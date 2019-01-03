Политика
Действующий глава украинского государства Петр Порошенко возглавил президентский антирейтинг на Украине, следует из данных опроса, проведенного центром "Социальный мониторинг" и Украинским институтом социальных исследований имени Яременко. Выборы президента Украины запланированы на 31 марта.
РИА Новости08:59
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7168 источников, обновлено в 18:13, Ашберн
Армия и оружие
Помпео заявил, что США начали вывод войск из Сирии
США уже начали выводить своих военнослужащих из Сирии, заявил в интервью телеканалу Newsmax американский госсекретарь Майкл Помпео.
Обновлено в 16:48
Политика
Нэнси Пелоси избрана спикером палаты представителей США
Лидер демократической партии США Нэнси Пелоси заняла пост спикера палаты представителей в конгрессе.
Обновлено в 14:00
Политика
Украина снова направит военные корабли через Керченский пролив
Киев в ближайшее время планирует вновь отправить корабли военно-морских сил (ВМС) Украины через Керченский пролив.
Обновлено в 10:06
Политика
В МИД Украины объяснили закрытие избирательных участков в России
Как заявил РИА Новости член ЦИК России Евгений Шевченко, решение Киева о закрытии избирательных участков на территории России противоречит Конституции Украины, гарантирующей право на всеобщее свободное волеизъявление ее граждан.
Обновлено в 06:01
Политика
На Украине начали расследовать попытку захвата власти
Служба безопасности Украины расследует попытку захвата власти после ряда мероприятий антиукраинской направленности, которые состоялись в Чехии весной прошлого года.
Обновлено в 12:39
Политика
Компания арестованного за шпионаж Уилана опровергла его поездки в РФ
Арестованный по обвинению в шпионаже гражданин США Пол Уилан не ездил в Россию в течение 15 лет, которые он работал в компании Kelly Services.
Обновлено в 17:27
Политика
На Украине задержали тираж рождественского послания патриарха Кирилла
"Источники на Украине сообщают, что местная таможня задержала тираж рождественского послания патриарха Кирилла, ранее отправленный из России, для торжественного зачитывания по традиции на праздничном богослужении 7 января", - написал Легойда в своем Telegram-канале.
Обновлено в 12:52
Политика
Госдеп предупредил американцев об опасности поездок в Китай
Государственный департамент США предупредил американских граждан о существующих опасностях при посещении Китая.
Обновлено в 12:33
Политика
УПЦ хотят лишить помещения в Киево-Печерской лавре
Украинская православная церковь(УПЦ) может лишиться помещения в Киево-Печерской Лавре и Кременецко-Почаевском государственном историко-архитектурном заповеднике.
Обновлено в 04:01
Политика
На пост президента Украины подали заявления уже пять кандидатов
Пять кандидатов уже подали свои заявления в ЦИК для регистрации на выборах на пост президента Украины, сообщили в четверг в эфире телеканала Newsone.
Обновлено в 11:27
Армия и оружие
США призвали Иран отказаться от планов новых ракетных запусков
США призывают власти Ирана отказаться от планов запуска в ближайшие месяцы трех ракет-носителей.
Обновлено в 09:55
Политика
Бывший северокорейский посол попросил политического убежища в Италии
Обновлено в 03:49
Политика
Медведев назначил Елену Бойко замминистра здравоохранения
Премьер-министр России Дмитрий Медведев назначил Елену Бойко заместителем министра здравоохранения.
Обновлено в 06:04
Политика
Глава МИД Британии рассказал о росте влияния России в Сирии
Министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант рассказал о «росте уровня влияния России в Сирии».
Обновлено в 09:03
Политика
В Германии предостерегли Запад от войны с Россией
Немецкий журналист Ули Геллерманн записал видеообращение, в котором предостерег мир от войны с Россией.
Обновлено в 07:19