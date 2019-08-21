с чего всё началось

Бывший президент Украины Петр Порошенко улетел вместе с семьей в Норвегию на частном самолете Bombardier Learjet 60. Об этом сообщает портал Ukranews.com.

Порошенко вместе с семьей улетел в Норвегию

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Наука Исследователи выяснили, как начинаются сильные землетрясения Работа ученых не означает, что мы все должны внезапно беспокоиться о небольших землетрясениях.

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Армия и оружие Шойгу заявил о напряженной обстановке на западных границах России Российский министр обороны Сергей Шойгу оценил военно-политическую обстановку на западных границах России. Об этом передает РИА "Новости".

Происшествия В Москве задержали подозреваемых в поджоге мужчины Полиция задержала двух человек, которых подозревают в поджоге мужчины на юге столицы, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

Политика Путин пообещал зеркальный ответ на испытания американских ракет Россия будет предпринимать зеркальные шаги в ответ на действия США по испытанию новой ракеты, заявил президент России Владимир Путин, отвечая на вопросы журналистов после переговоров с президентом Финляндии Саули Ниинисте в Хельсинки в среду.

Общество РФ закупит за рубежом 10 тыс. упаковок психотропных лекарств для детей Отмечается, что федеральное предприятие "Московский эндокринный завод" уже направило запрос зарубежным производителям о возможности поставки "не менее 10 тыс. упаковок" четырех психотропных препаратов.

Армия и оружие Эрдоган обсудит с Путиным атаку на турецкий военный конвой в Идлибе Президент Турции Тайип Эрдоган намерен обсудить с российским коллегой Владимиром Путиным нападение на турецкий военный конвой в сирийском Идлибе, заявил пресс-секретарь турецкого лидера Ибрагим Калын.

Политика Россия и Украина подготовились к обмену моряками и заключенными Россия и Украина вышли на финальную стадию согласования обмена пленными, списки лиц сейчас уточняются.

Происшествия Летевший в Ухту самолет Utair вернулся во Внуково из-за неисправности Самолет авиакомпании Utair, летевший в Ухту, вернулся в аэропорт Внуково спустя почти полтора часа после вылета.

Политика В правительстве ФРГ оценили возможность возвращения России в G8 Представитель кабмина отметил, что там состоится обсуждение этого вопроса. Накануне Трамп заявил, что поддержал бы возвращение России в G8.

Кино Киану Ривз вернется к роли Нео в новой «Матрице» Киану Ривз снова сыграет главную роль в "Матрице". Он вернется в четвертой части культового фильма вместе с Керри-Энн Мосс.

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Политика На Украине суд обязал открыть дело в отношении Порошенко и Климкина Как пишет ТАСС, Соломенский районный суд обязал НАБУ открыть дело против Петра Порошенко и Павла Климкина по статье о злоупотреблении властью или служебным положением.

Экономика ФАС обнаружила рост цен на авиабилеты на рейсах с Superjet По данным ФАС, усредненная цена на маршрутах, где перевозка пассажиров производится на Superjet, на 20% выше, чем на аналогичных маршрутах с иностранной техникой.

Политика Иркутская чиновница назвала слова о быдле фальсификацией Ранее Алашкевич ответила на информацию о том, что она якобы назвала жертв паводка "бичами" и "быдлом".

Общество В Пскове нашли холодильник XVII века В Пскове на раскопках у здания Поганкиных палат археологи нашли "холодильник" XVII века, сообщила пресс-служба Псково-Изборского музея-заповедника.

Политика Кудрин заявил о беспрецедентном применении силы на протестах в Москве Председатель Счетной палаты (СП) Алексей Кудрин в Twitter высказал свое отношение к ситуации вокруг акций протеста в Москве, связанных с выборами в Мосгордуму.