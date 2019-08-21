Политика

Порошенко вместе с семьей улетел на отдых в НорвегиюИзвестия 06:29

Бывший президент Украины Петр Порошенко вместе с семьей отправился на отдых в Норвегию. Политика заметили в аэропорту города Олесунн, пишет агентство «Украинские новости».
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с чего всё началось
Бывший президент Украины Петр Порошенко вылетел вместе с семье в Норвегию на частном самолете Bombardier Learjet 60 с бортовым номером T7-ISH, сообщает портал Ukranews.com
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Московский Комсомолец06:29

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СМИ: Порошенко улетел в Норвегию вместе с семьей

ТАСС06:37

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Порошенко вместе с семьей улетел в Норвегию

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Порошенко вывез семью в Норвегию частным самолетом

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Известия06:29

Порошенко вместе с семьей улетел на отдых в Норвегию, сообщили СМИ

РИА Новости06:13
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Как пояснила врач-диетолог Клиники управления здоровьем Института персонализированной медицины Сеченовского университета Наталья Пугачева, еще в 1930-е годы опыты на грызунах показали, что снижение калорийности на 30-40% продлевает жизнь.
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