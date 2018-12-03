Политика

Порошенко внес в Раду проект о расторжении договора о дружбе с Россией
РИА Новости
09:11

Президент Украины Петр Порошенко внес в Раду законопроект о прекращении действия договора о дружбе и сотрудничестве с Россией, сообщила его представитель в парламенте Ирина Луценко.
РИА Новости09:11
Ирина Луценко
Сегодня президент Украины Петр Порошенко внес в парламент закон о прекращении действия договора о дружбе и сотрудничестве между Украиной и Российской Федерацией. Думаю, что парламент сможет это поддержать.
— Ирина Луценко, украинский политикREGNUM 09:51
с чего всё началось
Президент Украины Петр Порошенко внес в Верховную раду законопроект
, который прекращает действие Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Россией.
Коммерсантъ05:33

Подробнее о событии

Порошенко внес в Раду проект о расторжении договора о дружбе с Россией

РИА Новости09:11

Порошенко внес в Раду проект о расторжении договора о дружбе с Россией

Газета.Ru07:33

Порошенко предложил Раде расторгнуть договор о дружбе с Россией

РБК05:44

Порошенко внес в Раду законопроект о разрыве Договора о дружбе с Россией

ТАСС05:34

Порошенко внёс в Раду проект о расторжении договора о дружбе с Россией

RT на русском05:34

Порошенко внес в Раду законопроект о разрыве Договора о дружбе с Россией

Коммерсантъ05:33

Порошенко внес в Раду законопроект о денонсации Договора о дружбе с Россией

Интерфакс05:25
Показать все источники
Автоматически обработаны 7124 источника, обновлено в 11:02, Ашберн
Политика

Трамп заявил о желании обсудить с Путиным прекращение гонки вооружений

Обновлено в 10:56
Политика

Песков заявил об отсутствии в планах переговоров Путина и Порошенко

Телефонного разговора между президентами России и Украины Владимиром Путиным и Петром Порошенко после инцидента в Керченском проливе не было.
Обновлено в 10:29
Политика

Режиссер Сокуров и журналистка Винокурова вошли в обновленный СПЧ

В совет вошли специальный корреспондент информационного агентства Znak Екатерина Винокурова, режиссер Александр Сокуров и политолог, доцент кафедры госуправления Института общественных наук РАНХиГС Екатерина Шульман.
Обновлено в 10:33
Политика

Глава МИ-6 призвал Россию перестать недооценивать Запад

Глава Секретной разведывательной службы Великобритании (МИ-6) Алекс Янгер призвал Россию перестать недооценивать Запад.
Обновлено в 10:39
Политика

Спецпредставитель США по Афганистану посетит Россию в декабре

«Специальный представитель по афганскому перемирию посол Залмай Халилзад посетит Пакистан, Афганистан, Россию, Узбекистан, Туркменистан, Бельгию, Объединенные Арабские Эмираты и Катара с межведомственной делегацией 2-20 декабря»,— приводит «РИА Новости» сообщение пресс-службы Госдепа.
Обновлено в 10:54
Армия и оружие

Столтенберг заявил о наращивании присутствия НАТО в Черном море

Генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что в 2018 году корабли НАТО находились в Черном море на 40 дней больше, чем в прошлом году.
Обновлено в 10:49
Политика

Глава ХДС сочла чрезмерно радикальным отказ от «Северного потока — 2»

Генеральный секретарь германской партии ХДС Аннегрет Крамп-Карренбауэр, которую пророчат в приемники Ангелы Меркель, заявила о том, что отказ от политической поддержки "Северного потока-2" был бы слишком радикальной мерой.
Обновлено в 10:44
Политика

В Книге рекордов Гиннесса Севастополь называли частью России

Обновлено в 10:53
Армия и оружие

Порошенко заявил о переброске войск к границе с Россией

Президент Украины Пётр Порошенко заявил, что в период военного положения будет проведена передислокация подразделений к границе с Россией.
Обновлено в 10:51
Политика

Anonymous выложили новые документы по борьбе с российской пропагандой

Хакеры Anonymous опубликовали новые документы британского проекта Integrity Initiative, который занимается борьбой с дезинформацией и привлекает внимание к «угрозе» западным демократиям со стороны России.
Обновлено в 10:57
Политика

Депутат рады Семенченко оказался среди задержанных с оружием в Тбилиси

Депутат Верховной рады, экс-командир карательного батальона «Донбасс» Семен Семенченко оказался среди граждан Украины, задержанных в Тбилиси по подозрению в незаконном приобретении и хранении оружия.
Обновлено в 09:27
Политика

Мнучин рассчитывает на заключение «настоящего соглашения» с Китаем

Министр финансов США Стивен Мнучин надеется, что Вашингтон и Пекин заключат «настоящее» торговое соглашение, после того как КНР заявила о том, что готова пойти на уступки по некоторым ключевым вопросам.
Обновлено в 10:44
Политика

В России объявили «миграционную амнистию» для граждан Молдавии

Как сообщается на сайте ведомства, о «миграционной амнистии» для граждан Молдавии лидер этой страны Игорь Додон просил президента России Владимира Путина в ходе своего визита в Москву 31 октября.
Обновлено в 09:57
Политика

Нетаньяху обсудит с Помпео ситуацию в ближневосточном регионе

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обсудит с госсекретарём США Майком Помпео ситуацию в ближневосточном регионе во время встречи в Брюсселе.
Обновлено в 10:16
Армия и оружие

Осетинская вершина получила имя Героя России Александра Прохоренко

Обновлено в 10:28
ещё по теме
Главное