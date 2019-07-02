Экс-президент Петр Порошенко заявил, что на Украине происходит «ползучий пророссийский реванш». Так он прокомментировал заявление главы ОПУ Андрея Богдана по поводу возможности предоставления русскому языку статуса «регионального» в Луганской Донецкой областях.

Порошенко возмущен, что не может прийти в ОПУ

Шоу-бизнес Лещенко прокомментировал выезд автомобиля Пугачевой на перрон Народный артист РСФСР Лев Лещенко прокомментировал инцидент с поездкой певицы Аллы Пугачевой по перрону Рижского вокзала на автомобиле.

Армия и оружие Журналисты ВГТРК попали под обстрел в Донецке Съемочная группа ВГТРК попала под минометный обстрел со стороны ВСУ в поселке Александровка на западе Донецка.

Политика Путин поручил устранить зарплатные нарушения Президент России Владимир Путин поручил устранить задержки и невыплаты зарплат.

Политика Володин поставил парламентский форум в России в пример ПАСЕ Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал преимущества межпарламентского форума в России перед Парламентской ассамблеей Совета Европы (ПАСЕ).

Культура Шемякин и «Союзмультфильм» создадут мультфильм о русском языке Художник Михаил Шемякин и киностудия «Союзмультфильм» планируют начать работу над циклом детских анимационных фильмов для детей о русском языке.

Происшествия Гибель 14 российских моряков произошла на подлодке «Лошарик» Пожар, при котором погибли 14 российских подводников, произошел на атомной подлодке АС-12, известной как "Лошарик", сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК со ссылкой на источник.

Авто Появилось первое фото салона УАЗ «Патриот» с «автоматом» По сообщениям UAZ Belgium, старт производства "Патриота" с автоматической коробкой передач начнётся в сентябре 2019 года, в это же время начнётся приём заказов на новинку.

Политика Спикер Рады отозвал приглашение для наблюдателей ПАСЕ на выборы Спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий отозвал приглашение для наблюдателей Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) на выборы в парламент.

Экономика ЦБ принял решение завершить санацию банка «ФК Открытие» Банк России принял решение завершить санацию банка "ФК Открытие", говорится в сообщении регулятора.

Космос NASA испытало систему аварийного спасения корабля Orion NASA успешно провело испытания системы аварийного спасения нового пилотируемого космического корабля Orion на стартовом участке.

Происшествия Из России полковник полиции сбежала в Грузию Как отмечается, исходя из оперативных данных полиции, Разумная уже пересекла границу РФ и на данный момент скрывается за рубежом, предположительно в Грузии.

Технологии Пять российских компаний пожаловались на «Яндекс» Компанию «Яндекс» обвинили в недобросовестной конкуренции пять российских онлайн-сервисов, включая сайт частных объявлений Avito и сайт по поиску недвижимости ЦИАН.

Авто Обновленный BMW X6 показали до премьеры Обновленный кроссовер BMW X6, который должен выйти в продажу уже в этом году, рассекречен на первых качественных фотографиях.

Спорт WADA заподозрило 298 российских атлетов в употреблении допинга В настоящее время из 578 допинг-проб 298 российских атлетов были проанализированы 150 образцов, которые принадлежат 43 спортсменам.

Общество Кейт Миддлтон появилась на Уимблдоне в скромном белом платье Супруга принца Уильма появилась на стадионе в белом платье чуть ниже колена с черным пояском и пуговицами от своего любимого дизайнера Alexander McQueen.

Политика Свыше четверти москвичей уверены, что пойдут на выборы в Мосгордуму Более четверти (28%) москвичей заявили, что точно пойдут на выборы в Московскую городскую думу, что на треть выше явки на прошлых выборах; еще 16% скорее всего примут в них участие, свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Интернет Microsoft заново анонсировала Windows 1985 года выпуска Microsoft неожиданно опубликовала в своём твиттере тизерный ролик, посвящённый Windows 1.0 — системе 1985 года выпуска.

Общество В России назвали ЕГЭ «провокацией» и предрекли его скорую отмену Руководитель Всероссийского фонда образования, сопредседатель движения "Образование для всех" Сергей Комков заявил, что ЕГЭ является провокацией, которая будет отменена в ближайшие 10 лет, передает "НСН".

Политика Британия подсчитала потери от «жесткого» Brexit Хаммонд подчеркнул, что Brexit без сделки станет разрушительным для Британии. Ранее сообщалось, что Евросоюз готовится к "жесткому" Brexit.

Путешествия В Анапе из-за опасного течения запретили купание на всех пляжах В Анапе на всех пляжах курорта запретили купание из-за шторма и сильного донного течения.

Авто Показана внешность нового Opel для России Возвращение Opel в Россию может ознаменоваться появлением еще одной коммерческой модели — Opel Combo Life.

Политика Чехия вновь разрешила полеты российских авиакомпаний Чехия и Россия договорились до 7 июля временно восстановить в полном объеме разрешение авиаперевозчикам двух государств на выполнение рейсов между странами и рассчитывают на скорейшее достижение соглашения по имеющимся вопросам.

Политика Россия обвинила НАТО в подготовке «цветных революций» 1 июля сообщалось, что черноморский флот России проконтролирует действия кораблей НАТО на учениях Sea Breeze-2019, которые проводятся в том числе на территории Украины.