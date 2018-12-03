с чего всё началось

Президент Украины Петр Порошенко внес в Верховную раду законопроект, подразумевающий прекращение действия договора о дружбе и сотрудничестве с Россией. Об этом сообщила представитель президента в парламенте Ирина Луценко. Она также высказала мнение, что Рада поддержит инициативу.

Порошенко внес в Раду проект о расторжении договора о дружбе с Россией

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