Политика
Порошенко возглавил партию «Европейская солидарность»РИА Новости 07:37
Экс-президент Украины Петр Порошенко возглавил партию "Европейская солидарность" вместо Виталия Кличко. Такое решение поддержали делегаты съезда. Партия ранее называлась "Блок Петра Порошенко", но перед досрочными выборами в Верховную раду сменила название.
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Культура
Брат участницы «Голоса» подал заявление на Алсу
Валеев требует привлечь к ответственности певицу Алсу и ее супруга Яна Абрамова, которые по мнению заявителя, оказали противоправное влияние на результат голосования в шоу, сообщает mkset.ru.
Обновлено в 05:19
Игры
Игроки смогут посетить многие локации из последнего трейлера Death Stranding
После публикации последнего трейлера Death Stranding с датой релиза игры, поклонники творчества Хидэо Кодзимы (Hideo Kojima) забросали геймдизайнера вопросами в твиттере.
Обновлено в 09:30
Политика
Косово объявило пострадавшего россиянина персоной нон грата
Власти самопровозглашенной республики Косово провозгласили персоной нон грата пострадавшего от рук косовских полицейских российского сотрудника миссии ООН Михаила Краснощекова.
Обновлено в 07:08
Финансы
ЦБ повышает резервирование валютных вкладов
С 1 июля регулятор повышает ставку отчислений в фонд обязательных резервов (ФОР) за валютные вклады физлиц с 7 до 8%, говорится на сайте ЦБ.
Обновлено в 12:50
Происшествия
Три человека погибли при захвате заложников в Цюрихе
В швейцарском Цюрихе при захвате заложников погибли три человека.
Обновлено в 07:43
Политика
На Украине против Порошенко возбудили дело о захвате власти
Госбюро расследований Украины возбудило еще одно дело против Петра Порошенко, сообщил бывший заместитель главы администрации экс-президента Виктора Януковича юрист Андрей Портнов.
Обновлено в 08:51
Экономика
Чистая прибыль «Металлоинвеста» в I квартале выросла на треть
Чистая прибыль российской металлургической компании «Металлоинвест» по МСФО в I квартале 2019 года выросла на 29,6% в годовом выражении — до $539 млн, говорится в отчете компании.
Обновлено в 07:30
Армия и оружие
США рассекретили «самолет Судного дня»
США показали интерьер одного из своих засекреченных военных объектов – так называемого самолета Судного дня E-4B.
Обновлено в 07:00
Общество
Рособрнадзор согласовал перенос ЕГЭ Дагестану, Чечне и Ингушетии
Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) согласовала Дагестану, Чечне и Ингушетии перенос единого государственного экзамена (ЕГЭ) из-за Ураза-Байрама, сообщил РИА Новости представитель ведомства.
Обновлено в 11:49
Шоу-бизнес
Гузеева откровенно рассказала об алкогольной зависимости
Гузеева пыталась спасти своего мужа, но сама оказалась в западне. И не заметила, как сама стала заложницей зависимости от спиртного.
Обновлено в 07:40
Общество
Экс-директор потребовал с «Уральских пельменей» 70 миллионов рублей
Бывший директор шоу "Уральские пельмени" Сергей Нетиевский подал иск в Арбитражный суд Москвы на взыскание не возвращенных участниками шоу займов на сумму почти в 70 миллионов рублей, сообщила журналистам пресс-секретарь продюсера Ольга Куликова.
Обновлено в 11:48
Общество
Слишком откровенное платье телеведущей возмутило зрителей
Обновлено в 11:45
Общество
В Счетной палате назвали лимит ежедневных трат российского пенсионера
Орлова сообщила, что меры по повышению пенсионного возраста «немного нивелируют ситуацию», но не решают проблем уровня жизни пенсионеров до конца.
Обновлено в 12:35
Гаджеты
Xiaomi представила смарт-часы с автономной работой до 20 дней
Xiaomi представила в Китае умные часы Amazfit Youth Edition. По словам производителя, новинка сможет работать от одного заряда до 20 дней.
Обновлено в 08:12
Хоккей
НХЛ закрыла расследование по скандальному видео с Кузнецовым
Заместитель комиссионера НХЛ Билл Дэйли заявил, что лига закрыла расследование по скандальному видео с участием форварда "Вашингтон Кэпиталз" и сборной России по хоккею Евгения Кузнецова.
Обновлено в 11:11
Общество
Минтруд назвал неверными сообщения о сокращении новогодних каникул
В Министерстве труда заявили, что сообщения СМИ о сокращении новогодних каникул некорректны.
Обновлено в 08:21
Футбол
Дзюба поблагодарил футболистов за признание лучшим игроком РПЛ
Форвард петербургского «Зенита» и сборной России Артем Дзюба поделился эмоциями после признания его лучшим игроком прошедшего чемпионата России.
Обновлено в 12:49
Политика
Спецпредставителя КНДР по США казнили после неудачного саммита в Ханое
Спецпредставитель КНДР по делам США Государственного совета республики Ким Хек Чхоль был казнен вместе с четырьмя другими должностными лицами МИД Северной Кореи после неудачного саммита в Ханое.
Обновлено в 02:26
Происшествия
Девочка из России упала с балкона отеля в Турции
Обновлено в 10:11
Политика
Путин присвоил российским аэропортам имена исторических личностей
Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении российским аэропортам имен людей, «имеющих особые заслуги перед отечеством».
Обновлено в 05:36
Политика
Сердюков стал вице-президентом Союза машиностроителей России
Вице-президентом Союза машиностроителей России стал индустриальный директор авиакластера госкорпорации Ростех Анатолий Сердюков.
Обновлено в 09:38
Интернет
Apple, Google и Microsoft отказались предоставлять данные спецслужбам
Авторами эссе являются сотрудники GCHQ Иэн Леви и Криспин Робинсон.
Обновлено в 04:05
Происшествия
МАК проверит публикации СМИ о расследовании катастрофы SSJ-100
Межгосударственный авиационный комитет (МАК) проведет служебное расследование материалов СМИ о расследовании катастрофы самолета Sukhoi Superjet 100 в Шереметьево.
Обновлено в 04:20
Политика
Семьям с детьми-инвалидами могут дать льготную ипотеку
Президент РФ Владимир Путин поручил правительству рассмотреть возможность предоставления льготной ипотеки семьям, воспитывающим детей-инвалидов.
Обновлено в 12:39
Шоу-бизнес
Задержанный за кражу известный актер удивил Корчевникова
Обновлено в 10:24
Происшествия
Свидетели по делу «Седьмой студии» стали фигурантами нового дела
В отношении трех свидетелей по делу «Седьмой студии» возбуждено уголовно дело о незаконной банковской деятельности (ст. 172 УК РФ), рассказала агентству «Москва» адвокат Ирина Поверинова.
Обновлено в 09:53
Политика
Зеленский просит ЕС сохранить санкции против России
"Спасибо за поддержку санкционной политики против России и надеюсь на ее продолжение - пока украинские территории не будут возвращены полностью", - приводит слова Зеленского его пресс-служба.
Обновлено в 12:13
Общество
В Кузбассе чиновник выпил воду с червями
Жители поселка Карагайлинский пришли пожаловаться чиновникам на червей в водопроводе.
Обновлено в 11:54
Политика
Трамп одобрил предложение Эрдогана по С-400
Президент США Дональд Трамп поприветствовал предложение главы Турции Реджепа Эрдогана о создании совместной группы по разрешению спорных вопросов о поставках российских ракетных комплексов С-400.
Обновлено в 11:51