Политика

Порошенко вновь пожаловался на неудачную попытку поговорить с Путиным
Известия
12:02

Президент Украины Петр Порошенко сообщил, что сразу после инцидента в Керченском проливе попытался связаться с российским коллегой Владимиром Путиным. Однако его запрос до сих пор остался без ответа.
Известия12:02

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Порошенко пожаловался на отказ Путина говорить по телефону

News.ru14:08

Порошенко пожаловался на неудачные попытки связаться с Путиным по телефону

REGNUM13:59

Порошенко пожаловался Франции на отказ Путина говорить по телефону

Газета.Ru13:30

Порошенко снова пожаловался на неудачные попытки связаться с Путиным по телефону

URA.Ru13:00

Порошенко вновь пожаловался на неудачную попытку поговорить с Путиным

Известия12:02

Порошенко рассказал о неудачных попытках связаться с Путиным по телефону

РБК11:15

Порошенко пожаловался на недоступность Путина

Госновости29 ноября в 02:17
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Автоматически обработан 7121 источник, обновлено в 14:41, Ашберн
Политика

МИД РФ: Россия защищает Европу от варварства, агрессии и милитаризма

Перефразируя изречение президента Украины Петра Порошенко, можно сказать, что именно Россия защищает Европу от "варварства, тирании, терроризма, агрессии, милитаризма, которые нависли над всем нашим континентом".
Обновлено в 13:48
Политика

Кремль рассчитывает на встречу Путина и Трампа до следующего G20

Встреча президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа может произойти на саммите G20 в июне 2019 года, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
Обновлено в 14:33
Политика

Макрон попросил премьера встретиться с лидерами «желтых жилетов»

Президент Франции Эмманюэль Макрон попросил премьер-министра страны Эдуара Филиппа встретиться с представителями «желтых жилетов», а также с лидерами политических партий для разрешения кризиса после массовых демонстраций.
Обновлено в 14:35
Политика

Шестеро украинцев с пистолетами и автоматами задержаны в Тбилиси

МВД Грузии сообщило, что в Тбилиси в ходе спецоперации в гостиницах "Гуру" и "Альянс" были задержаны 6 граждан Украины и один гражданин Грузии.
Обновлено в 13:26
Политика

Мадуро рассказал о необычной встрече с новым президентом Мексики

Обновлено в 14:19
Армия и оружие

Журналист Первого канала отверг обвинения британской газеты в шпионаже

Корреспондент Первого телеканала Тимур Сиразиев назвал несоответствующей действительности публикацию в британской воскресной газете Mail On Sunday о том, что его съемочная группа якобы занималась шпионажем.
Обновлено в 13:05
Политика

Экс-глава МИД ФРГ обвинил Киев в попытках втянуть Берлин в войну

Бывший глава немецкого МИД Зигмар Габриэль заявил, что власти Украины пытались втянуть Германию в войну после инцидента в Керченском проливе.
Обновлено в 09:42
Армия и оружие

В Иране заявили о намерении продолжить ракетные испытания

Ранее государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что испытания Ираном баллистической ракеты средней дальности нарушают резолюцию СБ ООН 2231.
Обновлено в 13:44
Политика

Лавров рассказал о договоренностях Путина и Эрдогана по Идлибу на G20

Президенты России и Турции на саммите G20 в Буэнос-Айресе согласовали новые шаги, нацеленные на стабилизацию ситуации вокруг демилитаризованной зоны в сирийском Идлибе.
Обновлено в 13:12
Политика

Кадыров обвинил Порошенко в ущемлении прав миллионов человек

Обновлено в 13:58
Армия и оружие

В Латвии найдены останки десяти солдат Российской империи

Во время раскопок в Латвии найдены останки десяти солдат, воевавших за Российскую империю и погибших во время Первой мировой войны.
Обновлено в 13:53
Политика

Трамп согласился не поднимать с 1 января пошлины в отношении Китая

Обновлено в 12:06
Политика

Лейбористы пригрозили Терезе Мэй вотумом недоверия

Если парламент 11 декабря не примет план премьер-министра Великобритании Терезы Мэй по «Брекситу», лейбористы объявят ей вотум недоверия, сообщил теневой министр по выходу из ЕС Кейр Стармер.
Обновлено в 13:49
Политика

Нетаньяху ответил на заявление полиции по делу о коррупции

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что рекомендация полиции предъявить ему и его супруге обвинения в коррупции не имеет юридической силы.
Обновлено в 11:05
Армия и оружие

Россия успешно завершила испытания комплекса артразведки «Пенициллин»

Государственные испытания нового комплекса звукотепловой артиллерийской разведки 1Б75 «Пенициллин» успешно завершены, сообщили «РИА Новости» в пресс-службе холдинга «Росэлектроника», входящего в «Ростех».
Обновлено в 11:05
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