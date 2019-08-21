Политика

Порошенко вместе с семьей улетел в НорвегиюBFM.ru 10:12

Бывший президент Украины Петр Порошенко улетел вместе с семьей в Норвегию на частном самолете Bombardier Learjet 60. Об этом сообщает портал Ukranews.com.
Читать в источнике
Комментировать23
с чего всё началось
Бывший президент Украины Петр Порошенко вылетел вместе с семье в Норвегию на частном самолете Bombardier Learjet 60 с бортовым номером T7-ISH, сообщает портал Ukranews.com
.
Московский Комсомолец06:29

Подробнее о событии

СМИ узнали об отъезде Порошенко с семьей с Украины

РБК07:47

Порошенко вместе с семьей улетел на отдых в Норвегию

Известия06:29

Порошенко вместе с семьей улетел в Норвегию

РЕН ТВ06:43

СМИ: Порошенко улетел в Норвегию вместе с семьей

ТАСС06:37

Порошенко вывез семью в Норвегию частным самолетом

Московский Комсомолец06:29

Порошенко снова покинул Украину

Lenta.ru07:22

Порошенко вместе с семьей улетел на отдых в Норвегию, сообщили СМИ

РИА Новости06:13
Показать все источники
Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 12:41, Ашберн
Кино

Скончалась актриса Александра Назарова

Обновлено вчера в 14:24
Кино

Дэн Стивенс сыграет Сергея Лазарева в фильме «Евровидение»

Обновлено в 04:07
Политика

Путин заявил, что Россия не рвётся в Совет Европы

Президент России Владимир Путин заявил, что Москва не рвётся в Совет Европы, если её там не хотят видеть.
Обновлено в 12:22
Общество

В Госдуме предложили ввести «первосентябрьский капитал»

Замглавы комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов предложил ввести "первосентябрьский капитал", чтобы облегчить подготовку школьников к началу учебного года, сообщает RT.
Обновлено в 00:32
Происшествия

В Петербурге на улице Дыбенко взорвалась труба с горячей водой

Около станции метро на улице Дыбенко произошел разрыв трубы с горячей водой в ходе работ по подготовке к отопительному сезону, сообщает пресс-служба АО "Теплосеть Санкт-Петербурга".
Обновлено в 09:24
Наука

Исследователи выяснили, как начинаются сильные землетрясения

Работа ученых не означает, что мы все должны внезапно беспокоиться о небольших землетрясениях.
Обновлено в 08:57
Кино

В Казани пройдет «Неделя татарстанского кино»

С 23 по 31 августа в Казани в кинотеатре "Мир" пройдет "Неделя татарстанского кино".
Обновлено в 06:36
Экономика

Собянин принял решение о повышении городских доплат к пенсиям

С 1 января 2018 года в Москве минимальный размер пенсии увеличился сразу на 3 тыс. рублей - до 17,5 тыс. В декабре 2018 года Собянин подписал постановление, согласно которому увеличенный минимальный размер пенсий неработающих пенсионеров сохранится и на 2019 год.
Обновлено в 09:38
Армия и оружие

Шойгу заявил о напряженной обстановке на западных границах России

Российский министр обороны Сергей Шойгу оценил военно-политическую обстановку на западных границах России. Об этом передает РИА "Новости".
Обновлено в 04:16
Экономика

Группа ЛСР купит завод газобетона в Ленобласти мощностью 400 тыс куб м

Обновлено в 09:43
Происшествия

В Москве задержали подозреваемых в поджоге мужчины

Полиция задержала двух человек, которых подозревают в поджоге мужчины на юге столицы, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД по Москве.
Обновлено в 10:35
Политика

Путин пообещал зеркальный ответ на испытания американских ракет

Россия будет предпринимать зеркальные шаги в ответ на действия США по испытанию новой ракеты, заявил президент России Владимир Путин, отвечая на вопросы журналистов после переговоров с президентом Финляндии Саули Ниинисте в Хельсинки в среду.
Обновлено в 12:21
Общество

РФ закупит за рубежом 10 тыс. упаковок психотропных лекарств для детей

Отмечается, что федеральное предприятие "Московский эндокринный завод" уже направило запрос зарубежным производителям о возможности поставки "не менее 10 тыс. упаковок" четырех психотропных препаратов.
Обновлено в 10:09
Армия и оружие

Эрдоган обсудит с Путиным атаку на турецкий военный конвой в Идлибе

Президент Турции Тайип Эрдоган намерен обсудить с российским коллегой Владимиром Путиным нападение на турецкий военный конвой в сирийском Идлибе, заявил пресс-секретарь турецкого лидера Ибрагим Калын.
Обновлено в 12:20
Происшествия

В Вологодской области при падении вертолета в реку погиб пилот

Обновлено в 11:31
Общество

Беглов оценил благоустройство петербургского парка

Обновлено в 09:15
Политика

Россия и Украина подготовились к обмену моряками и заключенными

Россия и Украина вышли на финальную стадию согласования обмена пленными, списки лиц сейчас уточняются.
Обновлено в 11:09
Происшествия

Летевший в Ухту самолет Utair вернулся во Внуково из-за неисправности

Самолет авиакомпании Utair, летевший в Ухту, вернулся в аэропорт Внуково спустя почти полтора часа после вылета.
Обновлено в 10:47
Политика

В правительстве ФРГ оценили возможность возвращения России в G8

Представитель кабмина отметил, что там состоится обсуждение этого вопроса. Накануне Трамп заявил, что поддержал бы возвращение России в G8.
Обновлено в 07:45
Кино

Киану Ривз вернется к роли Нео в новой «Матрице»

Киану Ривз снова сыграет главную роль в "Матрице". Он вернется в четвертой части культового фильма вместе с Керри-Энн Мосс.
Обновлено вчера в 20:00
Политика

Путин прокомментировал трагедию на полигоне под Архангельском

Трагедия в Архангельской области произошла во время работы над перспективными вооружениями, заявил президент РФ Владимир Путин.
Обновлено в 12:06
Футбол

КДК РФС оштрафовал «Спартак» и ЦСКА на 710 тысяч рублей

Московский "Спартак" по итогам дерби оштрафован на 350 тысяч рублей, ЦСКА – на 360 тысяч, сообщил глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц.
Обновлено в 11:24
Общество

Миллиарды за гниль и плесень — как мэрия Москвы кормит «повара Путина»

От Кремля до инвалидов В 2019 году многочисленные компании, прямо или косвенно связанные с бизнесменом Евгением Пригожиным, получили от государства 34 млрд рублей по контрактам на организацию питания в различных бюджетных учреждениях, подсчитало издание Baza.
Обновлено в 09:48
Политика

На Украине суд обязал открыть дело в отношении Порошенко и Климкина

Как пишет ТАСС, Соломенский районный суд обязал НАБУ открыть дело против Петра Порошенко и Павла Климкина по статье о злоупотреблении властью или служебным положением.
Обновлено в 04:54
Экономика

ФАС обнаружила рост цен на авиабилеты на рейсах с Superjet

По данным ФАС, усредненная цена на маршрутах, где перевозка пассажиров производится на Superjet, на 20% выше, чем на аналогичных маршрутах с иностранной техникой.
Обновлено в 00:30
Политика

Иркутская чиновница назвала слова о быдле фальсификацией

Ранее Алашкевич ответила на информацию о том, что она якобы назвала жертв паводка "бичами" и "быдлом".
Обновлено вчера в 22:59
Происшествия

После ночной стрельбы в Краснодаре задержали четырех человек

Обновлено в 07:20
Общество

В Пскове нашли холодильник XVII века

В Пскове на раскопках у здания Поганкиных палат археологи нашли "холодильник" XVII века, сообщила пресс-служба Псково-Изборского музея-заповедника.
Обновлено в 08:01
Политика

Кудрин заявил о беспрецедентном применении силы на протестах в Москве

Председатель Счетной палаты (СП) Алексей Кудрин в Twitter высказал свое отношение к ситуации вокруг акций протеста в Москве, связанных с выборами в Мосгордуму.
Обновлено в 08:13
Футбол

Хавбек «Краснодара» был вызван в сборную Нидерландов

Полузащитник "Краснодара" Тонни Де Вильена был вызван главным тренером сборной Нидерландов Рональдом Куманом для выступлений в составе национальной команды на матчах квалификации чемпионата Европы 2020 года.
Обновлено в 09:50
Как работают Яндекс.Новости?
Главное