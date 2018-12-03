Политика
Порошенко внес в Раду проект о расторжении договора о дружбе с Россией
Порошенко внес в Раду проект о расторжении договора о дружбе с РоссиейРИА Новости09:11
Президент Украины Петр Порошенко внес в Раду законопроект о прекращении действия договора о дружбе и сотрудничестве с Россией, сообщила его представитель в парламенте Ирина Луценко.
РИА Новости09:11
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Сегодня президент Украины Петр Порошенко внес в парламент закон о прекращении действия договора о дружбе и сотрудничестве между Украиной и Российской Федерацией. Думаю, что парламент сможет это поддержать.
— Ирина Луценко, украинский политикREGNUM 09:51
с чего всё началось
Президент Украины Петр Порошенко внес в Верховную раду законопроект, который прекращает действие Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Россией.Коммерсантъ05:33
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