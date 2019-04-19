Политика
Порошенко во время теледебатов предупредили о возможном терактеRT на русском вчера в 14:26
Позднее ведущая уточнила: редакторы сообщили ей, что «теракт был связан со звонком на линию «102» и это могло быть покушение на президента». Политический оппонент Порошенко, кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский не приехал в студию на теледебаты.
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Экономика
С распадом СССР Мурманск потерял 30% населения
В Мурманске с распадом Советского Союза население сократилось более чем на 30%. Эти данные приводит Eurasia Daily Monitor.
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Кино
Назван худший персонаж из «Мстителей»
На втором месте в списке самых худших членов «Мстителей» оказалась инопланетянка Мантис, которая, как полагают в Independent, затерялась на фоне более значимых персонажей.
Обновлено вчера в 12:46
Религия
20 апреля православные отметят Лазареву субботу
Обновлено 17 апреля в 11:30
Экономика
Tesla сообщила о планах сократить состав совета директоров
Компания Tesla в течение двух лет планирует сократить состав совета директоров с 11 человек до семи. Об этом говорится в сообщении компании.
Обновлено в 00:56
Авто
Кроссовер Suzuki Vitara Brezza пользуется ажиотажным спросом в Индии
Японский кроссовер Suzuki Vitara Brezza нового поколения продемонстрировал высокий спрос на индийском рынке.
Обновлено в 01:28
Происшествия
Присяжные оправдали обвиняемого в убийстве чеченских силовиков
Коллегия присяжных заседателей в Северо-Кавказском окружном военном суде признала невиновным уроженца Чечни Расамбека Бекмурзаева, обвиняемого в убийстве в 2000 году трех силовиков и участии в вооруженном подполье.
Обновлено вчера в 17:03
Общество
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Напоминаем, что получать шенгенскую визу для путешествий необходимо граждан более сотни стран.
Обновлено вчера в 17:19
Наука
Физическая активность помогает снизить риск развития деменции
Обновлено в 01:21
Происшествия
В результате природных пожаров в Забайкалье пострадали 17 человек
В результате природных пожаров в Забайкальском крае пострадали уже 17 человек, восьмерым из них потребовалась госпитализация.
Обновлено вчера в 16:57
Шоу-бизнес
Венсан Кассель в третий раз стал отцом
Знаменитый французский актер Венсан Кассель 19 апреля в третий раз стал отцом. Его 22-летняя супруга — модель Тина Кунаки — родила дочь.
Обновлено вчера в 17:58
Политика
Порошенко пожаловался Помпео на Зеленского
Президент Украины Петр Порошенко в ходе телефонных разговоров с госсекретарем США Майком Помпео пожаловался ему на своего конкурента на выборах Владимира Зеленского.
Обновлено вчера в 18:06
Шоу-бизнес
Зрители концерта в Кремлевском дворце встречали хиты Пугачевой стоя
Во время юбилейного концерта в Кремлевском дворце певица Алла Пугачева исполнила свои шлягеры «Звезда», «Любовь, похожая на сон», «Женщина, которая поет», которые зал встретил, аплодируя стоя.
Обновлено 18 апреля в 05:02
Политика
Гуайдо анонсировал финал операции по отстранению Мадуро
Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо пообещал 1 мая начать финальную фазу операции «Свобода» по отстранению от власти президента республики Николаса Мадуро.
Обновлено вчера в 15:47
Происшествия
Четыре человека погибли в ДТП с участием автобуса в Воронеже
Четыре человека погибли утром в субботу в Воронеже в столкновении автобуса ПАЗ и легкового автомобиля Kia, сообщил ТАСС представитель пресс-службы ГУМВД по Воронежской области.
Обновлено в 00:06
Культура
Встречи с писателями, спектакли и поэтические чтения пройдут в рамках «Библионочи - 2019»
Акция "Библионочь" пройдет в субботу во всех российских регионах, ее участники увидят раритетные издания из фондов библиотек, побывают в книгохранилищах, встретятся с писателями и примут участие в театрализованных мастер-классах.
Обновлено вчера в 17:03
Политика
ЦРУ обвинило Huawei в получении спонсорской помощи от Китая, пишут СМИ
Центральное разведывательное управление США обвинило китайскую компанию Huawei в получении спонсирования от властей Китая, пишет британская газета Times со ссылкой на британский источник.
Обновлено в 01:15
Армия и оружие
В Израиле обещают перехитрить С-300 в Сирии своими «суперракетами»
Обновлено вчера в 22:53
Политика
Зеленский и Порошенко встали на колени в ходе дебатов
Зеленский подчеркнул, что никогда не общался с Кадыровым, а его слова про «стояние на коленях» — он и сейчас готов их повторить: «Я готов встать перед Путиным на колени, только чтобы он не ставил на колени Украину».
Обновлено вчера в 12:53
Армия и оружие
При попытке прорваться в ДНР погибли несколько украинских военных
Обновлено вчера в 17:54
Происшествия
Два человека погибли в ДТП в Екатеринбурге
В результате столкновения погибли два человека, находившиеся в салоне автомобиля Hyundai, водитель KIA получил травму позвоночника и был госпитализирован.
Обновлено вчера в 21:04
Происшествия
Семеро флоридцев поймали огромную рыбу-меч
Капитан рыбацкого судна поймал у побережья американского Флорида-Киз рыбу-меч весом около 340 килограммов, сообщает портал UPI.
Обновлено вчера в 19:05
Авто
Datsun mi-DO подвел «втык»
Datsun mi-DO Изготовитель — АВТОВАЗ Год выпуска — 2015 В эксплуатации «За рулем» — с мая 2015 года Пробег на момент отчета — 67 695 км В первые дни весны редакционный Datsun преподнес неприятный сюрприз.
Обновлено вчера в 22:45
Происшествия
Суд отправил под домашний арест экс-владельца банка «Югра»
Бывший главный акционер лишенного лицензии банка "Югра" Алексей Хотин пробудет под домашним арестом до середины июня до 18 июня.
Обновлено вчера в 12:11
Происшествия
В США по делу об атаке на посольство КНДР арестовали бывшего военного
Американские власти произвели первый арест в связи с нападением на посольство КНДР в Мадриде.
Обновлено вчера в 23:06
Общество
Лунный гороскоп на 20 апреля, субботу
Не рекомендуется излишняя суета, напряжение и тяжелый труд, зато общественная деятельность и бизнес-активность в этот лунный день приветствуется.
Обновлено вчера в 23:00
Наука
Таинственное существо обнаружено в Индийском океане
В самых глубоких впадинах Индийского океана было обнаружено таинственное новое существо, возможно, впервые.
Обновлено вчера в 14:55
Авто
В России частично запретят праворульные автомобили
Обновлено 18 апреля в 21:42
Экономика
Лукашенко заявил о готовности продать заводы МАЗ и БелАЗ
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что готов продать крупнейшие машиностроительные предприятия республики — МАЗ и БелАЗ.
Обновлено вчера в 06:46
Общество
Почем «гранит науки»? Сколько стоит обучение в десяти главных вузах России
Бюджетных мест вузах на всех не хватит, значит, родителям выпускников стоит присмотреться к платному образованию.
Обновлено в 01:00
Происшествия
Вертолет доставил двух пострадавших на пожаре в Нижнекамске в Казань
Обновлено вчера в 19:38