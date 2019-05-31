Политика

Порошенко возглавил партию «Европейская солидарность»РИА Новости 07:37

Экс-президент Украины Петр Порошенко возглавил партию "Европейская солидарность" вместо Виталия Кличко. Такое решение поддержали делегаты съезда. Партия ранее называлась "Блок Петра Порошенко", но перед досрочными выборами в Верховную раду сменила название.
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Порошенко стал главой партии «Европейская солидарность»

Коммерсантъ09:05

Порошенко возглавил украинскую партию

РБК07:54

Петр Порошенко избран председателем партии «Европейская солидарность»

Эхо Москвы08:31

Порошенко возглавил партию «Европейская солидарность»

РИА Новости07:37

Порошенко возглавил партию «Европейская солидарность» вместо Кличко

Газета.Ru07:35

Порошенко избран председателем партии «Европейская солидарность»

RT на русском07:34

Порошенко избрали главой новой украинской партии «Европейская солидарность»

ТАСС07:53
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Общество

Архитекторы Екатеринбурга выделили пять реальных площадок для храма

Обновлено в 03:47
Культура

Брат участницы «Голоса» подал заявление на Алсу

Валеев требует привлечь к ответственности певицу Алсу и ее супруга Яна Абрамова, которые по мнению заявителя, оказали противоправное влияние на результат голосования в шоу, сообщает mkset.ru.
Обновлено в 05:19
Игры

Игроки смогут посетить многие локации из последнего трейлера Death Stranding

После публикации последнего трейлера Death Stranding с датой релиза игры, поклонники творчества Хидэо Кодзимы (Hideo Kojima) забросали геймдизайнера вопросами в твиттере.
Обновлено в 09:30
Политика

Косово объявило пострадавшего россиянина персоной нон грата

Власти самопровозглашенной республики Косово провозгласили персоной нон грата пострадавшего от рук косовских полицейских российского сотрудника миссии ООН Михаила Краснощекова.
Обновлено в 07:08
Финансы

ЦБ повышает резервирование валютных вкладов

С 1 июля регулятор повышает ставку отчислений в фонд обязательных резервов (ФОР) за валютные вклады физлиц с 7 до 8%, говорится на сайте ЦБ.
Обновлено в 12:50
Происшествия

Три человека погибли при захвате заложников в Цюрихе

В швейцарском Цюрихе при захвате заложников погибли три человека.
Обновлено в 07:43
Политика

На Украине против Порошенко возбудили дело о захвате власти

Госбюро расследований Украины возбудило еще одно дело против Петра Порошенко, сообщил бывший заместитель главы администрации экс-президента Виктора Януковича юрист Андрей Портнов.
Обновлено в 08:51
Экономика

Чистая прибыль «Металлоинвеста» в I квартале выросла на треть

Чистая прибыль российской металлургической компании «Металлоинвест» по МСФО в I квартале 2019 года выросла на 29,6% в годовом выражении — до $539 млн, говорится в отчете компании.
Обновлено в 07:30
Армия и оружие

США рассекретили «самолет Судного дня»

США показали интерьер одного из своих засекреченных военных объектов – так называемого самолета Судного дня E-4B.
Обновлено в 07:00
Общество

Рособрнадзор согласовал перенос ЕГЭ Дагестану, Чечне и Ингушетии

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) согласовала Дагестану, Чечне и Ингушетии перенос единого государственного экзамена (ЕГЭ) из-за Ураза-Байрама, сообщил РИА Новости представитель ведомства.
Обновлено в 11:49
Шоу-бизнес

Гузеева откровенно рассказала об алкогольной зависимости

Гузеева пыталась спасти своего мужа, но сама оказалась в западне. И не заметила, как сама стала заложницей зависимости от спиртного.
Обновлено в 07:40
Общество

Экс-директор потребовал с «Уральских пельменей» 70 миллионов рублей

Бывший директор шоу "Уральские пельмени" Сергей Нетиевский подал иск в Арбитражный суд Москвы на взыскание не возвращенных участниками шоу займов на сумму почти в 70 миллионов рублей, сообщила журналистам пресс-секретарь продюсера Ольга Куликова.
Обновлено в 11:48
Общество

Слишком откровенное платье телеведущей возмутило зрителей

Обновлено в 11:45
Общество

В Счетной палате назвали лимит ежедневных трат российского пенсионера

Орлова сообщила, что меры по повышению пенсионного возраста «немного нивелируют ситуацию», но не решают проблем уровня жизни пенсионеров до конца.
Обновлено в 12:35
Гаджеты

Xiaomi представила смарт-часы с автономной работой до 20 дней

Xiaomi представила в Китае умные часы Amazfit Youth Edition. По словам производителя, новинка сможет работать от одного заряда до 20 дней.
Обновлено в 08:12
Хоккей

НХЛ закрыла расследование по скандальному видео с Кузнецовым

Заместитель комиссионера НХЛ Билл Дэйли заявил, что лига закрыла расследование по скандальному видео с участием форварда "Вашингтон Кэпиталз" и сборной России по хоккею Евгения Кузнецова.
Обновлено в 11:11
Общество

Минтруд назвал неверными сообщения о сокращении новогодних каникул

В Министерстве труда заявили, что сообщения СМИ о сокращении новогодних каникул некорректны.
Обновлено в 08:21
Футбол

Дзюба поблагодарил футболистов за признание лучшим игроком РПЛ

Форвард петербургского «Зенита» и сборной России Артем Дзюба поделился эмоциями после признания его лучшим игроком прошедшего чемпионата России.
Обновлено в 12:49
Политика

Спецпредставителя КНДР по США казнили после неудачного саммита в Ханое

Спецпредставитель КНДР по делам США Государственного совета республики Ким Хек Чхоль был казнен вместе с четырьмя другими должностными лицами МИД Северной Кореи после неудачного саммита в Ханое.
Обновлено в 02:26
Происшествия

Девочка из России упала с балкона отеля в Турции

Обновлено в 10:11
Политика

Путин присвоил российским аэропортам имена исторических личностей

Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении российским аэропортам имен людей, «имеющих особые заслуги перед отечеством».
Обновлено в 05:36
Политика

Сердюков стал вице-президентом Союза машиностроителей России

Вице-президентом Союза машиностроителей России стал индустриальный директор авиакластера госкорпорации Ростех Анатолий Сердюков.
Обновлено в 09:38
Интернет

Apple, Google и Microsoft отказались предоставлять данные спецслужбам

Авторами эссе являются сотрудники GCHQ Иэн Леви и Криспин Робинсон.
Обновлено в 04:05
Происшествия

МАК проверит публикации СМИ о расследовании катастрофы SSJ-100

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) проведет служебное расследование материалов СМИ о расследовании катастрофы самолета Sukhoi Superjet 100 в Шереметьево.
Обновлено в 04:20
Политика

Семьям с детьми-инвалидами могут дать льготную ипотеку

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству рассмотреть возможность предоставления льготной ипотеки семьям, воспитывающим детей-инвалидов.
Обновлено в 12:39
Шоу-бизнес

Задержанный за кражу известный актер удивил Корчевникова

Обновлено в 10:24
Происшествия

Свидетели по делу «Седьмой студии» стали фигурантами нового дела

В отношении трех свидетелей по делу «Седьмой студии» возбуждено уголовно дело о незаконной банковской деятельности (ст. 172 УК РФ), рассказала агентству «Москва» адвокат Ирина Поверинова.
Обновлено в 09:53
Политика

Зеленский просит ЕС сохранить санкции против России

"Спасибо за поддержку санкционной политики против России и надеюсь на ее продолжение - пока украинские территории не будут возвращены полностью", - приводит слова Зеленского его пресс-служба.
Обновлено в 12:13
Общество

В Кузбассе чиновник выпил воду с червями

Жители поселка Карагайлинский пришли пожаловаться чиновникам на червей в водопроводе.
Обновлено в 11:54
Политика

Трамп одобрил предложение Эрдогана по С-400

Президент США Дональд Трамп поприветствовал предложение главы Турции Реджепа Эрдогана о создании совместной группы по разрешению спорных вопросов о поставках российских ракетных комплексов С-400.
Обновлено в 11:51
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