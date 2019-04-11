Политика
Порошенко в прямом эфире пригласил Зеленского на дебатыИзвестия вчера в 17:16
В ответ на предложение Порошенко прибыть в студию телеканала Зеленский включился в эфире по телефону и сообщил, что находится во Франции, о чем известно действующему главе государства, пишет «Интерфакс-Украина». Кроме того, Зеленский напомнил, что пригласил президента на дебаты 19 апреля.
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Приглашаю на дебаты Владимира Зеленского сегодня в эту студию,... доехать можно в течение 40 минут... У нас будет шанс продолжить разговор 14 апреля на республиканском стадионе
— Петр Порошенко, президент УкраиныМосковский Комсомолец вчера в 16:15
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Зеленский вышел на связь в прямом эфире во время выступления Порошенко на канале «1+1»
Комсомольская правдавчера в 17:10
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