с чего всё началось

Бывший президент Украины Петр Порошенко улетел вместе с семьей в Норвегию на частном самолете Bombardier Learjet 60. Об этом сообщает портал Ukranews.com.

Порошенко вместе с семьей улетел в Норвегию

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Кино Названо место прощания с актрисой Александрой Назаровой 79-летняя Актриса Александра Назарова скончалась в Москве во вторник, 20 августа. Причиной смерти стало осложнение болезни легких.

Армия и оружие Израильская армия засекла пуск ракеты из сектора Газа "Некоторое время назад засекли один пуск ракеты с территории сектора Газа в сторону Израиля" - говорится в сообщении.

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Политика Один из членов правительства Украины сохранит свой пост — Арахамия В новое правительство Украины войдёт минимум один министр из состава старого правительства, заявил будущий глава фракции «Слуга народа» в Верховной раде Украины Давид Арахамия, сообщило 21 августа издание Strana.ua.

Кино Дуэйн Джонсон стал самым высокооплачиваемым актером по версии Forbes Американский актер, продюсер и рестлер Дуэйн Джонсон по прозвищу "Скала" возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых актеров года по версии американского журнала Forbes.

Общество В Госдуме предложили ввести «первосентябрьский капитал» Замглавы комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов предложил ввести "первосентябрьский капитал", чтобы облегчить подготовку школьников к началу учебного года, сообщает RT.

Политика Иркутская чиновница назвала слова о быдле фальсификацией Ранее Алашкевич ответила на информацию о том, что она якобы назвала жертв паводка "бичами" и "быдлом".

Политика Россия и Украина подготовились к обмену моряками и заключенными Россия и Украина вышли на финальную стадию согласования обмена пленными, списки лиц сейчас уточняются.

Происшествия Активисты SERB ворвались в Сахаровский центр в Москве Как сообщает портал «ОВД-Инфо», активисты заявили, что мероприятие якобы спонсирует Госдепартамент США, и сами же вызвали полицию.

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Технологии В Москве снова протестировали систему электронного голосования В среду в Москве уже в третий раз тестируют систему электронного голосования. Она будет использоваться на выборах в Мосгордуму 8 сентября.

Политика Макрон ждет разъяснений от Джонсона по вопросу Brexit Президент Франции Эмманюэль Макрон рассчитывает, что новый премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объяснит свою позицию по условиям выхода королевства из Евросоюза (Brexit).

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Политика Суд обязал НАБУ открыть дело против Порошенко и Климкина Соломенский районный суд Киева обязал Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) открыть уголовное производство в отношении бывшего президента страны Петра Порошенко и главы украинского МИД Павла Климкина.

Происшествия Подожженный в Москве мужчина оказался инвалидом Мужчина, которого подожгли в одном из московских дворов, оказался инвалидом.

Происшествия Создатель Музея русской иконы погиб в Греции Создатель Музея русской иконы Михаил Абрамов погиб в авиакатастрофе в Греции, передает РИА "Новости" со ссылкой на друга коллекционера - академика российской академии художеств, заведующего отделом культуры древности в Институте мировой культуры МГУ Алексея Лидова.

Здоровье В Чечне открыли новую районную больницу Новую районную больницу, включающую лечебный корпус с поликлиникой и административное здание со станцией скорой помощи, открыли в среду в Сунженском районе Чечни.