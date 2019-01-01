Политика
Порошенко в новогоднем поздравлении пообещал вернуть Донбасс и Крым
Порошенко в новогоднем поздравлении пообещал вернуть Донбасс и КрымГазета.Ru04:35
Президент Украины Петр Порошенко в своем новогоднем поздравлении пообещал вернуть Донбасс и Крым с тем, чтобы вся украинская семья "воссоединилась за одним столом".
Газета.Ru04:35
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Мы обязательно вернемся к вам с миром, какой бы длинной ни была дорога. Наша семья непременно воссоединится за столом, за которым Новый год встречают по киевскому времени.
— Петр Порошенко, президент УкраиныРИА Новости вчера в 17:56
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В новогоднем поздравлении Порошенко пообещал «вернуться с миром» к Донбассу
Народные новостивчера в 22:17
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Происшествия
Задержанный в Москве за шпионаж американец приехал на свадьбу
Гражданин США Пол Уилан, задержанный в России при проведении шпионской акции, приехал в Москву на свадьбу, сообщает телеканал CNN со ссылкой на его брата-близнеца Дэвида Уилана.
Обновлено в 10:22
Происшествия
Тело восьмого погибшего извлекли из-под завалов в Магнитогорске
Тело восьмого погибшего извлечено из-под завалов обрушившегося дома в Магнитогорске, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области во вторник.
Обновлено в 10:08
Происшествия
Российский хоккеист Сапрыкин устроил дебош на борту самолета
Инцидент произошел из-за дебошира на борту, который напился и избил стюардессу. Скандалистом оказался известный хоккеист Олег Сапрыкин.
Обновлено в 09:08
Политика
Премьер Японии пообещал не выселять россиян в случае передачи Курил
Япония претендует на четыре южных острова Курильской гряды — Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи, ссылаясь на Трактат о торговле и границах 1855 г. Агентство Kyodo со ссылкой на источники в японском правительстве уточняет, что Абэ может посетить Россию «в районе 21 января».
Обновлено в 08:02
Происшествия
В Магнитогорске под завалами нашли живым 11-месячного ребенка
Под завалами дома в Магнитогорске нашли живого одиннадцатимесячного ребенка, сообщает пресс-служба губернатора Челябинской области.
Обновлено в 06:52
Происшествия
Найденного под завалами в Магнитогорске ребёнка эвакуируют в Москву
Сегодня под завалами обрушившегося в Магнитогорске дома нашли одиннадцатимесячного мальчика.
Обновлено в 08:50
Происшествия
Собянин увольняет директора парка Горького после обрушения моста
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о том, что после обрушения деревянного моста через каток в новогоднюю ночь в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького, директор этого парка Марина Люльчук будет уволена.
Обновлено в 07:27
Происшествия
В Москве в Парке Горького обрушился мост
В Парке Горького в Москве в разгар празднования Нового года обрушился деревянный мост с людьми. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.
Обновлено вчера в 17:13
Происшествия
В Германии водитель совершил наезд на группу людей
Обновлено в 08:16
Космос
Станция New Horizons приблизилась к астероиду Ultima Thule
Космическая станция национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США (НАСА) New Horizons приблизилась на максимальное расстояние к астероиду Ultima Thule 1 января.
Обновлено в 06:30
Происшествия
МЧС: разбор завалов в Магнитогорске остановили из-за угрозы обрушения
Из-за угрозы обрушения конструкций дома поиск пострадавших и погибших приостановили.
Обновлено в 02:56
Спорт
Устюгов занял третье место в спринте на этапе «Тур де Ски»
Сергей Устюгов стал третьим в спринтерской гонке свободным стилем на этапе многодневной гонки "Тур де Ски" в Валь-Мюстаир (Швейцария).
Обновлено в 09:48
Кино
Мягков ответил митрополиту Рязанскому на критику «Иронии судьбы»
Евгения Лукашина, ответил на критическое высказывание митрополита Рязанского и Михайловского Марка о советском кинофильме Эльдара Рязанова, передает "Говорит Москва".
Обновлено в 09:31
Происшествия
В Магнитогорске демонтированы опасные нависающие конструкции
Спасатели сняли опасные нависающие конструкции и продолжили поисково-спасательную операцию, - об этом сообщает пресс-служба губернатора Челябинской области.
Обновлено в 11:12
Спорт
Глава USADA призвал немедленно лишить РУСАДА статуса
К необходимости незамедлительного лишения Всемирным антидопинговым агентством (WADA) Российского антидопингового агентства (РУСАДА) статуса из-за сорвавшейся попытки предоставить экспертам WADA доступ в московскую лабораторию РУСАДА призвал глава Американского антидопингового агентства USADA Трэвис Тайгерт, его слова 1 января приводит агентство Associated Press.
Обновлено в 04:44
Политика
В Киеве начался факельный марш в честь дня рождения Бандеры
Обновлено в 10:44
Происшествия
Врачи рассказали, что спасло найденного под завалами ребенка
Обновлено в 09:06
Экономика
В России с 1 января 2019 года повысилась ставка НДС до 20% и акцизы
С 1 января 2019 года компаниям придется выбирать: поднять цены в связи с повышением ставки НДС с 18% до 20%, чтобы сохранить прибыль, или же "заплатить" из своего кармана, чтобы не потерять покупателя.
Обновлено в 10:34
Происшествия
Отец спасенного в Магнитогорске мальчика помогал разгребать завалы
Отец спасенного из-под завалов в Магнитогорске 11-месячного Вани помогал спасателям на месте трагедии.
Обновлено в 09:13
Армия и оружие
В минобороны США извинились за шутку о сбросе бомбы на Таймс-сквер
В этом году перед церемонией стратегическое командование на своей официальной странице в Twitter сообщило о готовности сбросить на Таймс-сквер «что-нибудь побольше» новогоднего шара.
Обновлено вчера в 23:57
Происшествия
В Магнитогорске растет число жертв обрушения
Сегодня ночью из-под завалов были извлечены еще два тела. Таким образом, число жертв от взрыва газа увеличилось до семи человек.
Обновлено вчера в 23:57
Политика
Варфоломей подтвердил, что предоставит украинской церкви томос об автокефалии 6 января
Константинопольский патриарх Варфоломей подтвердил свое намерение предоставить 6 января томос автокефалии так называемой новой украинской церкви, утверждая, что это будет "великим и историческим событием".
Обновлено в 08:24
Энергетика
АЭС России в 2018 году установили рекорд по выработке электроэнергии
Обновлено в 10:05
Происшествия
Путин подарил спасенному в Магнитогорске подростку ноутбук
Губернатор Челябинской области Борис Дубровский передал спасенному в Магнитогорске 13-летнему подростку ноутбук от имени президента России Владимира Путина.
Обновлено в 10:02
Общество
МЧС предупредило жителей Москвы о сильном ветре
Обновлено в 10:43
Происшествия
Петербуржца заподозрили в изнасиловании и убийстве 14-летней падчерицы
Жителя Санкт-Петербурга задержали по подозрению в изнасиловании и убийстве 14-летней падчерицы, сообщает во вторник ГСУСК РФ по Санкт-Петербургу.
Обновлено в 10:17
Общество
Главред The New Times Альбац ищет себе замену
Главный редактор журнала The New Times Евгения Альбац заявила, что в ближайшее время собирается покинуть свой пост и сейчас ищет человека на замену.
Обновлено в 11:14
Происшествия
Бастрыкин прибыл на место трагедии в Магнитогорске
Местные власти сообщили, что глава СК РФ Александр Бастрыкин прибыл на место обрушения подъезда жилого дома в Магнитогорске.
Обновлено в 10:58
Происшествия
Полиция расследует нападение с ножом в Манчестере как теракт
Нападение с ножом на станции Виктория в Манчестере вечером 31 декабря расследуется как теракт. Об этом сообщили в местной полиции.
Обновлено в 08:56
Хоккей
Российские хоккеисты обыграли Канаду на молодежном чемпионате мира
Обновлено вчера в 23:14