Политика

Порошенко возглавил на Украине партию «Европейская солидарность»Народные новости 10:52

Бывший президент Украины Петр Порошенко возглавил партию "Европейская солидарность". Делегаты съезда поддержали данное решение. Партия, ранее называвшаяся "Блок Петра Порошенко", перед досрочными выборами в Верховную раду поменяла название.
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Порошенко избрали главой новой украинской партии «Европейская солидарность»

ТАСС07:53

Порошенко возглавил «Европейскую солидарность»

Газета.Ru13:34

Порошенко стал главой партии «Европейская солидарность»

Коммерсантъ09:05

Экс-президент Порошенко возглавил «Европейскую солидарность»

РБК14:42

Порошенко возглавил «Европейскую солидарность»

Lenta.ru07:47

Порошенко возглавил партию «Европейская солидарность»

РИА Новости07:37

Петр Порошенко избран председателем партии «Европейская солидарность»

Эхо Москвы08:31
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Происшествия

Глава Раменского района задержан по подозрению в убийстве любовницы

Обновлено в 13:58
Политика

Трамп одобрил предложение Эрдогана по С-400

Президент США Дональд Трамп поприветствовал предложение главы Турции Реджепа Эрдогана о создании совместной группы по разрешению спорных вопросов о поставках российских ракетных комплексов С-400.
Обновлено в 11:51
Религия

Патриарх Кирилл освятил Воскресенский собор Новодевичьего монастыря

В Петербурге Патриарх Московский и всея Руси Кирилл провел чин великого освящения Воскресенского собора Новодевичьего монастыря и подарил обители Владимирскую икону Божией Матери.
Обновлено в 10:07
Политика

Посольство России опровергло публикации СМИ о переговорах с США по СНВ

Посольство РФ опровергло публикацию газеты Washington Post о переговорах с США по продлению договора о стратегических наступательных вооружениях.
Обновлено в 15:20
Здоровье

Три человека на Гавайях заразились червями, пожирающими мозг

Обновлено в 10:35
Футбол

«Динамо» подписало контракт с польским футболистом Шиманьским

Обновлено в 15:30
Политика

Захарова высмеяла пропажу секретных серверов СНБО на Украине

Недавнее таинственное исчезновение серверов с информацией под грифом «секретно» из ситуационной комнаты Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины прокомментировала официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Обновлено в 15:03
Шоу-бизнес

Раскол между Меган Маркл и Кейт Миддлтон ударил по Королевскому фонду

Поводом для скандала стала информация о том, что Меган Маркл, носящая титул герцогини Сассекской, и принц Гарри отказались от участия в деятельности благотворительного Королевского фонда, который изначально был создан двумя новоиспеченными супружескими парами.
Обновлено в 04:46
Политика

Зеленский просит ЕС сохранить санкции против России

"Спасибо за поддержку санкционной политики против России и надеюсь на ее продолжение - пока украинские территории не будут возвращены полностью", - приводит слова Зеленского его пресс-служба.
Обновлено в 12:13
Политика

Западные СМИ испугались влияния Путина на европейских политиков

Резкий рост числа представителей консервативных партий в Европейском парламенте связан с популярностью президента России Владимира Путина у политиков и рядовых жителей Европы.
Обновлено в 13:18
Происшествия

«Интерфакс» сообщил о сбое в системе выдачи багажа в Шереметьево

Пассажиры порядка 15 рейсов несколько часов не могут получить свой багаж в аэропорту Шереметьево из-за сбоя системы, сообщает источник «Интерфакса».
Обновлено в 15:58
Политика

На Украине изменят русские фамилии

Новая редакция "Украинского правописания" обяжет изменить написание некоторых русских фамилий, следует из текста документа, в конце мая утвержденного правительством страны.
Обновлено в 13:12
Политика

Антиохийский иерарх заявил об «ошибке» патриарха Варфоломея на Украине

Священнослужитель считает, что константинопольский патриарх Варфоломей совершил «ошибку», помогая становлению неканонической церкви на Украине.
Обновлено в 16:01
Энергетика

Цена нефти Brent упала ниже $64 за баррель

Мировые цены на нефть 31 мая продолжают падать, Brent впервые с 14 февраля опустился ниже отметки в $64 за баррель.
Обновлено в 05:11
Общество

Какие изменения ожидают жителей России с 1 июня

В России с 1 июня вступают в силу ряд изменений, среди которых отмена роуминга и изменения в ОСАГО.
Обновлено в 01:22
Общество

В Счётной палате рассказали о тратах пенсионеров

Аудитор Счётной палаты Светлана Орлова в интервью РИА Новости назвала некоторые статьи расходов среднестатистического российского пенсионера.
Обновлено в 13:10
Политика

Против Порошенко возбудили дело о захвате власти

Против экс-главы Украины Петра Порошенко возбудили дело о захвате власти, передает РИА "Новости" со ссылкой на юриста Андрея Портнова.
Обновлено в 08:52
Происшествия

Бизнесмена Евгения Бонда суд приговорил к 4 годам колонии

Как сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга, суд назначил Бонду наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года в колонии-поселении.
Обновлено в 09:52
Футбол

Дзюба рассказал о негативном отношении к сборной России перед ЧМ-2018

Нападающий сборной России и петербургского "Зенита" Артем Дзюба рассказал о критике перед стартом чемпионата мира 2018 года, передает "Советский спорт".
Обновлено в 14:08
Хоккей

Тарасенко пропустил тренировку «Сент-Луиса»

Лидер «Сент-Луис Блюз» форвард Владимир Тарасенко пропустил тренировку, сообщает журналист Дэн Роузен.
Обновлено в 13:31
Политика

На Украине обеспокоены запретом поставок нефти из России

Украина может столкнуться с трудностями из-за запрета на поставки в страну российского дизельного топлива, нефти и масел.
Обновлено в 13:31
Шоу-бизнес

Фанаты Началовой добавляют землю с ее могилы в чай и суп

Обновлено в 08:11
Авто

Опубликованы первые снимки четырехдверного Lada 4x4 в кузове пикап

Известно, что на сегодняшний день компания «АвтоВАЗ» мелкими сериями выпускает модель Lada 4x4 Pickup («ВАЗ-2329»), которая представляет собой удлиненный пятиместный пикап, построенный на базе «ВАЗ-21213».
Обновлено в 11:35
Шоу-бизнес

Настя Ивлеева улетела отдыхать с Элджеем

Подписчики говорят о тайной свадьбе ведущей Около года назад стало известно о романе звезды проекта "Орел и Решка" Анастасии Ивлеевой и Алексея Узенюка, выступающего под псевдонимом Элджей.
Обновлено в 12:20
Общество

В Госдуму внесли законопроект о чистоте пива

Депутат Сергей Иванов (ЛДПР) внес на рассмотрение Госдумы проект закона "О чистоте пива", предлагающий ввести такие понятия, как "живое" и "мертвое" пиво.
Обновлено в 06:49
Политика

Лукашенко рассказал, как Белоруссию «кинули» после распада СССР

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что после распада СССР страну "кинули" с советскими рублями.
Обновлено в 04:56
Кино

Шнуров назвал удаление сцен из фильма про Элтона Джона анекдотом

Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров считает анекдотом удаление сцен с однополым сексом и употреблением наркотиков из фильма про Элтона Джона.
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Шоу-бизнес

Виктория Боня показала, как быстро нарисовать шикарные стрелки

Периодически делится ими с подписчиками. Так она ответила на вопрос многих девушек, как нарисовать идеальные стрелки.
Обновлено в 13:00
Шоу-бизнес

Игорь Николаев поздравил бывшую жену Наташу Королеву с днем рождения

Игорь Николаев поздравил бывшую жену Наташу Королеву с днем рождения Напомним, что Игорь Николаев и Наташа Королева поженились в 1992 году.
Обновлено в 09:51
Политика

FT: Huawei выслала американских сотрудников

Китайская компания Huawei дала указание своим сотрудникам отменить ряд технических встреч с представителями США, а также выслала американцев, работавших в филиале корпорации в городе Шэньчжээнь, в Соединенные Штаты.
Обновлено в 06:02
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