Политика

Порошенко возглавил президентский антирейтинг на Украине
РИА Новости
08:59

Действующий глава украинского государства Петр Порошенко возглавил президентский антирейтинг на Украине, следует из данных опроса, проведенного центром "Социальный мониторинг" и Украинским институтом социальных исследований имени Яременко. Выборы президента Украины запланированы на 31 марта.
РИА Новости08:59

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Порошенко стал лидером президентского антирейтинга на Украине

Аргументы и Факты12:53

Порошенко занял первое место в президентском антирейтинге на Украине

Комсомольская правда12:41

Тимошенко и Зеленский возглавили президентский рейтинг на Украине

Российская газета09:20

Порошенко лидирует в президентском антирейтинге на Украине

Известия10:04

Порошенко стал лидером президентского антирейтинга на Украине

RT на русском10:33

Порошенко возглавил президентский антирейтинг на Украине

РИА Новости08:59

Тимошенко и Зеленский стали фаворитами президентской гонки на Украине

Телеканал 360°07:43
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Космос

Станция «Чанъэ-4» передала первые снимки с обратной стороны Луны

Обновлено в 03:10
Происшествия

Опубликовано видео с места обрушения здания в Новочеркасске

Пользователи Сети выложили видео с места обрушения здания в Ростовской области. Видео опубликовал "Пятый канал".
Обновлено в 14:13
Происшествия

Франция все-таки выдала России экс-министра финансов Подмосковья

Из Франции в Москву экстрадировали бывшего министра финансов Московской области Алексея Кузнецова, которого подозревают в десяти эпизодах мошенничества, трех эпизодах растраты и девяти эпизодах незаконной легализации имущества.
Обновлено в 08:53
Происшествия

МЧС завершило поисково-спасательную операцию в Магнитогорске

Под обломками обрушившегося подъезда жилого дома в Магнитогорске больше людей нет, сообщил первый замглавы МЧС Александр Чуприян.
Обновлено в 09:09
Политика

Украина снова направит военные корабли через Керченский пролив

Киев в ближайшее время планирует вновь отправить корабли военно-морских сил (ВМС) Украины через Керченский пролив.
Обновлено в 10:06
Происшествия

Боксер одним ударом убил сотрудника охраны Порошенко

Позже было установлено, что убитый являлся 26-летним сотрудником Управления государственной охраны, обеспечивающей безопасность первых лиц государства.
Обновлено в 09:38
Экономика

Акции Apple упали более чем на 9%

На открытие торгов на бирже NASDAQ в четверг, 3 января, акции компании Apple опустились на 9,43% и торговались по состоянию на 18:35 мск на отметке $143,03, следует из данных торгов.
Обновлено в 10:56
Политика

СМИ утверждают, что СБУ расследует попытку захвата власти на Украине

Служба безопасности Украины начала расследовать проведение так называемого "Первого национального украинского конгресса" и создание "Украинской народной армии" в Праге в мае 2018 года как попытку захвата власти.
Обновлено в 15:01
Культура

В первый день Нового года скончался Крис Кельми

1 января, после празднования Нового года, в своем загородном доме умер певец Крис Кельми, передает канал РЕН ТВ.
Обновлено вчера в 13:03
Спорт

Устюгов стал вторым в гонке преследования на «Тур де Ски»

Россиянин Сергей Устюгов занял второе место в лыжной гонке преследования на 15 км на этапе многодневки «Тур де Ски» в немецком Оберстдорфе.
Обновлено в 08:57
Армия и оружие

США призвали Иран отказаться от планов новых ракетных запусков

США призывают власти Ирана отказаться от планов запуска в ближайшие месяцы трех ракет-носителей.
Обновлено в 09:55
Общество

Тропический шторм надвигается на южные курорты Таиланда

По данным Ассоциации туроператоров России (АТОР), совокупно в районах, которые предположительно могут быть затронуты тропическим штормом (острова Самуи, Панган, Тао, Пхукет и провинция Краби), сейчас могут находиться в общей сложности до 50-60 тыс. туристов из России.
Обновлено вчера в 04:24
Экономика

Dow Jones рухнул на 600 пунктов на новостях от Apple

Американский фондовый индекс Dow Jones по итогам торгов 3 января упал на 657 пунктов, передает CNBC News.
Обновлено в 10:59
Космос

Зонд New Horizons передал снимки астероида Ultima Thule

Зонд New Horizons продолжает передавать данные на Землю, благодаря этому будут получены снимки в ещё более детальном разрешении.
Обновлено вчера в 18:18
Политика

Демократ Нэнси Пелоси избрана спикером палаты представителей США

Н.Пелоси занимала пост спикера палаты представителей, который считается третьим по важности в государственной иерархии США, в 2007-2011 годах, а с 2011 года возглавляла фракцию демократов в Палате представителей.
Обновлено в 14:25
Гаджеты

WhatsApp перестанет работать на некоторых телефонах

Мессенджер WhatsApp в ближайшее время перестанет работать на некоторых телефонах, сообщает пресс-служба компании.
Обновлено вчера в 01:38
Армия и оружие

В Сирии 11 членов одной семьи погибли в результате авиаудара коалиции

Сирийское государственное телевидение сообщило в четверг о гибели в результате авиаудара международной коалиции 11 членов одной семьи - жителей деревни Шаафа в провинции Дейр-эз-Зор.
Обновлено в 14:28
Происшествия

Адвокат обвиненного в шпионаже американца сообщил о его аресте

Адвокат Владимир Жеребенков, представляющий интересы гражданина США Пола Уилана, сообщил о том, что обжаловал его арест.
Обновлено в 10:46
Политика

Госдеп предупредил американцев об опасности поездок в Китай

Государственный департамент США предупредил американских граждан о существующих опасностях при посещении Китая.
Обновлено в 12:33
Происшествия

Стало известно, на чем «погорел» американский шпион

Сообщается, что Уилан около десяти лет регистрировался в соцсетях, а американские спецслужбы отбирали тех его интернет-знакомых, которые имели доступ к не подлежащей разглашению информации.
Обновлено в 09:55
Происшествия

В Свердловской области четыре человека погибли в ДТП с лесовозом

Четверо человек, включая двоих шестимесячных младенцев, погибли в четверг в ДТП с участием лесовоза и нескольких легковых автомобилей, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.
Обновлено в 14:23
Политика

УПЦ запретят служить в Киево-Печерской лавре

В администрации президента Украины дано указание руководству музея Киево-Печерской лавры и Кременецко-Почаевского историко-архитектурного заповедника подготовить иски в административные суды по прекращению аренды общинам УПЦ.
Обновлено в 08:41
Футбол

Роналду в пятый раз признан игроком года по версии Globe Soccer Awards

Обновлено в 14:11
Происшествия

В Киеве избит авиаконструктор ОКБ Антонова, создававший «Мрию»

В свою очередь, РИА Новости со ссылкой на телевизионную службу новостей украинского телеканала "1+1", сообщает, что стражами порядка избит один из создателей тяжелых советских самолетов Ан-74 и Ан-225 "Мрия", 81-летний Виктор Ковальский.
Обновлено в 08:18
Происшествия

В жилом доме на Ставрополье произошел хлопок газа

Утром 3 января на кухне одной из квартир в шестиэтажном многоквартирном доме по улице Цветочной в станице Ессентукской в результате короткого замыкания в механизме автоподжига газовой плиты произошла вспышка газовоздушной смеси с последующим возгоранием на 13 кв. м. Возгорание ликвидировано, погибших и пострадавших нет.
Обновлено в 07:25
Политика

В Демократической партии США допустили импичмент Трампа

В интервью телеканалу NBC Пелоси заявила, что конгрессмены от Демократической партии намерены дождаться итогов расследования комиссии Мюллера, а затем уже решат, начинать ли процедуру импичмента в отношении президента Трампа.
Обновлено в 12:56
Авто

В Болгарии нашли забытый склад с новыми BMW

Как сообщает портал Autoclub со ссылкой на болгарское Facebook-сообщество "Център за борба с ръждата", на днях на складе в городе Благоевград были обнаружены десять седанов и один универсал BMW 5 Series в кузове E34, законсервированные сразу после поступления на склад 25 лет назад.
Обновлено в 09:02
Здоровье

В Грузии шесть человек умерли от свиного гриппа за месяц

Шесть человек умерли в Грузии от "свиного гриппа" за месяц, сообщил глава Центра по контролю заболеваниями Амиран Гамкрелидзе.
Обновлено в 07:24
Кино

Прощание с актёром Владимиром Дыховичным состоится 5 января

Прощание с российским актёром Владимиром Дыховичным пройдёт 5 января в Москве.
Обновлено в 10:39
Общество

Лувр установил рекорд по посещениям в 2018 году

Около 10,2 млн чел. в 2018 году посетили парижский музей Лувр. Это стало рекордом, сообщили в музее.
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Украинский кинорежиссёр
Украинский шоумен, киноактёр, кинорежиссёр, сценарист, продюсер, художественный руководитель и бессменный лидер студии «Квартал-95». Был членом правления и генеральным продюсером телеканала «Интер».
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