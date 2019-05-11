Политика

Порошенко уволил замглавы администрации президента УкраиныРБК вчера в 18:48

Президент Украины Петр Порошенко уволил заместителя руководителя администрации главы государства Алексея Филатова, соответствующий документ опубликован на сайте украинского президента.
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Порошенко уволил замглавы администрации президента Украины

РБКвчера в 18:48

Фигурант дела о хищении газа Филатов уволен из администрации Порошенко

Газета.Ruвчера в 15:03

Порошенко уволил замглавы президентской администрации

РИА Новостивчера в 16:51

Порошенко уволил замглавы своей администрации

Lenta.ruвчера в 15:56

Президент Украины уволил Филатова с должности заместителя главы своей администрации

ТАССвчера в 15:44

Порошенко уволил замглавы своей администрации

RT на русскомвчера в 15:23

Порошенко уволил замглавы администрации президента Украины

Коммерсантъвчера в 17:24
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Помощник Бутырского межрайонного прокурора Дмитрий Некрасов найден мертвым в Москве, сообщают со ссылкой на источники телеканал РЕН ТВ и газеты «Комсомольская правда» (КП) и «Московский комсомолец».
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Почему медсестер-анестезистов называют элитой сестринского дела

О трудностях и радостях своей профессии рассказывает коллектив реанимационного блока № 2 Алтайского краевого онкологического диспансера.
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Украинские военнослужащие в Донбассе отказались выполнять приказ своего командира выполнять боевое задание на территории самопровозглашённой Донецкой народной республики и после угроз военным трибуналом застрелили его.
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В двухэтажном жилом доме в поселке Чистоозерный Ростовской области произошел взрыв бытового газа.
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Выступление Сергея Лазарева на репетиции своего номера для "Евровидения" прошло на ура: певцу рукоплескали поклонники, а также находившиеся в зале иностранные журналисты.
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Появилось видео картин Айвазовского с затонувшего парохода

Радиостанция "Говорит Москва" опубликовала видео поиска картин Ивана Айвазовского на дне Черного моря.
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Врачи назвали симптомы разрыва аорты

Из распространенных причин разрыва аорты врачи выделяют прежде всего атеросклероз, поражающий сосудистые ткани.
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Бритни Спирс вышла из суда босиком

Пользователи соцсетей по всему миру обсуждают поступок скандально известной американской певицы Бритни Спирс.
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Меган Маркл вернулась к работе через четыре дня после родов

Супруга принца Гарри посетила первое мероприятие, связанное с ее благотворительной деятельностью.
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Самый скоростной поезд в мире запускают в Японии

Япония начнет испытания нового пассажирского сверхскоростного поезда "Синкансэн", который способен развивать скорость до 400 километров в час.
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В Москве простятся с Сергеем Доренко

Доренко умер 9 мая в возрасте 59 лет за рулем своего мотоцикла в центре Москвы.
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Украина будет держать курс на вступление НАТО и "на отношение к войне с Россией", заявил советник новоизбранного президента страны Владимира Зеленского по вопросам обороны Иван Апаршин в эфире "Громадского телевидения".
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Адвокат нападающего петербургского "Зенита" Александра Кокорина Андрей Ромашов заявил, что у его подзащитного есть вариант отбыть срок в СИЗО в хозяйственном отряде.
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Точилин: «Хотелось бы продолжить работу в „Сочи“ и в РПЛ»

Хотелось бы поработать на уровне РПЛ. За четыре сезона была проделана работа, и останавливаться на этом не хотелось бы.
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Обновлено вчера в 10:31
Технологии

Затраты на потребительском IT-рынке в 2019 году достигнут $1,3 трлн

Компания International Data Corporation (IDC) опубликовала прогноз по потребительскому рынку информационных технологий (IT) на ближайшие годы.
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Помпео: США принимают меры на случай враждебных действий Ирана

США наращивают силы на Ближнем Востоке на случай, если Иран попытается нанести ущерб американским интересам, однако Вашингтон готов к консультациям с Тегераном.
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Настасья Самбурская шутливо опровергла своё сходство с Волочковой

Настасья Самбурская пошутила на тему сходства своего поведения с привычками Анастасии Волочковой.
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Сменившая канцлера Германии Ангелу Меркель на посту главы Христианско-демократического союза Аннегрет Крамп-Карренбауэр не планирует занимать пост канцлера ФРГ до 2021 года.
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В Москве днем воздух прогреется до 21-23 градуса тепла, по области ожидается до плюс 24 градусов.
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