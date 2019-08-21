Политика
Порошенко вместе с семьей улетел в НорвегиюBFM.ru 10:12
Бывший президент Украины Петр Порошенко улетел вместе с семьей в Норвегию на частном самолете Bombardier Learjet 60. Об этом сообщает портал Ukranews.com.
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Бывший президент Украины Петр Порошенко вылетел вместе с семье в Норвегию на частном самолете Bombardier Learjet 60 с бортовым номером T7-ISH, сообщает портал Ukranews.com.Московский Комсомолец06:29
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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 14:11, Ашберн
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