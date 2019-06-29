Политика

Порошенко возмутился встречей Путина и ТрампаГазета.Ru 02:37

Экс-президент Украины Петр Порошенко возмутился тем, что Запад не уведомил его о встрече президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Осаке на полях саммита G20. Бывший украинский лидер по сути обвинил американских и европейских партнеров Киева в предательстве.
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SM Newsвчера в 14:38
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 12:48, Вашингтон
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Британское издание The Sun сообщило, что супруга премьер-министра ОАЭ, правителя Дубая шейха Мохаммеда бен Рашид Аль Мактума сбежала из страны с крупной суммой денег.
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Известная исполнительница русского шансона 65-летняя певица Любовь Успенская шокировала подписчиков своего блога в Instagram заявлением о желании продолжать рожать детей.
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Казахстанцы устроили массовую драку с иностранцами из-за фотографии

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Обновлено вчера в 17:21
Авто

Аналог новой Chevrolet Captiva пользуется ажиотажным спросом

Концерн SAIC вывел на рынок роскошный аналог новой Chevrolet Captiva всего месяц назад. Модель выпустили под британским брендом MG.
Обновлено в 03:38
Политика

Владимир Путин оценил работу саммита G20 в Осаке

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В центре Тбилиси началось масштабное шествие оппозиции

Обновлено в 12:15
Происшествия

В Иркутской области из-за наводнения эвакуируют город

Всего в Тулуне живут 42 тысячи человек. Наводнение в Иркутской области началось из-за ливней.
Обновлено вчера в 10:25
Политика

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Заместитель министра финансов России Сергей Сторчак заявил, что для погашения долга Москвы по взносу в Совет Европы необходимо разработать протокол, в котором будут согласованы график платежей и сумма выплаты.
Обновлено в 10:28
Спорт

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Арина Аверина заняла первое место в многоборье на чемпионате России по художественной гимнастике в Москве.
Обновлено в 11:07
Общество

Алибасов высказался о пиаре на скандале с отравлением

Продюсер Бари Алибасов прокомментировал слова о том, что история с его отравлением была спектаклем ради пиара.
Обновлено в 11:25
Автоспорт

Мацусита выиграл первую гонку Ф-2 в Австрии, Мазепин — 12-й, Шумахер — 19-й

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Обновлено в 11:50
Политика

«Победа» сообщила о проблемах с поставками Boeing

Поставки самолетов Boeing лоукостеру "Победа" оказались под вопросом, так как авиапроизводитель не оказал помощи авиакомпании в получении виз США для специалистов, которые должны технически принять новые самолеты с завода Boeing в Сиэтле.
Обновлено в 10:28
Политика

Меркель ответила на вопрос о своем здоровье

Ангеле Меркель за последний месяц дважды становилось плохо во время официальных мероприятий — на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским и на приеме президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера.
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Армия и оружие

Атомную подлодку «Омск» передали Тихоокеанскому флоту России

Атомная подводная лодка «Омск» была передана Тихоокеанскому флоту России после модернизации, заявили в пресс-службе Восточного военного округа.
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Космический телескоп TESS (NASA) обнаружил самую маленькую экзопланету за все время миссии.
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Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал в твиттере возмущение экс-президента Украины Петра Порошенко от встречи глав РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа.
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Премьер-министр федеральной земли Мекленбург — Передняя Померания Мануэла Швезиг призвала к постепенной отмене санкций против России.
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Оказавшись в сломанном лифте, итальянка пыталась звать на помощь, но пришедшая к ней домой уборщица не слышала криков хозяйки и ушла домой после завершения уборки.
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Экс-участница «Серебра» Ольга Серябкина рассказала о том, что у нее был роман с бывшей коллегой по группе Еленой Темниковой.
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Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев утвердил список запрещенных к содержанию животных и обозначил исключения из этого запрета.
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Реализация торгового потенциала в отношениях России и США зависит только от Вашингтона.
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