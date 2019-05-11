Политика
Порошенко уволил замглавы своей администрацииRT на русском 15:23
Украинский лидер Пётр Порошенко уволил заместителя главы администрации президента Украины Алексея Филатова. Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.
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Происшествия
Источник заявил о неминуемости гибели пассажиров в хвосте SSJ-100
Источник в правоохранительных органах рассказал, что сообщения некоторых СМИ о том, что жертвы пожара в Superjet-100 не могли покинуть самолет из-за того, что находящиеся впереди них люди забирали свою ручную кладь, не соответствуют действительности.
Обновлено в 15:02
Происшествия
Боевики атаковали гостиницу в Пакистане
Три человека атаковали пятизвездочную гостиницу Pearl Continental в пакистанском городе Гвадар, убит охранник отеля.
Обновлено в 11:32
Происшествия
Взрыв прогремел на рынке пиротехники в Мексике
На рынке пиротехники в мексиканском городе Тультепек прогремел взрыв, сообщил в своем Twitter генеральный координатор службы гражданской обороны штата Мехико Луис Фелипе Пуэнте.
Обновлено в 13:54
Хоккей
Форвард сборной Чехии: «Знаем, что сборная России состоит из суперзвезд»
Нападающий сборной Чехии Томаш Зохорна после матча с Норвегией (7:2) на чемпионате мира поделился ожиданиями от встречи с Россией, которая состоится в понедельник.
Обновлено в 17:32
Культура
В Севастополе открывается 15-й международный кинофестиваль «Победили вместе»
Рекордное число участников из-за рубежа ожидается на 15-ом международном фестивале документальных фильмов и телепрограмм "Победили вместе", который отрывается в воскресенье в Севастополе.
Обновлено в 17:06
Политика
Лукашенко рассказал об огромном ущербе от загрязненной нефти из России
Лукашенко добавил, что тема компенсации ущерба пока не обсуждалась с президентом России Владимиром Путиным, но «он понимает, что надо ущерб компенсировать».
Обновлено в 07:26
Здоровье
Мертвая пища: от каких продуктов стоит отказаться после пятидесяти
Эксперты заявляют, что напитки под градусом к пятидесяти годам пагубно влияют на здоровье человека, так как к этому возрасту у людей и так обостряются некоторые хронические заболевания, а алкоголь только усугубляет состояние здоровья.
Обновлено в 03:56
Шоу-бизнес
Кристина Орбакайте поздравила младшего сына с днем рождения
Эстрадная певица, актриса театра и кино Кристина Орбакайте улетела в столицу Великобритании, едва закончились праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы.
Обновлено в 09:48
Происшествия
Появилось видео картин Айвазовского с затонувшего парохода
Руководитель экспедиции "Нептун" Роман Дунаев передал радиостанции "Говорит Москва" видеозапись, сделанную на пароходе "Генерал Коцебу".
Обновлено в 08:00
Происшествия
Шесть человек пострадали в ДТП с трамваем и микроавтобусом в Петербурге
«В результате ДТП с участием трамвая, легкового автомобиля и микроавтобуса на Бухарестской улице пострадали шесть человек», — приводят её слова «Невские новости».
Обновлено в 14:48
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова отказалась от диеты во время отдыха на Мальдивах
Возможно, во время отдыха Волочкова решила расслабиться и отказаться от диеты. Балерина отправилась на Мальдивы.
Обновлено в 15:24
Политика
В США отключили воду и электроэнергию в посольстве Венесуэлы
Американские власти отключили воду и электроэнергию в посольстве Венесуэлы в Вашингтоне, сообщила одна из руководителей находящейся в дипмиссии инициативной группы Медея Бенджамин.
Обновлено в 16:15
Авто
В России автомобиль Bentley переделали в танк
Техника совершила первый выезд (видео ниже) и продемонстрировала массу «детских болезней», однако энтузиазм мастеров и успешный опыт реализации аналогичных проектов оставляют надежду на то, что рано или поздно «Ультратанк» будет закончен.
Обновлено в 04:08
Общество
Гороскоп на неделю с 13 по 19 мая для всех знаков зодиака
Зарплата остается неизменной в ближайшие недели, но на дополнительных доход можно повлиять.
Обновлено в 17:10
Политика
Украинский дипломат счел опасной отмену визита адвоката Трампа в Киев
Постпред Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба назвал опасным заявление личного адвоката американского президента Дональда Трампа Рудольфа Джулиани, который отказался от поездки в Киев.
Обновлено в 17:15
Армия и оружие
Порошенко заявил о создании одной из самых сильных армий в Европе
Украина создала новую армию, а ВСУ стали одними из самых сильных в Европе, заявил президент страны Петр Порошенко в публикации в Facebook.
Обновлено в 17:25
Политика
В Киеве передумали прекращать железнодорожное сообщение с Россией
Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что железнодорожное сообщение между Россией и Украиной прекращается само по себе.
Обновлено в 02:36
Путешествия
Названы самые дешевые авиамаршруты на лето
Сотрудники сервиса проанализировали стоимость авиабилетов, забронированных на лето в период с января по апрель, и определили самые бюджетные направления для путешествий.
Обновлено в 15:09
Культура
Друзья и поклонники простились с композитором Евгением Крылатовым
Друзья и поклонники простились с композитором Евгением Крылатовым.
Обновлено в 09:59
Политика
Турция опровергла сообщения об отказе покупать российские С-400
Обновлено вчера в 15:19
Армия и оружие
Морпехи ВСУ застрелили командира, отдавшего приказ о боевой вылазке
Морпехи Вооруженных сил Украины не выполнили приказ о боевой вылазке на передовую и застрелили за него своего командира.
Обновлено в 11:14
Наука
Вымерший 136 тыс. лет назад вид птиц снова возродился на Сейшелах
Кювьеров пастушок — вид наземных птиц, которые исчезли с нашей планеты 136 тысяч лет назад, снова возродились и при этом в прежнем виде, об этом сообщают ученые Портсмутского университета и Музея естественной истории (Великобритания).
Обновлено в 01:01
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева показала подросшую дочь
Телеведущая опубликовала новое фото в Instagram. По примеру многих знаменитостей Лера Кудрявцева проводит длинные майские выходные на юге.
Обновлено в 13:01
Шоу-бизнес
Глюкоза выложила снимок в «голом» купальнике
На снимке Ионова запечатлена в миниатюрном сплошном купальнике телесного цвета.
Обновлено в 11:07
Общество
«Говорит Москва» опровергла перенос похорон Доренко
Информация СМИ о переносе даты похорон не соответствует действительности, сообщает радиостанция «Говорит Москва» в Twitter.
Обновлено в 13:28
Здоровье
Четверть россиян страдают от ожирения
Обновлено в 15:36
Шоу-бизнес
Сын Рудковской и Плющенко рассказал о «несчастливом детстве»
Сын Яны Рудковской и Евгения Плющенко 6-летний Саша рассказал о «несчастливом детстве».
Обновлено в 07:23
Шоу-бизнес
Экс-бойфренда Алеси Кафельниковой заподозрили в романе с дочерью миллиардера
Обновлено в 16:00
Происшествия
На Камчатке медведь обокрал охотников
Охотники попытались напугать медведя и стали стрелять в воздух, однако это не заставило животное бросить свою добычу.
Обновлено в 04:45