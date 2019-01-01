Президент Украины Пётр Порошенко выступил с новогодним поздравлением, пообещав «вернуться с миром» к Донбассу и Крыму.

Порошенко в новогоднем обращении пообещал «вернуться с миром» к Донбассу

Хоккей Хоккей Сборная России победила команду Канады на МЧМ-2019

Происшествия Происшествия Под завалами в Магнитогорске найдены тела еще трех погибших Тела еще трех погибших обнаружены под завалами жилого дома в Магнитогорске, таким образом, число жертв трагедии возросло до семи.

Происшествия Происшествия Опубликовано видео с места обрушения моста в парке Горького В сети появилось видео с места обрушения перехода через каток в парке Горького в Москве. Видеоролик опубликован на Youtube-канале ФАН.

Политика Политика Глава МИД Украины посетовал на советские фильмы в новогоднем эфире Большое количество советских фильмов в новогоднем эфире украинского телевидения испортило настроение министру иностранных дел страны Павлу Климкину, об этом глава МИД написал в своем Facebook.

Кино Кино Митрополит Рязанский осудил «Иронию судьбы» Митрополит Рязанский и Михайловский Марк в своем видеообращении выступил с критикой советского фильма "Ирония судьбы" Эльдара Рязанова.

Политика Политика Лукашенко не упомянул Россию в новогоднем поздравлении Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе своего новогоднего обращения к жителям республики призвал их всячески укреплять государственность страны, однако не стал затрагивать тему Союзного государства и интеграции с Россией.

Общество Общество В России началось повышение пенсионного возраста Пенсионный возраст в России начал повышаться постепенно до 60 лет для женщин и до 65 лет для мужчин.

Происшествия Происшествия В Великобритании вооруженный ножом мужчина напал на людей в метро В британском Манчестере неизвестный мужчина, вооруженный ножом, напал на людей в метро. Об этом сообщила газета The Sun.

Политика Политика В Госдепе отреагировали на задержание в Москве американца за шпионаж Госдепартамент США получил официальное уведомление от России по поводу задержания в Москве гражданина США по обвинению в шпионаже, сообщил агентству Reuters официальный представитель внешнеполитического ведомства.

Политика Политика Зеленский подтвердил участие в выборах президента Украины

Политика Политика Ким Чен Ын сказал, когда готов встретиться с Трампом В любое время готов провести встречу с американским президентом Дональдом Трампом лидер Северной Кореи Ким Чен Ын, сообщает «Ренхап».

Политика Политика Пресс-секретарь Пентагона ушла в отставку Телеканал отмечает, что пресс-секретарь объявила об отставке через несколько часов после того, как уходящий глава Пентагона Джеймс Мэттис разослал прощальное письмо сотрудникам ведомства.

Общество Общество Ученые назвали лучшее средство от похмелья Лучшим средством от похмелья является газировка с лимонным соком, утверждают ученые из университета Сунь Ятсена в Гуаньчжоу (Китай).

Происшествия Происшествия Найдено тело пропавшей клиентки сервиса BlaBlaCar Найдено тело 29-летней клиентки BlaBlaCar. Ранее сообщалось, что москвичка выехала из Москвы в Тулу на личном автомобиле.

Экономика Экономика Что подорожает с 1 января 2019 года До Нового года осталось совсем немного. 2019-й принесёт с собой не только праздничное настроение, но и ряд изменений в законодательстве.

Происшествия Происшествия Al Jazeera показала, как могли избавиться от тела Хашукджи Телеканал Al Jazeera опубликовал кадры с камер видеонаблюдения, на которых можно увидеть, как в день убийства Джамала Хашукджи в резиденцию генерального консула Саудовской Аравии заносят тяжелые непрозрачные пакеты, в которых, предположительно, находились останки журналиста.

Армия и оружие Армия и оружие Трамп продлил срок вывода войск из Сирии Президент США Дональд Трамп согласился продлить срок вывода американских войск из Сирии до четырех месяцев.

Хоккей Хоккей Костин – о симуляции Комтуа: он в цирке работал или друг Неймара Костин был наказан за толчок клюшкой, а Комтуа — за симуляцию.

Происшествия Происшествия Во Франции восемь человек оказались заблокированы на аттракционе Во французском городе Ренн в новогоднюю ночь восемь человек оказались заблокированы на неисправном аттракционе на высоте 60 м. Об этом сообщает радиостанция France Info.

Экономика Экономика Ставка НДС в России выросла до 20% В России вступил в силу закон о повышении налога на добавленную стоимость (НДС) с 18 до 20%.

Политика Политика Новогоднее поздравление Порошенко разозлило пользователей соцсетей Пользователи соцсетей не оценили новогоднее поздравление президента Украины Петра Порошенко, опубликованное в твиттере.

Космос Космос Нацисты не вернулись с Луны. Le Monde назвала несбывшиеся прогнозы на 2018 год Французская газета Le Monde назвала несколько крупных событий, которые должны были произойти в 2018 году, но так и не произошли.

Происшествия Происшествия Путин прибыл на место ЧП в Магнитогорске Президент России Владимир Путин прибыл в оперативный штаб МЧС на месте взрыва газа в жилом доме в Магнитогорске.

Единоборства Единоборства Мейвезер не намерен возвращаться в бокс Поединок завершился в первом раунде. Мейвезер трижды отправлял своего соперника в нокдаун. Бой проходил по правилам бокса.

Происшествия Происшествия МЧС распространило списки пропавших жильцов дома в Магнитогорске Спасатели МЧС России распространили списки всех тех, с кем пока не удается выйти на связь.

Политика Политика Порошенко в новогоднем обращении пообещал «вернуться с миром» к Донбассу Президент Украины Пётр Порошенко выступил с новогодним поздравлением, пообещав «вернуться с миром» к Донбассу и Крыму.

Происшествия Происшествия В Токио восемь человек пострадали при наезде автомобиля на пешеходов

Армия и оружие Армия и оружие Госиспытания танка «Армата» начнутся в 2019 году Государственные испытания российского танка Т-14 на платформе «Армата» пройдут в следующем году в научно-исследовательских институтах Министерства обороны России.

Хоккей Хоккей Сборная России впервые с 2001 года обыграла Канаду на групповом этапе МЧМ