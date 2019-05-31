Политика
Пётр Порошенко возглавил партию «Европейская солидарность»Говорит Москва 07:31
После проигрыша на президентских выборах в апреле Порошенко заявил, что не намерен уходить из политики. Его партия «Блок Петра Порошенко» перед досрочными выборами в Верховную раду сменила название на «Европейская солидарность».
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Общество
Мэр Анапы запретил оплачивать концерт Волочковой из бюджета
Обновлено вчера в 23:14
Политика
Патриарха Варфоломея могут низложить из-за Украины
"Чтобы патриарх Константинопольский пересмотрел свое решение и чтобы церковный кризис на Украине решился мирным путем, чтобы раскольники вернулись в каноническую Церковь", — добавил собеседник агентства.
Обновлено в 15:48
Политика
Госдума оценит ущерб Крыма от пребывания в составе Украины
Госдума России планирует оценить ущерб, нанесенный Крыму за период нахождения в составе Украины, следует из материалов на портале госзакупок.
Обновлено в 14:19
Гаджеты
Недорогие флагманы Honor 20 и Honor 20 Pro появились в продаже
Бренд Honor дал старт китайским продажам смартфонов Honor 20 и Honor 20 Pro, которые были представлены неделю назад.
Обновлено в 14:33
Экономика
На НТВ вышел фильм о выводе Ходорковским $51 млрд за границу
Авторы фильма «Кровавая империя Михаила Ходорковского» утверждают, что бизнесмен и его партнеры по ЮКОСу вывели за границу $51 млрд.
Обновлено в 08:28
Общество
Гороскоп: что ждет знаки зодиака в июне
По просьбе наших читателей ведущая рубрики Алена Прокина вместе с известным астрологом Юлией Урусэль рассказывает, чего ждать, на что надеяться и о чем стоит позаботиться разным знакам зодиака в первом летнем месяце.
Обновлено вчера в 08:57
Политика
Трамп оценил кандидатуру Бориса Джонсона на пост премьера Британии
Президент США Дональд Трамп выразил мнение, что бывший глава британского МИД Борис Джонсон отлично бы справился с обязанностями премьер-министра в случае избрания лидером Консервативной партии.
Обновлено в 19:45
Политика
На Украине обеспокоены запретом поставок нефти из России
Украина может столкнуться с трудностями из-за запрета на поставки в страну российского дизельного топлива, нефти и масел.
Обновлено в 13:31
Шоу-бизнес
Алдонин забрал дочь Началовой в свою семью
Бывший футболист сборной России и московского ЦСКА Евгений Алдонин рассказал, что забрал их общую с певицей Юлией Началовой дочь в свою новую семью.
Обновлено в 20:36
Происшествия
При стрельбе в штате Вирджиния погибли 11 человек
Обновлено в 20:02
Транспорт
Поезда на участке серой линии метро Москвы ходят с задержками
"На южном участке Серпуховско-Тимирязевской линии увеличены интервалы движения поездов из-за падения пассажира", - говорится в сообщении.
Обновлено в 16:23
Политика
Трамп назвал Меган Маркл «злобной» за высказывания о нем в прошлом
Президент США Дональд Трамп назвал супругу британского принца Гарри герцогиню Сассекскую Меган "злобной" за ее высказывания о нем в прошлом, но выразил надежду на то, что она отлично справится со своим статусом, приобретенным после свадьбы с принцем Гарри, пишет британская газета Sun.
Обновлено в 18:45
Политика
Генпрокурора Украины не пригласили на собрание СНБО
Генпрокурор Украины Юрий Луценко не был приглашен на первое собрание Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), которое ранее в пятницу состоялось при участии президента страны Владимира Зеленского.
Обновлено в 16:21
Политика
Китай создаст собственный «черный список» иностранных компаний
Китайские власти намерены создать «черный список» иностранных компаний и физических лиц, которые блокируют предприятия из Китая в некоммерческих интересах, говорится в официальном заявлении министерства коммерции КНР.
Обновлено в 17:58
Футбол
Семак стал вегетарианцем во время чемпионского сезона
Главный тренер петербургского "Зенита" Сергей Семак принял вегетарианскую диету, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 20:00
Кино
Элтон Джон осудил удаление сцен из фильма «Рокетмен»
Британский певец Элтон Джон прокомментировал решение прокатчика фильма «Рокетмен» в России удалить некоторые сцены из картины.
Обновлено в 19:57
Авто
Cadillac добавил «спорта» внедорожнику Escalade
Обновлено в 10:51
Армия и оружие
В ДНР пять человек погибли за неделю из-за обстрелов
Обновлено в 09:15
Игры
Игроки смогут посетить многие локации из последнего трейлера Death Stranding
После публикации последнего трейлера Death Stranding с датой релиза игры, поклонники творчества Хидэо Кодзимы (Hideo Kojima) забросали геймдизайнера вопросами в твиттере.
Обновлено в 09:30
Политика
Премьер Малайзии раскритиковал итоги расследования крушения MH17
Премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад заявил, что расследование крушения малайзийского Boeing на Украине в 2014 году излишне политизировано, сообщает газета Malay Mail.
Обновлено в 02:30
Наука
Энергетические напитки с кофеином признали опасными
У энергетических напитков с содержанием кофеина обнаружили опасное свойство. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на MedExpress.
Обновлено в 04:46
Музыка
Дочь Алсу дала первое интервью после скандала на детском «Голосе»
Абрамова считает, что ей нужно оставаться сильной и заниматься своим делом, не обращая внимания на разговоры других людей.
Обновлено вчера в 23:10
Финансы
ВЭБ.РФ докапитализировал «Сибуглемет» на 84 млрд руб
«В марте 2019 года был осуществлен дополнительный вклад в уставный капитал ООО «Группа Сибуглемет» в сумме 84 млрд руб.», — говорится в отчетности.
Обновлено в 11:38
Армия и оружие
Украинский экс-министр заявил о крахе «оборонки»
По словам экс-министра, боеспособность современной армии главным образом определяется не ее численностью, а оснащением, с чем у Вооруженных сил Украины пока что остаются проблемы.
Обновлено в 19:42
Здоровье
Боль в боку у 22-летней британки оказалась симптомом рака
Обновлено в 16:44
Шоу-бизнес
Победительница шоу «Последний герой. Актеры против экстрасенсов» Анфиса Черных: «После проекта у меня были панические атаки»
Обновлено в 19:00
Происшествия
На Сицилии произошло новое извержение вулкана Этна
Крупнейший действующий вулкан Европы Этна, расположенный на острове Сицилия, вновь вошел в активную фазу.
Обновлено в 13:21
Политика
Власти Косова объявили российского сотрудника ООН персоной нон грата
Власти Косова в пятницу объявили персоной нон грата российского сотрудника миссии ООН в Косово (МООНК) Михаила Краснощекова, сообщил в своем фейсбуке косовский премьер Рамуш Харадинай.
Обновлено в 08:18
Политика
В России отменили национальный и внутрисетевой роуминг
В России с 1 июня отменяется национальный и внутрисетевой роуминг.
Обновлено в 17:48