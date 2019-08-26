Бывший президент Незалежной Украины Петр Порошенко поздравил Донецк с Днем города и пожелал, чтобы над городом взвились украинские флаги. Об этом политик написал на своей официальной страничке в Facebook.

Происшествия Двух российских пограничников задержали в Литве В Литве были задержаны два вооруженных сотрудника погранслужбы ФСБ России. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на телеканал LNK.

Футбол Черчесов огласил список сборной на Евро-2020 Тренерский штаб сборной России по футболу во главе со Станиславом Черчесовым определился со списком игроков, которые будут вызваны для подготовки к отборочным матчам Чемпионата Европы 2020 года.

Происшествия В результате стрельбы в шведском Мальме погибла женщина В результате стрельбы на улице возле парка Риберсборг в шведском Мальме смертельное ранение получила 30-летняя женщина.

Политика Правительство разработает проект о доступе частных инвесторов к шельфу Принято решение о подготовке законопроекта, который расширит доступ частным инвесторам к освоению шельфа арктического.

Энергетика Бензин в России в июле подорожал на 0,2% Потребительские цены на автомобильный бензин в России в июле выросли на 0,2%. Такие данные приводит 26 августа Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

Происшествия На Кубани двух росгвардейцев уволили за сон на службе На Кубани двух сотрудников Росгвардии уволили из ведомства за то, что они спали в патрульной машине.

Политика Путин предложил три кандидатуры на пост главы Ингушетии Президент Владимир Путин предложил парламенту Ингушетии – народному собранию – три кандидатуры на пост главы республики.

Происшествия СК возбудил дело из-за вспышки мышиной лихорадки в Саратовской области Следователи возбудили уголовное дело по факту халатности должностных лиц, повлекшей вспышку мышиной (геморрагической) лихорадки в Саратовской области.

Наука Ученые выяснили, какая пища резко увеличивает раковую опухоль Рацион, где присутствует жареная в масле еда, увеличивает размер опухоли в два раза, - пояснили исследователи.

Происшествия Росгидромет обнаружил радиоактивные изотопы в Северодвинске после ЧП Росгидромет подтвердил информацию об обнаружении на полигоне ВМФ под Северодвинском радиоактивных изотопов после взрыва, говорится в сообщении ведомства.

Музыка Объявлены наставники нового сезона шоу «Голос» Музыкальное телешоу «Голос», выходящее на Первом канале, объявило состав наставников нового восьмого сезона конкурса.

Единоборства Ковалев нокаутировал Ярда в конце поединка Оба выступили неудачно: в четырехраундовых поединках Варосян уступил победу Алексею Тухтарову из Свердловской области, а Рыжих – боксеру из Турции Жавохирбеку Каримову.

Политика Путин разъяснил врио главы Башкирии смысл продэмбарго Президент России Владимир Путин на встрече с врио главы Башкирии Радием Хабировым, который рассказал ему о том, что в регионе поддерживают введенное в 2014 году российское продовольственное эмбарго, разъяснил, что это не санкции, а ответные меры России.

Экономика Путин обеспокоен медленным ростом доходов россиян Президент России Владимир Путин поручил добиться более устойчивого роста экономических показателей.

Политика Валерия Касамара отказалась от дебатов с Любовью Соболь Проректор Высшей школы экономики (ВШЭ) Валерия Касамара отказалась от проведения дебатов с незарегистрированным кандидатом Любовью Соболь.

Здоровье Доктор Мясников объяснил, почему россияне толстые Ранее Минздрав России сообщил о том, что за последние пять лет число жителей страны, страдающих от ожирения, увеличилось в полтора раза.

Футбол Бас Дост стал игроком «Айнтрахта» 30-летний голландец заключил контракт до лета 2022 года, сообщает официальный сайт «Айнтрахта».

Политика Глава офиса Зеленского оправдался за роскошную вечеринку в Сен-Тропе Глава администрации президента Украины Андрей Богдан прокомментировал свое присутствие на вечеринке на французском курорте Сен-Тропе в День независимости Незалежной.

Политика Россия и Украина согласовали дату обмена удерживаемыми лицами Россия и Украина уже согласовали дату обмена удерживаемыми лицами.

Армия и оружие Нестандартная посадка Су-57 попала на видео В Сети появилось видео необычной посадки российского истребителя пятого поколения Су-57 на аэродроме в Жуковском.

Футбол «Локомотив» может усилиться футболистом «Интера» Московский "Локомотив" в ближайшее время планирует приобрести полузащитника миланского "Интера" Жоау Мариу.

Космос «Союз МС-13» завершил перестыковку на МКС Экипаж «Союза МС-13» перестыковал корабль с одного модуля Международной космической станции (МКС) на другой.

Гаджеты Google анонсировал обновление Android на смартфонах 3 сентября владельцы смартфонов на базе Android смогут установить новую версию операционной системы. Об этом сообщает портал Phone Arena.