Политика
Порошенко в прямом эфире позвал Зеленского на дебатыРИА Новости 20:05
Президент Украины Петр Порошенко приехал в студию программы "Право на власть" на телеканале "1+1" и призвал своего оппонента, лидера первого тура выборов Владимира Зеленского начать там с ним дебаты, но тот отказался, сообщив, что находится на пути во Францию.
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Приглашаю на дебаты Владимира Зеленского сегодня в эту студию,... доехать можно в течение 40 минут... У нас будет шанс продолжить разговор 14 апреля на республиканском стадионе
— Петр Порошенко, президент УкраиныМосковский Комсомолец 16:15
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Зеленский вышел на связь в прямом эфире во время выступления Порошенко на канале «1+1»
Комсомольская правда17:10
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