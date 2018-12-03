Политика
Порошенко внес в Раду проект о расторжении договора о дружбе с Россией
Порошенко внес в Раду проект о расторжении договора о дружбе с РоссиейРИА Новости09:11
Президент Украины Петр Порошенко внес в Раду законопроект о прекращении действия договора о дружбе и сотрудничестве с Россией, сообщила его представитель в парламенте Ирина Луценко.
РИА Новости09:11
Оценить
521 человек отреагировал
Сегодня президент Украины Петр Порошенко внес в парламент закон о прекращении действия договора о дружбе и сотрудничестве между Украиной и Российской Федерацией. Думаю, что парламент сможет это поддержать.
— Ирина Луценко, украинский политикREGNUM 09:51
с чего всё началось
Президент Украины Петр Порошенко внес в Верховную раду законопроект, который прекращает действие Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Россией.Коммерсантъ05:33
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7124 источника, обновлено в 11:02, Ашберн
Политика
Трамп заявил о желании обсудить с Путиным прекращение гонки вооружений
Обновлено в 10:56
Политика
Песков заявил об отсутствии в планах переговоров Путина и Порошенко
Телефонного разговора между президентами России и Украины Владимиром Путиным и Петром Порошенко после инцидента в Керченском проливе не было.
Обновлено в 10:29
Политика
Режиссер Сокуров и журналистка Винокурова вошли в обновленный СПЧ
В совет вошли специальный корреспондент информационного агентства Znak Екатерина Винокурова, режиссер Александр Сокуров и политолог, доцент кафедры госуправления Института общественных наук РАНХиГС Екатерина Шульман.
Обновлено в 10:33
Политика
Глава МИ-6 призвал Россию перестать недооценивать Запад
Глава Секретной разведывательной службы Великобритании (МИ-6) Алекс Янгер призвал Россию перестать недооценивать Запад.
Обновлено в 10:39
Политика
Спецпредставитель США по Афганистану посетит Россию в декабре
«Специальный представитель по афганскому перемирию посол Залмай Халилзад посетит Пакистан, Афганистан, Россию, Узбекистан, Туркменистан, Бельгию, Объединенные Арабские Эмираты и Катара с межведомственной делегацией 2-20 декабря»,— приводит «РИА Новости» сообщение пресс-службы Госдепа.
Обновлено в 10:54
Армия и оружие
Столтенберг заявил о наращивании присутствия НАТО в Черном море
Генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что в 2018 году корабли НАТО находились в Черном море на 40 дней больше, чем в прошлом году.
Обновлено в 10:49
Политика
Глава ХДС сочла чрезмерно радикальным отказ от «Северного потока — 2»
Генеральный секретарь германской партии ХДС Аннегрет Крамп-Карренбауэр, которую пророчат в приемники Ангелы Меркель, заявила о том, что отказ от политической поддержки "Северного потока-2" был бы слишком радикальной мерой.
Обновлено в 10:44
Политика
В Книге рекордов Гиннесса Севастополь называли частью России
Обновлено в 10:53
Армия и оружие
Порошенко заявил о переброске войск к границе с Россией
Президент Украины Пётр Порошенко заявил, что в период военного положения будет проведена передислокация подразделений к границе с Россией.
Обновлено в 10:51
Политика
Anonymous выложили новые документы по борьбе с российской пропагандой
Хакеры Anonymous опубликовали новые документы британского проекта Integrity Initiative, который занимается борьбой с дезинформацией и привлекает внимание к «угрозе» западным демократиям со стороны России.
Обновлено в 10:57
Политика
Депутат рады Семенченко оказался среди задержанных с оружием в Тбилиси
Депутат Верховной рады, экс-командир карательного батальона «Донбасс» Семен Семенченко оказался среди граждан Украины, задержанных в Тбилиси по подозрению в незаконном приобретении и хранении оружия.
Обновлено в 09:27
Политика
Мнучин рассчитывает на заключение «настоящего соглашения» с Китаем
Министр финансов США Стивен Мнучин надеется, что Вашингтон и Пекин заключат «настоящее» торговое соглашение, после того как КНР заявила о том, что готова пойти на уступки по некоторым ключевым вопросам.
Обновлено в 10:44
Политика
В России объявили «миграционную амнистию» для граждан Молдавии
Как сообщается на сайте ведомства, о «миграционной амнистии» для граждан Молдавии лидер этой страны Игорь Додон просил президента России Владимира Путина в ходе своего визита в Москву 31 октября.
Обновлено в 09:57
Политика
Нетаньяху обсудит с Помпео ситуацию в ближневосточном регионе
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обсудит с госсекретарём США Майком Помпео ситуацию в ближневосточном регионе во время встречи в Брюсселе.
Обновлено в 10:16
Армия и оружие
Осетинская вершина получила имя Героя России Александра Прохоренко
Обновлено в 10:28