Политика
Порошенко вместе с семьей улетел на отдых в НорвегиюИзвестия 06:29
Бывший президент Украины Петр Порошенко вместе с семьей отправился на отдых в Норвегию. Политика заметили в аэропорту города Олесунн, пишет агентство «Украинские новости».
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с чего всё началось
Бывший президент Украины Петр Порошенко вылетел вместе с семье в Норвегию на частном самолете Bombardier Learjet 60 с бортовым номером T7-ISH, сообщает портал Ukranews.com.Московский Комсомолец06:29
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Кино
Киану Ривз вернется к роли Нео в новой «Матрице»
Киану Ривз снова сыграет главную роль в "Матрице". Он вернется в четвертой части культового фильма вместе с Керри-Энн Мосс.
Обновлено вчера в 20:00
Политика
Возвращение России в G8 станет поражением Украины, считают в Киеве
Возвращение РФ к работе в G8 до урегулирования ситуации на Украине станет поражением для Киева, считает украинский вице-премьер Вячеслав Кириленко.
Обновлено в 04:44
Политика
В правительстве ФРГ оценили возможность возвращения России в G8
Накануне Трамп заявил, что поддержал бы возвращение России в G8. В МИД России сообщили, что ждут конкретных предложений.
Обновлено в 07:45
Происшествия
Юлию Галямину снова задержали на выходе из спецприемника
Муниципального депутата Юлию Галямину задержали на выходе из спецприемника, где она отбывала административный арест.
Обновлено в 05:22
Политика
СМИ узнали финансовую часть предложения США по покупке Гренландии
В Белом доме обсуждали возможность заключить с Данией сделку, по которой США взяли бы на себя ежегодную выплату властям Гренландии предоставляемой Копенгагеном субсидии в $600 млн в год, а, кроме того, единовременно выплатили Дании крупный бонус.
Обновлено в 07:58
Происшествия
Основатель Музея русской иконы погиб при крушении вертолета в Греции
Меценат, коллекционер и основатель Музея русской иконы Михаил Абрамов погиб в результате крушения вертолета в Греции.
Обновлено в 04:54
Политика
Иркутская чиновница назвала слова о быдле фальсификацией
Обновлено вчера в 22:59
Политика
Россия и Украина подготовились к выдаче моряков и заключенных
Другой источник, знакомый с процессом переговоров, рассказал РБК, что предварительная договоренность об обмене удерживаемых лиц, включая моряков, была достигнута на состоявшейся 19 августа во Франции встрече президента России Владимира Путина с его французским коллегой Эмманюэлем Макроном.
Обновлено в 06:20
Происшествия
Уличная перестрелка в Краснодаре попала на видео
В Сети появились кадры уличной перестрелки в Краснодаре. Инцидент произошел в ночь на среду в районе Вишняковского рынка.
Обновлено в 06:52
Футбол
«Уфа» пожелала Круговому удачи в «Зените»
ФК «Уфа» благодарит Данила за совместную работу и желает успешного продолжения профессиональной карьеры! pic.twitter.com/UTC0YJKSH7 — ФК УФА (@UfaFc) August 21, 2019 Предстоящий домашний матч 7-го тура уфимцев против «Зенита» Круговой пропустит из-за травмы.
Обновлено в 06:51
Кино
Скончалась актриса театра Ермоловой Александра Назарова
Народная артистка России Александра Назарова умерла на 80 году жизни, сообщили в театре имени Ермоловой во вторник.
Обновлено вчера в 14:55
Происшествия
ГП подала иск о конфискации имущества семьи полковника ФСБ Черкалина
Генпрокуратура России обратилась в суд с иском об обращении в доход государства имущества семьи полковника ФСБ Кирилла Черкалина на сумму более 6,3 млрд рублей.
Обновлено в 07:26
Культура
Познер разрешил вешать в квартирах картины Гитлера
Телеведущий Владимир Познер заявил, что не видит ничего зазорного в использовании картин Адольфа Гитлера в интерьере.
Обновлено в 07:25
Армия и оружие
Шойгу заявил о напряженной обстановке на западных границах России
Российский министр обороны Сергей Шойгу оценил военно-политическую обстановку на западных границах России. Об этом передает РИА "Новости".
Обновлено в 04:16
Гаджеты
Huawei объявляет о ежегодной акции к началу учебного года
Компания Huawei сообщила о проведении ежегодной акции в честь начала учебного года.
Обновлено в 05:02
Политика
Кудрин: На митингах в Москве силовики «беспрецедентно применяли силу»
Председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин выразил мнение о том, что на протестных акциях в Москве сотрудники правоохранительных органов беспрецедентно применяли силу.
Обновлено в 07:29
Гаджеты
Lincoln представит новую технологию Phone As A Key
Технология Phone As A Key будет доступна с помощью приложения под названием The Lincoln Way, обещает избавить от необходимости носить отдельный брелок с ключом от машины.
Обновлено в 01:50
Экономика
«Ведомости» узнали о возможной интеграции СБП с мессенджером «Серафим»
Банк России обсуждает интеграцию системы быстрых платежей (СБП) с мессенджером «Серафим», сообщили «Ведомости» со ссылкой на три источника из IT и банковского бизнеса.
Обновлено в 01:46
Происшествия
Экс-супруг заказал убийство жены и дочери из-за дележа имущества
Как было установлено, бывший муж жертвы спланировал убийство женщины и ее дочери совместно с новой супругой.
Обновлено вчера в 19:05
Политика
ФРГ обвинила россиянина в незаконных поставках военному заказчику
Генпрокуратура Германии предъявила обвинение россиянину в нарушении закона о внешнеэкономической деятельности, сообщает ТАСС.
Обновлено в 07:18
Футбол
Тренер «Браги»: «Хотим ли отомстить за вылет „Порту“ из ЛЧ? Нет уж, мы сами за себя»
Главный тренер «Браги» Рикарду Са Пинту поделился ожиданиями от первого матча раунда плей-офф Лиги Европы против московского «Спартака».
Обновлено в 07:49
Армия и оружие
В ДНР опасаются провокаций силовиков в день независимости Украины
Начальник пресс-службы управления Народной милиции ДНР Даниил Безсонов не исключил провокаций со стороны украинских силовиков в Донбассе в период празднования на Украине дня независимости.
Обновлено в 07:32
Космос
Трампа убеждают выплатить $2 млрд создателям первой частной базы на Луне
Гингрич предлагает учредить приз в размере $2 млрд для первой частной компании, которая доставит граждан США на Луну и обустроит там постоянную базу.
Обновлено в 04:29
Общество
В 2019 году кадастровую стоимость недвижимости установят в 65 регионах
В 2019 году 65 регионов России приступили к проведению государственной кадастровой оценки согласно 237-ФЗ.
Обновлено в 03:25
Общество
Минпросвещения предлагает ограничить использование телефонов в школах
Министерство просвещения РФ рекомендовало регионам рассмотреть вопрос об ограничении использования мобильных телефонов в школах.
Обновлено 19 августа в 02:36
Кино
Человек-паук покидает киновселенную Marvel
Президент кинокомпании Marvel Кевин Файги не будет продюсировать фильмы о Человеке-пауке, потому что не смог прийти к финансовому соглашению со студией Sony Pictures, снявшей очередную часть франшизы, сообщает Deadline.
Обновлено в 04:25