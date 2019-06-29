Политика
Порошенко возмутился встречей Путина и ТрампаГазета.Ru 02:37
Экс-президент Украины Петр Порошенко возмутился тем, что Запад не уведомил его о встрече президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Осаке на полях саммита G20. Бывший украинский лидер по сути обвинил американских и европейских партнеров Киева в предательстве.
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Порошенко испугался встречи Путина с Трампом: «Очень тревожный звонок»
Московский Комсомолецвчера в 22:07
Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 12:48, Вашингтон
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