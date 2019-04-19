Политика
Порошенко в ходе теледебатов предупредили о возможном терактеГазета.Ru 14:37
Как отмечается, якобы в полицию поступил звонок о возможном покушении на президента Украины. При этом Порошенко отказался покинуть студию. Ранее сообщалось, что кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский не пришел на теледебаты с Порошенко.
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Армия и оружие
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Дебаты на «Олимпийском» завершились скандированием фамилии Зеленского
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Крымского активиста посадили на шесть лет за посты в интернете
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Лукашенко заявил о необходимости изменения Конституции Белоруссии
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