с чего всё началось

Сегодня президент Украины Петр Порошенко внес в парламент закон о прекращении действия договора о дружбе и сотрудничестве между Украиной и Российской Федерацией. Думаю, что парламент сможет это поддержать.

Президент Украины Петр Порошенко внес в Раду законопроект о прекращении действия договора о дружбе и сотрудничестве с Россией, сообщила его представитель в парламенте Ирина Луценко.

Порошенко внес в Раду проект о расторжении договора о дружбе с Россией

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