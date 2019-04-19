Порошенко в ходе теледебатов предупредили о возможном терактеГазета.Ru 14:37

Как отмечается, якобы в полицию поступил звонок о возможном покушении на президента Украины. При этом Порошенко отказался покинуть студию. Ранее сообщалось, что кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский не пришел на теледебаты с Порошенко.

Порошенко в ходе теледебатов предупредили о возможном теракте

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