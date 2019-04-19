Политика

Порошенко во время теледебатов предупредили о возможном терактеRT на русском 14:26

Позднее ведущая уточнила: редакторы сообщили ей, что «теракт был связан со звонком на линию «102» и это могло быть покушение на президента». Политический оппонент Порошенко, кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский не приехал в студию на теледебаты.
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Зеленский не приехал дебатировать с Порошенко на ТВ. В студию поступило сообщение о возможном теракте

Новая газета14:28

Порошенко выступил на национальных теледебатах один

ТАСС15:39

Порошенко в ходе теледебатов предупредили о возможном теракте

Газета.Ru14:37

Ведущая теледебатов с Порошенко сообщила о возможном теракте в студии

РБК14:52

Ведущая сообщила об угрозе теракта в телестудии, где находится Порошенко

РИА Новости14:19

Порошенко во время теледебатов предупредили о возможном теракте

RT на русском14:26

В студии теледебатов с участием Порошенко сообщили о возможном теракте

Говорит Москва14:26
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Политика

Президент Эстонии позитивно высказалась о встрече с Путиным

Обновлено вчера в 12:35
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Число пострадавших от пожаров в Забайкалье возросло до 17

В результате пожаров в Забайкалье пострадали 17 человек, информирует Интерфакс со ссылкой на пресс-службу МЧС России.
Обновлено в 15:21
Общество

Елизавета Боярская посетила 41-й ММКФ без супруга Максима Матвеева

Заслуженная артистка Российской Федерации Елизавета Боярская посетила ее без своего супруга Максима Матвеева.
Обновлено в 05:42
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Франция отправила к границам России военных и бронетехнику

В январе 2019 года эстонский журналист Вахур Коортис предложил разместить на территории страны ракеты, направленные на Петербург, чтобы сдерживать агрессию Москвы, а также купить военные суда для противостояния российскому флоту в Балтийском море.
Обновлено вчера в 23:06
Политика

Зеленский заговорил по-русски на дебатах с Порошенко

Кандидат на пост президента Украины Владимир Зеленский прочитал часть вопроса из интернета на русском языке в ходе выступления на дебатах с действующим украинским лидером Петром Порошенко.
Обновлено в 12:21
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В мае россиян ожидают рекордно длинные каникулы

Роструд напоминает, что в мае россиян ожидают рекордно длинные выходные – с 1 по 5 мая и с 9 по 12.
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Минтранс предлагает делить водителей на профессионалов и любителей

Министерство транспорта Российской Федерации разработало поправки к закону «О безопасности дорожного движения», в которых предлагается упростить процесс обучения водителей и разделить их на любителей и профессионалов.
Обновлено в 15:18
Происшествия

Суд отправил под домашний арест экс-владельца банка «Югра»

Бывший главный акционер лишенного лицензии банка "Югра" Алексей Хотин пробудет под домашним арестом до середины июня до 18 июня.
Обновлено в 12:11
Общество

Роман Полански решил вернуться в Американскую киноакадемию через суд

Как ранее сообщало ИА REGNUM, за сексуальные домогательства из Американской академии киноискусств исключён 3 мая 2018 года.
Обновлено в 20:48
Авто

УАЗ выпустил новую версию «Хантера» за миллион рублей

Обновлено в 10:59
Авто

В ЦОДД рассказали, какие машины чаще всего нарушают ПДД

Центр организации дорожного движения (ЦОДД) представил составил статистику автомобилей, которые чаще других нарушают ПДД, сообщается в официальном Twitter-аккаунте организации.
Обновлено в 16:30
Космос

Китай изучает возможности высадки человека на Луну

Китай, как и многие страны мира, рассматривает и изучает возможности высадки своего человека на Луну, заявил РИА Новости замглавы центра лунных и космических исследований Китайского национального космического управления Юй Гобинь.
Обновлено в 20:19
Армия и оружие

БДК «Цезарь Куников» сломался во время учений

Большой десантный корабль (БДК) Черноморского флота «Цезарь Куников» отбуксировали на базу из-за поломки, случившейся во время учений, сообщил источник в силовых структурах.
Обновлено в 05:21
Политика

Опубликован доклад Мюллера о «российском вмешательстве»

Генеральный прокурор США Уильям Барр в четверг, 18 апреля, обнародовал незначительно отцензурированную версию доклада по итогам расследования спецпрокурора Роберта Мюллера, посвящённого «российскому вмешательству» в выборы 2016 года.
Обновлено вчера в 15:14
Экономика

Лукашенко заявил о готовности продать заводы МАЗ и БелАЗ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что готов продать крупнейшие машиностроительные предприятия республики — МАЗ и БелАЗ.
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Политика

Украинского нардепа Найема облили фекалиями в Одессе

Обновлено в 09:04
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В России могут появиться частные кладбища

В России могут появиться частные кладбища.
Обновлено в 00:05
Экономика

Business Insider назвал 13 «шокирующих» фактов об экономике России

Американский финансовый портал Business Insider собрал подборку из наиболее "шокирующих" фактов о российской экономике.
Обновлено вчера в 21:12
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Член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Евгений Еникеев заявил РИА Новости, что Следственный комитет допросил его как свидетеля по делу основателя Baring Vostok Майкла Калви и взял подписку о неразглашении.
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Армия и оружие

При попытке прорваться в ДНР погибли несколько украинских военных

Обновлено в 17:54
Армия и оружие

В Китае оценили российский фрегат «Адмирал Горшков»

Проход российского фрегата проекта 22350 «Адмирал Горшков» в китайский порт Циндао впечатлил журналистов китайского издания Bastille Post.
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Опубликован доклад России на тему «вмешательства» в выборы в США

Российское посольство в США опубликовало 120-страничный доклад, в котором продемонстрировало безосновательность заявлений о том, что Москва якобы вмешивалась в американские выборы.
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Дебютный бой Штыркова в UFC отменен. Боец попал в больницу

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Венсан Кассель и Тина Кунаки стали родителями

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Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева в рамках шоу Ice Fantasia 2019 в Южной Корее представила новую программу на песню Арианы Гранде "7 Rings".
Обновлено в 12:10
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Полностью новый Renault Captur попытается вернуть звание бестселлера

Концерн Renault готовится представить новое поколение кроссовера Caprute.
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Максим Галкин показал реакцию детей на концерт Аллы Пугачевой

Максим Галкин сегодня показал, как по-разному отреагировали на шоу их с Аллой дети.
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Состояние Билла Гейтса превысило $100 млрд

Состояние основателя компании Microsoft Билла Гейтса превысило $100 млрд.
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Футболиста «Спартака» Гулиева лишили водительских прав на 4 месяца

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Крымского активиста посадили на шесть лет за посты в интернете

В Ростове-на-Дону суд вынес приговор активисту из Крыма Евгению Каракашеву, обвинявшемуся в создании экстремистских постов в интернете.
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Владимир Зеленский
Украинский политик
Украинский общественный и политический деятель, шоумен, комедийный актёр, режиссёр, продюсер, сценарист. Основатель, художественный руководитель и лидер студии «Квартал-95». Кандидат на пост президента Украины на проходящих выборах 2019 года, победитель первого тура, прошедшего 31 марта, и участник второго тура 21 апреля 2019 года.
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