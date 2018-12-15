Политика
Порошенко в Киеве объявил о создании «украинской автокефальной церкви»
Порошенко в Киеве объявил о создании «украинской автокефальной церкви»РИА Новости Крым11:27
Президент Украины Петр Порошенко после "объединительного собора", который состоялся в субботу в Киеве, объявил о создании "украинской автокефальной церкви", пишет РИА Новости.
РИА Новости Крым11:27
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Сегодня 15 декабря. Этот день войдет в историю как священный день, день создания Автокефальной Поместной Православной Церкви Украины, день окончательного обретения независимости от РФ.
— Петр Порошенко, президент УкраиныКрасная весна 10:46
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