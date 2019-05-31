Политика
Порошенко возглавил украинскую партиюРБК 07:54
Выступая на съезде, Порошенко заявил, что его партия будет бороться с попытками реванша на Украине, например с попытками свернуть Украину с европейского пути. Трансляция съезда велась в Facebook партии.
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Политика
Владимир Зеленский собирается с визитом в Париж
Владимир Зеленский собирается в ближайшее время в Париж. Президент Франции Эмманюэль Макрон лично поручил пригласить украинского лидера.
Обновлено в 14:25
Происшествия
Глава Раменского района Подмосковья задержан по подозрению в убийстве
Главу Раменского района Московской области Андрея Кулакова задержали по подозрению в убийстве.
Обновлено в 13:53
Гаджеты
Удивительно низкие цены. Стартовали продажи смартфонов Honor 20 и Honor 20 Pro с квадрокамерами
Honor, подшефный бренд Huawei, начал продажи смартфонов Honor 20 и Honor 20 Pro на родном китайском рынке.
Обновлено в 12:53
Политика
В России могут запретить тонировку автомобилей
Рабочая группа при комитете Госдумы по госстроительству и законодательству при участии МВД собирается рассмотреть полный запрет на тонировку гражданских автомобилей.
Обновлено в 13:05
Кино
Роберт Паттинсон утвержден на роль Бэтмена
Решающую роль сыграла личная заинтересованность в кандидатуре Паттинсона режиссера Мэтта Ривза, известного по фильму "Монстро", ремейку вампирской драмы о детской дружбе "Впусти меня" и последним двум "Планетам обезьян".
Обновлено в 12:00
Армия и оружие
Китайские СМИ рассказали о «самой страшной ракете» России, перед которой США беспомощны
Обновлено в 09:25
Культура
Брат участницы «Голоса» подал заявление на Алсу
Валеев требует привлечь к ответственности певицу Алсу и ее супруга Яна Абрамова, которые по мнению заявителя, оказали противоправное влияние на результат голосования в шоу, сообщает mkset.ru.
Обновлено в 05:19
Происшествия
«Аэрофлот» ответил на слова эксперта МАК о причинах катастрофы SSJ
Промежуточный отчет о катастрофе в Шереметьево будет опубликован 5 июня, заявил ведущий эксперт МАК Владимир Кофман, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 16:50
Политика
Зеленский просит ЕС сохранить санкции против России
"Спасибо за поддержку санкционной политики против России и надеюсь на ее продолжение - пока украинские территории не будут возвращены полностью", - приводит слова Зеленского его пресс-служба.
Обновлено в 12:13
Шоу-бизнес
Игорь Николаев поздравил бывшую жену Наташу Королеву с днем рождения
Игорь Николаев поздравил бывшую жену Наташу Королеву с днем рождения Напомним, что Игорь Николаев и Наташа Королева поженились в 1992 году.
Обновлено в 09:51
Футбол
Федор Чалов признан лучшим игроком сезона в РПЛ
Напомним, что Федор Чалов в рамках прошедшего сезона дважды признавался лучшим игроком РПЛ, в октябре и мае.
Обновлено в 10:08
Общество
Петербуржцы пожаловались на рекламу о кастрации неверных мужей
Петербуржцы пожаловались в антимонопольное ведомство на рекламный щит ветеринарной клиники.
Обновлено в 09:33
Происшествия
На Сицилии произошло новое извержение вулкана Этна
Крупнейший действующий вулкан Европы Этна, расположенный на острове Сицилия, вновь вошел в активную фазу.
Обновлено в 13:21
Наука
Кишечные бактерии могут способствовать развитию симптомов аутизма
По словам ученых, полученный результат не доказывает, что кишечные бактерии могут вызывать аутизм, но демонстрирует, что они могут способствовать появлению некоторых его признаков.
Обновлено в 03:40
Общество
Мэр Анапы запретил оплачивать концерт Волочковой из бюджета
Волочкова должна была выступить в Анапе на открытии курортного сезона 8 июня.
Обновлено вчера в 23:14
Происшествия
Защита Мамаева пожаловалась на приговор омбудсмену
Адвокат футболиста Павла Мамаева попросил уполномоченную по правам человека в России Татьяну Москалькову помочь защитить права футболиста и других фигурантов.
Обновлено в 11:01
Политика
Россия расширила черный список представителей Евросоюза
Москва расширила список представителей стран и институтов ЕС, которым запрещен въезд в Россию, сообщается на сайте МИД.
Обновлено в 09:01
Кино
«Пионер» планирует показать оригинальную версию «Рокетмена»
«Пионер» решил показать полную версию фильма «Рокетмен» (с субтитрами), посвященную Элтону Джону, заявила РБК генеральный директор кинотеатра Мэри Назари.
Обновлено в 13:40
Политика
Глава МИД Японии собрался обсудить с Лавровым мирный договор
Глава МИД Японии Таро Коно заявил, что рассчитывает обсудить с российским коллегой Сергеем Лавровым вопрос мирного договора и совместной хозяйственной деятельности на четырех Курильских островах.
Обновлено вчера в 22:24
Культура
Джоан Роулинг пишет новые книги по вселенной Гарри Поттера
Сайт Pottermore, опубликовал анонс британской писательницы. Автор трудится над четырьмя книгами.
Обновлено в 05:31
Общество
Счетная палата: у пенсионера остается не более 200 руб. в день на себя
Пенсионер в России при средней пенсии в 14 тыс. руб. с учетом обязательных расходов на жилье и лекарства может потратить на себя не более 200 руб. в день, рассказала в интервью «РИА Новости» аудитор Счетной палаты РФ Светлана Орлова.
Обновлено в 10:14
Политика
Власти Косова объявили российского сотрудника ООН персоной нон грата
Власти Косова в пятницу объявили персоной нон грата российского сотрудника миссии ООН в Косово (МООНК) Михаила Краснощекова, сообщил в своем фейсбуке косовский премьер Рамуш Харадинай.
Обновлено в 08:18
Общество
Путин присвоил российским аэропортам имена исторических личностей
Президент России Владимир Путин присвоил имена выдающихся деятелей 44 российским аэропортам, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Обновлено в 06:37
Происшествия
В Вологде арестовали приемную мать до смерти избитого мальчика
В Вологде суд арестовал приемную мать семилетнего мальчика, который был жестоко избит в семье. Ребенок умер, не приходя в сознание.
Обновлено в 12:54
Происшествия
Нойз МС пожаловался в прокуратуру на сотрудников Росгвардии
PR-менеджер российского рэпера Нойз МС Елизавета Коровина заявила, что певец пожаловался в прокуратуру на сотрудников Росгвардии.
Обновлено в 13:46
Общество
Рошаль предложил обязать застройщиков ставить ограничители на окна
Предлагается обязать родителей предъявлять справку о том, есть ли у них ограничители на окнах, и если нет, то им должны выдавать набор, чтобы поставили на окна, отметил президент НИИ.
Обновлено в 07:45
Политика
ВЦИОМ рассказал о новой методике опроса по рейтингу доверия Путину
ВЦИОМ в пятницу опубликовал на своем сайте опрос о доверии политикам, который был проведен по новой методике.
Обновлено в 12:36
Хоккей
НХЛ закрыла расследование по скандальному видео с Кузнецовым
Заместитель комиссионера НХЛ Билл Дэйли заявил, что лига закрыла расследование по скандальному видео с участием форварда "Вашингтон Кэпиталз" и сборной России по хоккею Евгения Кузнецова.
Обновлено в 11:11