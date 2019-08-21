Политика
Порошенко вместе с семьей улетел в НорвегиюBFM.ru 10:12
Бывший президент Украины Петр Порошенко улетел вместе с семьей в Норвегию на частном самолете Bombardier Learjet 60. Об этом сообщает портал Ukranews.com.
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с чего всё началось
Бывший президент Украины Петр Порошенко вылетел вместе с семье в Норвегию на частном самолете Bombardier Learjet 60 с бортовым номером T7-ISH, сообщает портал Ukranews.com.Московский Комсомолец06:29
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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 15:41, Ашберн
Политика
Путин вновь ответил на вопрос о планах после 2024 года
Президент России Владимир Путин на пресс-конференции с финским коллегой Саули Ниинистё вновь ответил на вопрос журналистов о том, что планирует делать после 2024 года.
Обновлено в 13:29
Кино
Названо место прощания с актрисой Александрой Назаровой
79-летняя Актриса Александра Назарова скончалась в Москве во вторник, 20 августа. Причиной смерти стало осложнение болезни легких.
Обновлено в 15:18
Армия и оружие
Израильская армия засекла пуск ракеты из сектора Газа
"Некоторое время назад засекли один пуск ракеты с территории сектора Газа в сторону Израиля" - говорится в сообщении.
Обновлено в 14:44
Происшествия
Врачей архангельской больницы обманули по поводу безопасности работы с пострадавшими при взрыве под Северодвинском
Врачей Архангельской областной больницы обманули по поводу безопасности работы с пострадавшими при взрыве под Северодвинском.
Обновлено в 15:00
Политика
Сергей Лавров оценил риск нового витка гонки вооружений
Сергей Лавров оценил риск нового витка гонки вооружений.
Обновлено в 12:23
Авто
Узбекский бренд Ravon вернулся на российский рынок
Обновлено в 09:57
Политика
Меркель и Джонсон выступили против возвращения России в G7
Канцлер ФРГ Ангела Меркель на совместной пресс-конференции с главой британского правительства Борисом Джонсоном обсудили возможность воссоединения G8, выступив против возвращения России в международный клуб на текущем этапе.
Обновлено в 14:05
Происшествия
Вертолет упал в реку под Вологдой
Обновлено в 13:46
Футбол
Стал известен состав «Краснодара» на матч с «Олимпиакосом»
Стал известен состав «Краснодара» на первый матч раунда плей-офф Лиги чемпионов против «Олимпиакоса».
Обновлено в 13:51
Футбол
Манджукич может оказаться в «Барселоне»
Хавбек оказался в «Барсе» на год раньше, чем Манджукич перешел в «Юве».
Обновлено в 09:37
Политика
Один из членов правительства Украины сохранит свой пост — Арахамия
В новое правительство Украины войдёт минимум один министр из состава старого правительства, заявил будущий глава фракции «Слуга народа» в Верховной раде Украины Давид Арахамия, сообщило 21 августа издание Strana.ua.
Обновлено в 07:58
Кино
Дуэйн Джонсон стал самым высокооплачиваемым актером по версии Forbes
Американский актер, продюсер и рестлер Дуэйн Джонсон по прозвищу "Скала" возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых актеров года по версии американского журнала Forbes.
Обновлено в 14:02
Общество
В Госдуме предложили ввести «первосентябрьский капитал»
Замглавы комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов предложил ввести "первосентябрьский капитал", чтобы облегчить подготовку школьников к началу учебного года, сообщает RT.
Обновлено в 00:32
Политика
Иркутская чиновница назвала слова о быдле фальсификацией
Ранее Алашкевич ответила на информацию о том, что она якобы назвала жертв паводка "бичами" и "быдлом".
Обновлено вчера в 22:59
Политика
Россия и Украина подготовились к обмену моряками и заключенными
Россия и Украина вышли на финальную стадию согласования обмена пленными, списки лиц сейчас уточняются.
Обновлено в 11:09
Происшествия
Младенец скончался от грудного молока кормящей матери
Обновлено вчера в 23:27
Происшествия
Активисты SERB ворвались в Сахаровский центр в Москве
Как сообщает портал «ОВД-Инфо», активисты заявили, что мероприятие якобы спонсирует Госдепартамент США, и сами же вызвали полицию.
Обновлено в 13:24
Армия и оружие
Катакомбы сирийских джихадистов показали на видео
Обновлено в 02:08
Авто
Volkswagen отзывает в России почти 2,5 тыс. автомобилей
Volkswagen Group Rus отзывает в России 2 тыс. 490 автомобилей марки Volkswagen Muitivan из-за негерметичной сборки кузова.
Обновлено в 10:41
Технологии
В Москве снова протестировали систему электронного голосования
В среду в Москве уже в третий раз тестируют систему электронного голосования. Она будет использоваться на выборах в Мосгордуму 8 сентября.
Обновлено в 08:11
Политика
Макрон ждет разъяснений от Джонсона по вопросу Brexit
Президент Франции Эмманюэль Макрон рассчитывает, что новый премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объяснит свою позицию по условиям выхода королевства из Евросоюза (Brexit).
Обновлено в 14:37
Технологии
В соцсети «ВКонтакте» заработал сервис AliExpress
Обновлено в 05:38
Шоу-бизнес
Лиам Хемсворт подал на развод с Майли Сайрус
Австралийский актер Лиам Хемсворт подал документы на развод со своей женой Майли Сайрус.
Обновлено в 15:21
Политика
В Минске завершилось заседание контактной группы по Донбассу
17 июля участники контактной группы согласовали новое бессрочное перемирие между самопровозглашёнными республиками Донбасса и Киевом с 21-го числа.
Обновлено в 10:25
Политика
Суд обязал НАБУ открыть дело против Порошенко и Климкина
Соломенский районный суд Киева обязал Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) открыть уголовное производство в отношении бывшего президента страны Петра Порошенко и главы украинского МИД Павла Климкина.
Обновлено в 03:33
Происшествия
Подожженный в Москве мужчина оказался инвалидом
Мужчина, которого подожгли в одном из московских дворов, оказался инвалидом.
Обновлено в 14:29
Происшествия
Создатель Музея русской иконы погиб в Греции
Создатель Музея русской иконы Михаил Абрамов погиб в авиакатастрофе в Греции, передает РИА "Новости" со ссылкой на друга коллекционера - академика российской академии художеств, заведующего отделом культуры древности в Институте мировой культуры МГУ Алексея Лидова.
Обновлено в 06:34
Здоровье
В Чечне открыли новую районную больницу
Новую районную больницу, включающую лечебный корпус с поликлиникой и административное здание со станцией скорой помощи, открыли в среду в Сунженском районе Чечни.
Обновлено в 10:35
Политика
Трамп напомнил Дании о расходах на НАТО
Президент США Дональд Трамп заявил, что Дания направляет недостаточно финансовых средств на оборону НАТО.
Обновлено в 15:03