия

Кузнецова сообщила о состоянии избитой в Ингушетии девочки

Позитивных прогнозов после диагностики избитой девочки из Ингушетии нет, заявила уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова.
Обновлено вчера в 08:45
Экономика

Курс лиры снизился после увольнения председателя центробанка Турции

Турецкая лира ослабла по отношению к доллару после того, как президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в выходные уволил председателя центробанка Мурата Четинкая.
Обновлено в 03:56
Путешествия

Из Турции экстренно эвакуировали двух заболевших российских туристок

Две россиянки, туристки из Москвы и Нижневартовска, заболевшие во время отдыха в Турции, были экстренно эвакуированы спецбортом в медицинские учреждения на родине.
Обновлено в 05:05
Шоу-бизнес

Юлия Ковальчук отказалась в отпуске от макияжа и укладки

Певица Юлия Ковальчук в Instagram поделилась снимком с отдыха. Звезда на фотографии без макияжа, что, впрочем, ее нисколько не смущало.
Обновлено в 05:13
Происшествия

В Ярославской области завели дело из-за привязанного к столбу ребёнка

МВД России по Ярославской области возбудило уголовное дело после того, как во дворе дома в селе Юрьевском обнаружили пятилетнего мальчика из приёмной семьи, который был привязан к столбу.
Обновлено в 08:11
Происшествия

В Новосибирской области учитель физкультуры надорвал школьнику ухо

Следователи СК в Новосибирской области начали проверку после получения информации о том, что учитель физкультуры в одной из деревень надорвал школьнику ухо, сообщил РИА Новости представитель СУСК РФ по региону.
Обновлено в 07:42
Общество

В Казани продается «Английский замок» за 28 млн рублей

Обновлено в 07:59
Армия и оружие

Съемочная группа из ДНР попала под обстрел ВСУ в Донбассе

Обновлено в 07:32
Авто

GM-АвтоВАЗ перезапустил конвейер

Как сообщает агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу предприятия, пятидневный простой завода был плановым.
Обновлено в 05:45
Авто

Названы самые популярные иномарки в РФ до 1 млн рублей

Эксперты аналитического агентства «АвтоСТАТ» назвали ТОП-5 самых популярных иномарок на рынке РФ стоимостью от 800 тысяч до 1 млн рублей.
Обновлено в 01:16
Происшествия

Экс-кандидат в главы Кузбасса арестован за вымогательство

Суд заключил под стражу бывшего кандидата на пост губернатора Кемеровской области и мэра Новокузнецка Виктора Смирнова, который подозревается в вымогательстве денег у бизнесмена, сообщил «Интерфаксу» информированный источник.
Обновлено в 05:02
Здоровье

Медведев считает, что всероссийская диспансеризация предупредит опасные болезни

Глава правительства Дмитрий Медведев убежден, что всероссийская диспансеризация населения, которая пройдет в 2019-2020 годах, должна положительно повлиять на демографическую ситуацию, а также предупредить опасные заболевания.
Обновлено в 08:00
Футбол

«Фенербахче» предложил «Шальке» 3 млн евро за Коноплянку

Полузащитник «Шальке» Евгений Коноплянка попал в сферу интересов «Фенербахче». Стамбульцы предложили за 29-летнего украинца 3 миллиона евро.
Обновлено в 02:29
Политика

ПА ОБСЕ приняла итоговую декларацию с критикой России

Парламентская ассамблея Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ПА ОБСЕ) приняла итоговую декларацию, в которой содержатся тезисы о непризнании Крыма частью РФ, критика проектов «Северный поток-2» и «Турецкий поток», а также призыв к Москве отказаться от признания независимости Абхазии и Южной Осетии.
Обновлено в 07:20
Авто

В Минпромторге РФ назвали предварительную цену Aurus Senat Sedan

Розничная стоимость Aurus Senat Sedan составит около 18 млн рублей.
Обновлено в 06:52
Здоровье

Медики установили, что шашлык может вызвать рак

Учёные из университета Вандербильта в США признали жареное на открытом огне мясо опасным для организма, пишет VistaNews.
Обновлено в 08:46
Как работают Яндекс.Новости?
Главное