Политика

Порошенко возмущен, что не может прийти в ОПУИА REX 12:35

Экс-президент Петр Порошенко заявил, что на Украине происходит «ползучий пророссийский реванш». Так он прокомментировал заявление главы ОПУ Андрея Богдана по поводу возможности предоставления русскому языку статуса «регионального» в Луганской Донецкой областях.
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Порошенко заявил о «пророссийском реванше» в Донбассе

РБК08:46

Порошенко заявил о «ползучем пророссийском реванше»

Газета.Ru08:48

Порошенко рассказал о ползучем пророссийском реванше

Lenta.ru06:22

Порошенко рассказал о «ползучем пророссийском реванше»

Московский Комсомолец05:21

Порошенко заявил о ползущем с Донбасса «пророссийском реванше»

Известия04:48

Порошенко заявил о «ползучем пророссийском реванше»

RT на русском04:05

Пророссийский реванш: Порошенко высказался об официальном русском языке в Донбассе

РЕН ТВ03:01
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Автоматически обработано 7300 источников, обновлено в 12:48, Ашберн
Происшествия

Уфимка найдена мертвой в отеле в Греции

Обновлено вчера в 07:37
Шоу-бизнес

Лещенко прокомментировал выезд автомобиля Пугачевой на перрон

Народный артист РСФСР Лев Лещенко прокомментировал инцидент с поездкой певицы Аллы Пугачевой по перрону Рижского вокзала на автомобиле.
Обновлено в 09:47
Армия и оружие

Журналисты ВГТРК попали под обстрел в Донецке

Съемочная группа ВГТРК попала под минометный обстрел со стороны ВСУ в поселке Александровка на западе Донецка.
Обновлено в 08:10
Авто

«АвтоВАЗ» останавливает производство из-за срыва поставок

Обновлено в 11:07
Политика

Путин поручил устранить зарплатные нарушения

Президент России Владимир Путин поручил устранить задержки и невыплаты зарплат.
Обновлено в 10:19
Политика

Володин поставил парламентский форум в России в пример ПАСЕ

Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал преимущества межпарламентского форума в России перед Парламентской ассамблеей Совета Европы (ПАСЕ).
Обновлено в 12:11
Культура

Шемякин и «Союзмультфильм» создадут мультфильм о русском языке

Художник Михаил Шемякин и киностудия «Союзмультфильм» планируют начать работу над циклом детских анимационных фильмов для детей о русском языке.
Обновлено в 12:28
Хоккей

Зарипов открыл бутылку воды броском шайбы

Обновлено в 11:16
Происшествия

Гибель 14 российских моряков произошла на подлодке «Лошарик»

Пожар, при котором погибли 14 российских подводников, произошел на атомной подлодке АС-12, известной как "Лошарик", сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК со ссылкой на источник.
Обновлено в 10:33
Авто

Появилось первое фото салона УАЗ «Патриот» с «автоматом»

По сообщениям UAZ Belgium, старт производства "Патриота" с автоматической коробкой передач начнётся в сентябре 2019 года, в это же время начнётся приём заказов на новинку.
Обновлено в 01:50
Политика

Спикер Рады отозвал приглашение для наблюдателей ПАСЕ на выборы

Спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий отозвал приглашение для наблюдателей Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) на выборы в парламент.
Обновлено в 10:33
Экономика

ЦБ принял решение завершить санацию банка «ФК Открытие»

Банк России принял решение завершить санацию банка "ФК Открытие", говорится в сообщении регулятора.
Обновлено в 12:28
Космос

NASA испытало систему аварийного спасения корабля Orion

NASA успешно провело испытания системы аварийного спасения нового пилотируемого космического корабля Orion на стартовом участке.
Обновлено в 09:49
Происшествия

Из России полковник полиции сбежала в Грузию

Как отмечается, исходя из оперативных данных полиции, Разумная уже пересекла границу РФ и на данный момент скрывается за рубежом, предположительно в Грузии.
Обновлено в 11:23
Технологии

Пять российских компаний пожаловались на «Яндекс»

Компанию «Яндекс» обвинили в недобросовестной конкуренции пять российских онлайн-сервисов, включая сайт частных объявлений Avito и сайт по поиску недвижимости ЦИАН.
Обновлено вчера в 06:03
Происшествия

На Украине во время тренировочного полета разбился самолет

Обновлено в 11:23
Авто

Обновленный BMW X6 показали до премьеры

Обновленный кроссовер BMW X6, который должен выйти в продажу уже в этом году, рассекречен на первых качественных фотографиях.
Обновлено вчера в 23:15
Спорт

WADA заподозрило 298 российских атлетов в употреблении допинга

В настоящее время из 578 допинг-проб 298 российских атлетов были проанализированы 150 образцов, которые принадлежат 43 спортсменам.
Обновлено в 12:27
Происшествия

В небе над Лондоном из самолета выпал труп

Обновлено в 03:01
Общество

Кейт Миддлтон появилась на Уимблдоне в скромном белом платье

Супруга принца Уильма появилась на стадионе в белом платье чуть ниже колена с черным пояском и пуговицами от своего любимого дизайнера Alexander McQueen.
Обновлено в 11:11
Кино

Первые промо-материалы сериала «Ведьмак» от Netflix появились в Сети

Обновлено вчера в 22:38
Политика

Свыше четверти москвичей уверены, что пойдут на выборы в Мосгордуму

Более четверти (28%) москвичей заявили, что точно пойдут на выборы в Московскую городскую думу, что на треть выше явки на прошлых выборах; еще 16% скорее всего примут в них участие, свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Обновлено в 07:43
Интернет

Microsoft заново анонсировала Windows 1985 года выпуска

Microsoft неожиданно опубликовала в своём твиттере тизерный ролик, посвящённый Windows 1.0 — системе 1985 года выпуска.
Обновлено в 12:07
Общество

В России назвали ЕГЭ «провокацией» и предрекли его скорую отмену

Руководитель Всероссийского фонда образования, сопредседатель движения "Образование для всех" Сергей Комков заявил, что ЕГЭ является провокацией, которая будет отменена в ближайшие 10 лет, передает "НСН".
Обновлено в 08:02
Политика

Британия подсчитала потери от «жесткого» Brexit

Хаммонд подчеркнул, что Brexit без сделки станет разрушительным для Британии. Ранее сообщалось, что Евросоюз готовится к "жесткому" Brexit.
Обновлено в 09:49
Путешествия

В Анапе из-за опасного течения запретили купание на всех пляжах

В Анапе на всех пляжах курорта запретили купание из-за шторма и сильного донного течения.
Обновлено вчера в 05:03
Авто

Показана внешность нового Opel для России

Возвращение Opel в Россию может ознаменоваться появлением еще одной коммерческой модели — Opel Combo Life.
Обновлено в 05:04
Политика

Чехия вновь разрешила полеты российских авиакомпаний

Чехия и Россия договорились до 7 июля временно восстановить в полном объеме разрешение авиаперевозчикам двух государств на выполнение рейсов между странами и рассчитывают на скорейшее достижение соглашения по имеющимся вопросам.
Обновлено в 05:55
Политика

Россия обвинила НАТО в подготовке «цветных революций»

1 июля сообщалось, что черноморский флот России проконтролирует действия кораблей НАТО на учениях Sea Breeze-2019, которые проводятся в том числе на территории Украины.
Обновлено в 10:52
Происшествия

Кокорин начал проходить курс реабилитации в столичном медцентре

Футболист петербургского "Зенита" Александр Кокорин начал проходить курс реабилитации в одном из столичных медицинских центров, рассказала РИА Новости уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева.
Обновлено в 08:52
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