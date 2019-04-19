Политика

Порошенко в ходе теледебатов предупредили о возможном терактеГазета.Ru 14:37

Как отмечается, якобы в полицию поступил звонок о возможном покушении на президента Украины. При этом Порошенко отказался покинуть студию. Ранее сообщалось, что кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский не пришел на теледебаты с Порошенко.
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Модератор теледебатов сообщила об угрозе теракта в студии, где находится Порошенко

ТАСС15:06

Ведущая теледебатов с Порошенко сообщила о возможном теракте в студии

РБК14:52

Порошенко во время теледебатов предупредили о возможном теракте

RT на русском14:26

Зеленский не приехал дебатировать с Порошенко на ТВ. В студию поступило сообщение о возможном теракте

Новая газета14:28

Ведущая сообщила об угрозе теракта в телестудии, где находится Порошенко

РИА Новости14:19

Порошенко в ходе теледебатов предупредили о возможном теракте

Газета.Ru14:37

В студии теледебатов с участием Порошенко сообщили о возможном теракте

Говорит Москва14:26
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Армия и оружие

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Восемь населенных пунктов пострадали от природных пожаров в Забайкальском крае.
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В Японии выписали из больницы родившегося весом 258 г младенца

В Японии выписали из больницы младенца, который родился весом 258 г, сообщает Mainichi со ссылкой на больницу префектуры Нагано.
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В США проигнорировали запрос России о предотвращении ядерной войны

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Зеленский назвал себя простым человеком, который хочет сломать систему

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский заявил, что пришел сломать систему.
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«Белнефтехим» заявил о резком ухудшении качества нефти из России

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Сообщалось, что одной из возможных причин пожара следователи считают короткое замыкание.
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МИД Белоруссии обвинил российского посла в «разрушении» отношений

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Дебаты на «Олимпийском» завершились скандированием фамилии Зеленского

Прошедшие на киевском стадионе «Олимпийский» дебаты кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского завершились исполнением национального гимна и всеобщим скандированием фамилии Зеленского.
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Крымского активиста посадили на шесть лет за посты в интернете

В Ростове-на-Дону суд вынес приговор активисту из Крыма Евгению Каракашеву, обвинявшемуся в создании экстремистских постов в интернете.
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе послания к народу и Национальному собранию сказал, что не хотел бы оставлять своему преемнику Конституцию в существующем варианте.
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Украинский политик
Украинский общественный и политический деятель, шоумен, комедийный актёр, режиссёр, продюсер, сценарист. Основатель, художественный руководитель и лидер студии «Квартал-95». Кандидат на пост президента Украины на проходящих выборах 2019 года, победитель первого тура, прошедшего 31 марта, и участник второго тура 21 апреля 2019 года.
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