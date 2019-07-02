Политика
Порошенко возмущен, что не может прийти в ОПУИА REX 12:35
Экс-президент Петр Порошенко заявил, что на Украине происходит «ползучий пророссийский реванш». Так он прокомментировал заявление главы ОПУ Андрея Богдана по поводу возможности предоставления русскому языку статуса «регионального» в Луганской Донецкой областях.
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Происшествия
Уфимка найдена мертвой в отеле в Греции
Обновлено вчера в 07:37
Шоу-бизнес
Лещенко прокомментировал выезд автомобиля Пугачевой на перрон
Народный артист РСФСР Лев Лещенко прокомментировал инцидент с поездкой певицы Аллы Пугачевой по перрону Рижского вокзала на автомобиле.
Обновлено в 09:47
Армия и оружие
Журналисты ВГТРК попали под обстрел в Донецке
Съемочная группа ВГТРК попала под минометный обстрел со стороны ВСУ в поселке Александровка на западе Донецка.
Обновлено в 08:10
Авто
«АвтоВАЗ» останавливает производство из-за срыва поставок
Обновлено в 11:07
Политика
Путин поручил устранить зарплатные нарушения
Президент России Владимир Путин поручил устранить задержки и невыплаты зарплат.
Обновлено в 10:19
Политика
Володин поставил парламентский форум в России в пример ПАСЕ
Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал преимущества межпарламентского форума в России перед Парламентской ассамблеей Совета Европы (ПАСЕ).
Обновлено в 12:11
Культура
Шемякин и «Союзмультфильм» создадут мультфильм о русском языке
Художник Михаил Шемякин и киностудия «Союзмультфильм» планируют начать работу над циклом детских анимационных фильмов для детей о русском языке.
Обновлено в 12:28
Хоккей
Зарипов открыл бутылку воды броском шайбы
Обновлено в 11:16
Происшествия
Гибель 14 российских моряков произошла на подлодке «Лошарик»
Пожар, при котором погибли 14 российских подводников, произошел на атомной подлодке АС-12, известной как "Лошарик", сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК со ссылкой на источник.
Обновлено в 10:33
Авто
Появилось первое фото салона УАЗ «Патриот» с «автоматом»
По сообщениям UAZ Belgium, старт производства "Патриота" с автоматической коробкой передач начнётся в сентябре 2019 года, в это же время начнётся приём заказов на новинку.
Обновлено в 01:50
Политика
Спикер Рады отозвал приглашение для наблюдателей ПАСЕ на выборы
Спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий отозвал приглашение для наблюдателей Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) на выборы в парламент.
Обновлено в 10:33
Экономика
ЦБ принял решение завершить санацию банка «ФК Открытие»
Банк России принял решение завершить санацию банка "ФК Открытие", говорится в сообщении регулятора.
Обновлено в 12:28
Космос
NASA испытало систему аварийного спасения корабля Orion
NASA успешно провело испытания системы аварийного спасения нового пилотируемого космического корабля Orion на стартовом участке.
Обновлено в 09:49
Происшествия
Из России полковник полиции сбежала в Грузию
Как отмечается, исходя из оперативных данных полиции, Разумная уже пересекла границу РФ и на данный момент скрывается за рубежом, предположительно в Грузии.
Обновлено в 11:23
Технологии
Пять российских компаний пожаловались на «Яндекс»
Компанию «Яндекс» обвинили в недобросовестной конкуренции пять российских онлайн-сервисов, включая сайт частных объявлений Avito и сайт по поиску недвижимости ЦИАН.
Обновлено вчера в 06:03
Авто
Обновленный BMW X6 показали до премьеры
Обновленный кроссовер BMW X6, который должен выйти в продажу уже в этом году, рассекречен на первых качественных фотографиях.
Обновлено вчера в 23:15
Спорт
WADA заподозрило 298 российских атлетов в употреблении допинга
В настоящее время из 578 допинг-проб 298 российских атлетов были проанализированы 150 образцов, которые принадлежат 43 спортсменам.
Обновлено в 12:27
Происшествия
В небе над Лондоном из самолета выпал труп
Обновлено в 03:01
Общество
Кейт Миддлтон появилась на Уимблдоне в скромном белом платье
Супруга принца Уильма появилась на стадионе в белом платье чуть ниже колена с черным пояском и пуговицами от своего любимого дизайнера Alexander McQueen.
Обновлено в 11:11
Кино
Первые промо-материалы сериала «Ведьмак» от Netflix появились в Сети
Обновлено вчера в 22:38
Политика
Свыше четверти москвичей уверены, что пойдут на выборы в Мосгордуму
Более четверти (28%) москвичей заявили, что точно пойдут на выборы в Московскую городскую думу, что на треть выше явки на прошлых выборах; еще 16% скорее всего примут в них участие, свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Обновлено в 07:43
Интернет
Microsoft заново анонсировала Windows 1985 года выпуска
Microsoft неожиданно опубликовала в своём твиттере тизерный ролик, посвящённый Windows 1.0 — системе 1985 года выпуска.
Обновлено в 12:07
Общество
В России назвали ЕГЭ «провокацией» и предрекли его скорую отмену
Руководитель Всероссийского фонда образования, сопредседатель движения "Образование для всех" Сергей Комков заявил, что ЕГЭ является провокацией, которая будет отменена в ближайшие 10 лет, передает "НСН".
Обновлено в 08:02
Политика
Британия подсчитала потери от «жесткого» Brexit
Хаммонд подчеркнул, что Brexit без сделки станет разрушительным для Британии. Ранее сообщалось, что Евросоюз готовится к "жесткому" Brexit.
Обновлено в 09:49
Путешествия
В Анапе из-за опасного течения запретили купание на всех пляжах
В Анапе на всех пляжах курорта запретили купание из-за шторма и сильного донного течения.
Обновлено вчера в 05:03
Авто
Показана внешность нового Opel для России
Возвращение Opel в Россию может ознаменоваться появлением еще одной коммерческой модели — Opel Combo Life.
Обновлено в 05:04
Политика
Чехия вновь разрешила полеты российских авиакомпаний
Чехия и Россия договорились до 7 июля временно восстановить в полном объеме разрешение авиаперевозчикам двух государств на выполнение рейсов между странами и рассчитывают на скорейшее достижение соглашения по имеющимся вопросам.
Обновлено в 05:55
Политика
Россия обвинила НАТО в подготовке «цветных революций»
1 июля сообщалось, что черноморский флот России проконтролирует действия кораблей НАТО на учениях Sea Breeze-2019, которые проводятся в том числе на территории Украины.
Обновлено в 10:52
Происшествия
Кокорин начал проходить курс реабилитации в столичном медцентре
Футболист петербургского "Зенита" Александр Кокорин начал проходить курс реабилитации в одном из столичных медицинских центров, рассказала РИА Новости уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева.
Обновлено в 08:52