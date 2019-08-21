с чего всё началось

Бывший президент Украины Петр Порошенко улетел вместе с семьей в Норвегию на частном самолете Bombardier Learjet 60. Об этом сообщает портал Ukranews.com.

Порошенко вместе с семьей улетел в Норвегию

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