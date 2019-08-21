с чего всё началось

Бывший президент Украины Петр Порошенко вместе с семьей отправился на отдых в Норвегию. Политика заметили в аэропорту города Олесунн, пишет агентство «Украинские новости».

Порошенко вместе с семьей улетел на отдых в Норвегию

Кино Киану Ривз вернется к роли Нео в новой «Матрице» Киану Ривз снова сыграет главную роль в "Матрице". Он вернется в четвертой части культового фильма вместе с Керри-Энн Мосс.

Политика Возвращение России в G8 станет поражением Украины, считают в Киеве Возвращение РФ к работе в G8 до урегулирования ситуации на Украине станет поражением для Киева, считает украинский вице-премьер Вячеслав Кириленко.

Политика В правительстве ФРГ оценили возможность возвращения России в G8 Накануне Трамп заявил, что поддержал бы возвращение России в G8. В МИД России сообщили, что ждут конкретных предложений.

Происшествия Юлию Галямину снова задержали на выходе из спецприемника Муниципального депутата Юлию Галямину задержали на выходе из спецприемника, где она отбывала административный арест.

Политика СМИ узнали финансовую часть предложения США по покупке Гренландии В Белом доме обсуждали возможность заключить с Данией сделку, по которой США взяли бы на себя ежегодную выплату властям Гренландии предоставляемой Копенгагеном субсидии в $600 млн в год, а, кроме того, единовременно выплатили Дании крупный бонус.

Происшествия Основатель Музея русской иконы погиб при крушении вертолета в Греции Меценат, коллекционер и основатель Музея русской иконы Михаил Абрамов погиб в результате крушения вертолета в Греции.

Политика Россия и Украина подготовились к выдаче моряков и заключенных Другой источник, знакомый с процессом переговоров, рассказал РБК, что предварительная договоренность об обмене удерживаемых лиц, включая моряков, была достигнута на состоявшейся 19 августа во Франции встрече президента России Владимира Путина с его французским коллегой Эмманюэлем Макроном.

Происшествия Уличная перестрелка в Краснодаре попала на видео В Сети появились кадры уличной перестрелки в Краснодаре. Инцидент произошел в ночь на среду в районе Вишняковского рынка.

Футбол «Уфа» пожелала Круговому удачи в «Зените» ФК «Уфа» благодарит Данила за совместную работу и желает успешного продолжения профессиональной карьеры! pic.twitter.com/UTC0YJKSH7 — ФК УФА (@UfaFc) August 21, 2019 Предстоящий домашний матч 7-го тура уфимцев против «Зенита» Круговой пропустит из-за травмы.

Кино Скончалась актриса театра Ермоловой Александра Назарова Народная артистка России Александра Назарова умерла на 80 году жизни, сообщили в театре имени Ермоловой во вторник.

Происшествия ГП подала иск о конфискации имущества семьи полковника ФСБ Черкалина Генпрокуратура России обратилась в суд с иском об обращении в доход государства имущества семьи полковника ФСБ Кирилла Черкалина на сумму более 6,3 млрд рублей.

Культура Познер разрешил вешать в квартирах картины Гитлера Телеведущий Владимир Познер заявил, что не видит ничего зазорного в использовании картин Адольфа Гитлера в интерьере.

Армия и оружие Шойгу заявил о напряженной обстановке на западных границах России Российский министр обороны Сергей Шойгу оценил военно-политическую обстановку на западных границах России. Об этом передает РИА "Новости".

Гаджеты Huawei объявляет о ежегодной акции к началу учебного года Компания Huawei сообщила о проведении ежегодной акции в честь начала учебного года.

Политика Кудрин: На митингах в Москве силовики «беспрецедентно применяли силу» Председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин выразил мнение о том, что на протестных акциях в Москве сотрудники правоохранительных органов беспрецедентно применяли силу.

Гаджеты Lincoln представит новую технологию Phone As A Key Технология Phone As A Key будет доступна с помощью приложения под названием The Lincoln Way, обещает избавить от необходимости носить отдельный брелок с ключом от машины.

Экономика «Ведомости» узнали о возможной интеграции СБП с мессенджером «Серафим» Банк России обсуждает интеграцию системы быстрых платежей (СБП) с мессенджером «Серафим», сообщили «Ведомости» со ссылкой на три источника из IT и банковского бизнеса.

Происшествия Экс-супруг заказал убийство жены и дочери из-за дележа имущества Как было установлено, бывший муж жертвы спланировал убийство женщины и ее дочери совместно с новой супругой.

Политика ФРГ обвинила россиянина в незаконных поставках военному заказчику Генпрокуратура Германии предъявила обвинение россиянину в нарушении закона о внешнеэкономической деятельности, сообщает ТАСС.

Армия и оружие В ДНР опасаются провокаций силовиков в день независимости Украины Начальник пресс-службы управления Народной милиции ДНР Даниил Безсонов не исключил провокаций со стороны украинских силовиков в Донбассе в период празднования на Украине дня независимости.

Космос Трампа убеждают выплатить $2 млрд создателям первой частной базы на Луне Гингрич предлагает учредить приз в размере $2 млрд для первой частной компании, которая доставит граждан США на Луну и обустроит там постоянную базу.

Общество В 2019 году кадастровую стоимость недвижимости установят в 65 регионах В 2019 году 65 регионов России приступили к проведению государственной кадастровой оценки согласно 237-ФЗ.

Общество Минпросвещения предлагает ограничить использование телефонов в школах Министерство просвещения РФ рекомендовало регионам рассмотреть вопрос об ограничении использования мобильных телефонов в школах.