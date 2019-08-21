Политика
Порошенко вместе с семьей улетел в НорвегиюBFM.ru 10:12
Бывший президент Украины Петр Порошенко улетел вместе с семьей в Норвегию на частном самолете Bombardier Learjet 60. Об этом сообщает портал Ukranews.com.
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с чего всё началось
Бывший президент Украины Петр Порошенко вылетел вместе с семье в Норвегию на частном самолете Bombardier Learjet 60 с бортовым номером T7-ISH, сообщает портал Ukranews.com.Московский Комсомолец06:29
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Путин заявил, что Россия не рвётся в Совет Европы
Президент России Владимир Путин заявил, что Москва не рвётся в Совет Европы, если её там не хотят видеть.
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В Госдуме предложили ввести «первосентябрьский капитал»
Замглавы комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов предложил ввести "первосентябрьский капитал", чтобы облегчить подготовку школьников к началу учебного года, сообщает RT.
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Происшествия
В Петербурге на улице Дыбенко взорвалась труба с горячей водой
Около станции метро на улице Дыбенко произошел разрыв трубы с горячей водой в ходе работ по подготовке к отопительному сезону, сообщает пресс-служба АО "Теплосеть Санкт-Петербурга".
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Исследователи выяснили, как начинаются сильные землетрясения
Работа ученых не означает, что мы все должны внезапно беспокоиться о небольших землетрясениях.
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Кино
В Казани пройдет «Неделя татарстанского кино»
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Экономика
Собянин принял решение о повышении городских доплат к пенсиям
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Обновлено в 09:38
Армия и оружие
Шойгу заявил о напряженной обстановке на западных границах России
Российский министр обороны Сергей Шойгу оценил военно-политическую обстановку на западных границах России. Об этом передает РИА "Новости".
Обновлено в 04:16
Происшествия
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Полиция задержала двух человек, которых подозревают в поджоге мужчины на юге столицы, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД по Москве.
Обновлено в 10:35
Политика
Путин пообещал зеркальный ответ на испытания американских ракет
Россия будет предпринимать зеркальные шаги в ответ на действия США по испытанию новой ракеты, заявил президент России Владимир Путин, отвечая на вопросы журналистов после переговоров с президентом Финляндии Саули Ниинисте в Хельсинки в среду.
Обновлено в 12:21
Общество
РФ закупит за рубежом 10 тыс. упаковок психотропных лекарств для детей
Отмечается, что федеральное предприятие "Московский эндокринный завод" уже направило запрос зарубежным производителям о возможности поставки "не менее 10 тыс. упаковок" четырех психотропных препаратов.
Обновлено в 10:09
Армия и оружие
Эрдоган обсудит с Путиным атаку на турецкий военный конвой в Идлибе
Президент Турции Тайип Эрдоган намерен обсудить с российским коллегой Владимиром Путиным нападение на турецкий военный конвой в сирийском Идлибе, заявил пресс-секретарь турецкого лидера Ибрагим Калын.
Обновлено в 12:20
Общество
Беглов оценил благоустройство петербургского парка
Обновлено в 09:15
Политика
Россия и Украина подготовились к обмену моряками и заключенными
Россия и Украина вышли на финальную стадию согласования обмена пленными, списки лиц сейчас уточняются.
Обновлено в 11:09
Происшествия
Летевший в Ухту самолет Utair вернулся во Внуково из-за неисправности
Самолет авиакомпании Utair, летевший в Ухту, вернулся в аэропорт Внуково спустя почти полтора часа после вылета.
Обновлено в 10:47
Политика
В правительстве ФРГ оценили возможность возвращения России в G8
Представитель кабмина отметил, что там состоится обсуждение этого вопроса. Накануне Трамп заявил, что поддержал бы возвращение России в G8.
Обновлено в 07:45
Кино
Киану Ривз вернется к роли Нео в новой «Матрице»
Киану Ривз снова сыграет главную роль в "Матрице". Он вернется в четвертой части культового фильма вместе с Керри-Энн Мосс.
Обновлено вчера в 20:00
Политика
Путин прокомментировал трагедию на полигоне под Архангельском
Трагедия в Архангельской области произошла во время работы над перспективными вооружениями, заявил президент РФ Владимир Путин.
Обновлено в 12:06
Футбол
КДК РФС оштрафовал «Спартак» и ЦСКА на 710 тысяч рублей
Московский "Спартак" по итогам дерби оштрафован на 350 тысяч рублей, ЦСКА – на 360 тысяч, сообщил глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц.
Обновлено в 11:24
Общество
Миллиарды за гниль и плесень — как мэрия Москвы кормит «повара Путина»
От Кремля до инвалидов В 2019 году многочисленные компании, прямо или косвенно связанные с бизнесменом Евгением Пригожиным, получили от государства 34 млрд рублей по контрактам на организацию питания в различных бюджетных учреждениях, подсчитало издание Baza.
Обновлено в 09:48
Политика
На Украине суд обязал открыть дело в отношении Порошенко и Климкина
Как пишет ТАСС, Соломенский районный суд обязал НАБУ открыть дело против Петра Порошенко и Павла Климкина по статье о злоупотреблении властью или служебным положением.
Обновлено в 04:54
Экономика
ФАС обнаружила рост цен на авиабилеты на рейсах с Superjet
По данным ФАС, усредненная цена на маршрутах, где перевозка пассажиров производится на Superjet, на 20% выше, чем на аналогичных маршрутах с иностранной техникой.
Обновлено в 00:30
Политика
Иркутская чиновница назвала слова о быдле фальсификацией
Ранее Алашкевич ответила на информацию о том, что она якобы назвала жертв паводка "бичами" и "быдлом".
Обновлено вчера в 22:59
Общество
В Пскове нашли холодильник XVII века
В Пскове на раскопках у здания Поганкиных палат археологи нашли "холодильник" XVII века, сообщила пресс-служба Псково-Изборского музея-заповедника.
Обновлено в 08:01
Политика
Кудрин заявил о беспрецедентном применении силы на протестах в Москве
Председатель Счетной палаты (СП) Алексей Кудрин в Twitter высказал свое отношение к ситуации вокруг акций протеста в Москве, связанных с выборами в Мосгордуму.
Обновлено в 08:13
Футбол
Хавбек «Краснодара» был вызван в сборную Нидерландов
Полузащитник "Краснодара" Тонни Де Вильена был вызван главным тренером сборной Нидерландов Рональдом Куманом для выступлений в составе национальной команды на матчах квалификации чемпионата Европы 2020 года.
Обновлено в 09:50