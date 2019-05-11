Порошенко уволил замглавы президентской администрацииРИА Новости 16:51

Президент Украины Петр Порошенко подписал указ об увольнении заместителя главы своей администрации Алексея Филатова, который проходил подозреваемым по делу против украинского бизнесмена Сергея Курченко, соответствующий указ опубликован на сайте президента.

Игры В резюме бывшего работника Rockstar нашли упоминание Red Dead Redemption 2 для РС В резюме бывшего программиста Rockstar Toronto Нан Ма, который работал в компании с 2010 по 2016 года, нашли упоминание Red Dead Redemption 2 для РС наряду с консольными версиями вестерна.

Шоу-бизнес Слуцкая рассказала о тайном замужестве Серебряный призер Олимпийских игр Ирина Слуцкая рассказала о замужестве за бизнесменом Алексеем Гавыриным.

Здоровье Мертвая пища: от каких продуктов стоит отказаться после пятидесяти Эксперты заявляют, что напитки под градусом к пятидесяти годам пагубно влияют на здоровье человека, так как к этому возрасту у людей и так обостряются некоторые хронические заболевания, а алкоголь только усугубляет состояние здоровья.

Здоровье Главный диетолог Минздрава дал советы для похудения к лету Чтобы похудеть к лету, нужно есть из небольшой тарелки и подальше от холодильника.

Космос Таинственные планеты представляют собой водные миры Новое исследование предполагает, что существует порядка 1000 подтвержденных водных миров.

Игры Новую часть Stronghold покажут на E3 Одним из участников события станет команда FireFly Studios, которая тоже планирую привезти с собой новинку, а именно следующую часть знаменитой серии стратегий Stronghold.

Общество Эксперт объяснил появление артистов на юбилее лидера ОПГ Специалист по уголовно-арестантской культуре, журналист Александр Сидоров, более известный по кличке Фима Жиганец, объяснил появление звёзд российского шоу-бизнеса на дне рождения лидера тамбовской ОПГ (организованная преступная группа) Владимира Барсукова.

Футбол Тренер «Анже»: «Не понимаю, почему Неймара освистывают. Это футбольный художник, его нужно защищать» Главный тренер «Анже» Стефан Мулен после поражения своей команды от «ПСЖ» (1:2) в домашнем матче 36-го тура Лиги 1 заявил, что не понимает свиста в адрес нападающего парижан Неймара.

Политика В США отключили воду и электроэнергию в посольстве Венесуэлы Американские власти отключили воду и электроэнергию в посольстве Венесуэлы в Вашингтоне, сообщила одна из руководителей находящейся в дипмиссии инициативной группы Медея Бенджамин.

Политика В РПЦ призвали не приписывать победу в ВОВ Сталину Глава синодального Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Иларион призвал не приписывать Иосифу Сталину победу в Великой Отечественной войне.

Политика Адвокат Трампа отменил свою поездку на Украину Рудольф Джулиани, бывший республиканский мэр Нью-Йорка, в настоящее время адвокат президента США Дональда Трампа, в интервью телеканалу Fox News сообщил, что отменил свою поездку на Украину.

Армия и оружие Порошенко заявил о создании одной из самых сильных армий в Европе Украина создала новую армию, а ВСУ стали одними из самых сильных в Европе, заявил президент страны Петр Порошенко в публикации в Facebook.

Транспорт В аэропортах Москвы задержано и отменено 20 рейсов В аэропортах Москвы отменили и задержали 20 рейсов. Об этом свидетельствуют данные сервиса "Яндекс.Расписание".

Происшествия У Максима Резника случился сердечный приступ У депутата Заксобрания Петербурга Максима Резника случился сердечный приступ.

Происшествия В Петербурге шесть человек пострадали в ДТП с трамваем и маршруткой Трое из шести пострадавших находились в трамвае. Две 15-летние школьницы обратились в детскую городскую больницу самостоятельно.

Общество Певица ответила на обвинения из-за танца на шесте в День Победы Певица Оксана Яковлева, в прошлом году оказавшаяся в центре скандала из-за перекрытия МКАД ради съемок клипа, записала обращение к критикам ее танца на шесте в трусах в День Победы.

Общество В Лондоне появятся работающие на водороде двухэтажные автобусы Двухэтажные городские автобусы, работающие на водородных топливных элементах, впервые появятся на улицах Лондона в 2020 году.

Хоккей Путин упал, приветствуя хоккейных зрителей в Сочи Президент России Владимир Путин упал на льду во время приветствия зрителей Ночной хоккейной лиги в Сочи.

Футбол Британский таблоид назвал Азмуна «иранским Месси» Таблоид The Sun составил список "новых Месси" для 23 стран. "Иранским Месси" назван форвард "Зенита" Сердар Азмун.

Космос Россия хочет запустить на Луну аппарат под управлением робота Межпланетная станция «Луна-29» может доставить на спутник Земли аппарат, управляемый антропоморфным роботом.