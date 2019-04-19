Политика
Порошенко во время теледебатов предупредили о возможном терактеRT на русском 14:26
Позднее ведущая уточнила: редакторы сообщили ей, что «теракт был связан со звонком на линию «102» и это могло быть покушение на президента». Политический оппонент Порошенко, кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский не приехал в студию на теледебаты.
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