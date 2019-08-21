с чего всё началось

Бывший президент Украины Петр Порошенко вместе с семьей отправился на отдых в Норвегию. Политика заметили в аэропорту города Олесунн, пишет агентство «Украинские новости».

Порошенко вместе с семьей улетел на отдых в Норвегию

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