Политика
ИнфоСМИПорошенко вознамерился поднять над Донецком флаг Украины
Бывший президент Незалежной Украины Петр Порошенко поздравил Донецк с Днем города и пожелал, чтобы над городом взвились украинские флаги. Об этом политик написал на своей официальной страничке в Facebook.
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Происшествия
Двух российских пограничников задержали в Литве
В Литве были задержаны два вооруженных сотрудника погранслужбы ФСБ России. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на телеканал LNK.
Газета.Ru 04:15
Армия и оружие
В Китае назвали свой истребитель J-20 лучшим в мире
Недавно компания AVIC осуществила очередную презентацию J-20, на которым объявила истребитель «лучшим в мире».
ГЛАС.RU вчера в 12:44
Футбол
Черчесов огласил список сборной на Евро-2020
Тренерский штаб сборной России по футболу во главе со Станиславом Черчесовым определился со списком игроков, которые будут вызваны для подготовки к отборочным матчам Чемпионата Европы 2020 года.
Вести.Ru 09:27
Происшествия
В результате стрельбы в шведском Мальме погибла женщина
В результате стрельбы на улице возле парка Риберсборг в шведском Мальме смертельное ранение получила 30-летняя женщина.
Российская газета 08:12
Политика
Правительство разработает проект о доступе частных инвесторов к шельфу
Принято решение о подготовке законопроекта, который расширит доступ частным инвесторам к освоению шельфа арктического.
РИА Новости 08:59
Энергетика
Бензин в России в июле подорожал на 0,2%
Потребительские цены на автомобильный бензин в России в июле выросли на 0,2%. Такие данные приводит 26 августа Федеральная служба государственной статистики (Росстат).
REGNUM 09:13
Политика
Guardian: Трамп поссорился с лидерами G7 из-за России
РИА Новости вчера в 22:50
Происшествия
На Кубани двух росгвардейцев уволили за сон на службе
На Кубани двух сотрудников Росгвардии уволили из ведомства за то, что они спали в патрульной машине.
Российская газета 08:38
Политика
Путин предложил три кандидатуры на пост главы Ингушетии
Президент Владимир Путин предложил парламенту Ингушетии – народному собранию – три кандидатуры на пост главы республики.
Ведомости 08:13
Происшествия
СК возбудил дело из-за вспышки мышиной лихорадки в Саратовской области
Следователи возбудили уголовное дело по факту халатности должностных лиц, повлекшей вспышку мышиной (геморрагической) лихорадки в Саратовской области.
Известия 09:15
Наука
Ученые выяснили, какая пища резко увеличивает раковую опухоль
Рацион, где присутствует жареная в масле еда, увеличивает размер опухоли в два раза, - пояснили исследователи.
Российская газета 00:42
Происшествия
Росгидромет обнаружил радиоактивные изотопы в Северодвинске после ЧП
Росгидромет подтвердил информацию об обнаружении на полигоне ВМФ под Северодвинском радиоактивных изотопов после взрыва, говорится в сообщении ведомства.
Ведомости 05:17
Музыка
Объявлены наставники нового сезона шоу «Голос»
Музыкальное телешоу «Голос», выходящее на Первом канале, объявило состав наставников нового восьмого сезона конкурса.
Lenta.ru 09:09
Единоборства
Ковалев нокаутировал Ярда в конце поединка
Оба выступили неудачно: в четырехраундовых поединках Варосян уступил победу Алексею Тухтарову из Свердловской области, а Рыжих – боксеру из Турции Жавохирбеку Каримову.
Южноуральская панорама 24 августа в 16:10
Политика
Путин разъяснил врио главы Башкирии смысл продэмбарго
Президент России Владимир Путин на встрече с врио главы Башкирии Радием Хабировым, который рассказал ему о том, что в регионе поддерживают введенное в 2014 году российское продовольственное эмбарго, разъяснил, что это не санкции, а ответные меры России.
РИА Новости 07:58
Экономика
Путин обеспокоен медленным ростом доходов россиян
Президент России Владимир Путин поручил добиться более устойчивого роста экономических показателей.
Коммерсантъ 06:53
Политика
Валерия Касамара отказалась от дебатов с Любовью Соболь
Проректор Высшей школы экономики (ВШЭ) Валерия Касамара отказалась от проведения дебатов с незарегистрированным кандидатом Любовью Соболь.
Ведомости 08:38
Здоровье
Доктор Мясников объяснил, почему россияне толстые
Ранее Минздрав России сообщил о том, что за последние пять лет число жителей страны, страдающих от ожирения, увеличилось в полтора раза.
ФАН 08:35
Футбол
Бас Дост стал игроком «Айнтрахта»
30-летний голландец заключил контракт до лета 2022 года, сообщает официальный сайт «Айнтрахта».
Спорт-Экспресс 08:37
Политика
Глава офиса Зеленского оправдался за роскошную вечеринку в Сен-Тропе
Глава администрации президента Украины Андрей Богдан прокомментировал свое присутствие на вечеринке на французском курорте Сен-Тропе в День независимости Незалежной.
РЕН ТВ 09:30
Политика
Россия и Украина согласовали дату обмена удерживаемыми лицами
Россия и Украина уже согласовали дату обмена удерживаемыми лицами.
BFM.ru 08:24
Армия и оружие
Нестандартная посадка Су-57 попала на видео
В Сети появилось видео необычной посадки российского истребителя пятого поколения Су-57 на аэродроме в Жуковском.
Российская газета вчера в 12:34
Шоу-бизнес
Звезда сериала «Полицейский с Рублевки» похудел на 40 килограммов
Экспресс газета 10:10
Происшествия
Россиянка погибла при восхождении на вулкан Фудзи
Российская газета 08:49
Футбол
«Локомотив» может усилиться футболистом «Интера»
Московский "Локомотив" в ближайшее время планирует приобрести полузащитника миланского "Интера" Жоау Мариу.
Вести.Ru 09:42
Космос
«Союз МС-13» завершил перестыковку на МКС
Экипаж «Союза МС-13» перестыковал корабль с одного модуля Международной космической станции (МКС) на другой.
Lenta.ru 00:54
Гаджеты
Google анонсировал обновление Android на смартфонах
3 сентября владельцы смартфонов на базе Android смогут установить новую версию операционной системы. Об этом сообщает портал Phone Arena.
РЕН ТВ 09:44
Армия и оружие
В России приступили к созданию бомбардировщика ПАК ДА
В России приступили к созданию ПАК ДА - перспективного авиационного комплекса дальней авиации, который в будущем должен заменить стоящие на вооружении Ту-160, Ту-95МС и Ту-22М3.
Газета.Ru 09:09