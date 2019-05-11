Политика
Порошенко уволил замглавы администрации президента УкраиныРБК вчера в 18:48
Президент Украины Петр Порошенко уволил заместителя руководителя администрации главы государства Алексея Филатова, соответствующий документ опубликован на сайте украинского президента.
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Происшествия
В Москве нашли мертвым помощника прокурора
Помощник Бутырского межрайонного прокурора Дмитрий Некрасов найден мертвым в Москве, сообщают со ссылкой на источники телеканал РЕН ТВ и газеты «Комсомольская правда» (КП) и «Московский комсомолец».
Обновлено вчера в 16:02
Происшествия
В Оренбурге совершил жесткую посадку лайнер Boeing 737
Обновлено вчера в 06:05
Наука
Хирурги научились превращать жир на животе в кубики пресса
Обновлено 09 мая в 20:01
Здоровье
Почему медсестер-анестезистов называют элитой сестринского дела
О трудностях и радостях своей профессии рассказывает коллектив реанимационного блока № 2 Алтайского краевого онкологического диспансера.
Обновлено вчера в 23:00
Игры
Раскрыты цена и сроки выхода Sony PlayStation 5
Обновлено вчера в 12:21
Армия и оружие
В ДНР заявили об убийстве военными ВСУ своего командира
Украинские военнослужащие в Донбассе отказались выполнять приказ своего командира выполнять боевое задание на территории самопровозглашённой Донецкой народной республики и после угроз военным трибуналом застрелили его.
Обновлено вчера в 22:31
Происшествия
В жилом доме в Ростовской области взорвался газ
В двухэтажном жилом доме в поселке Чистоозерный Ростовской области произошел взрыв бытового газа.
Обновлено вчера в 19:56
Футбол
«Сочи» и «Тамбов» впервые в истории вышли в футбольную Премьер-лигу
«Сочи» и «Тамбов» впервые в истории пробились в российскую футбольную Премьер-лигу.
Обновлено вчера в 09:58
Музыка
Сергей Лазарев произвел фурор на Евровидении
Выступление Сергея Лазарева на репетиции своего номера для "Евровидения" прошло на ура: певцу рукоплескали поклонники, а также находившиеся в зале иностранные журналисты.
Обновлено вчера в 09:50
Происшествия
Появилось видео картин Айвазовского с затонувшего парохода
Радиостанция "Говорит Москва" опубликовала видео поиска картин Ивана Айвазовского на дне Черного моря.
Обновлено вчера в 16:22
Здоровье
Врачи назвали симптомы разрыва аорты
Из распространенных причин разрыва аорты врачи выделяют прежде всего атеросклероз, поражающий сосудистые ткани.
Обновлено 10 мая в 11:46
Шоу-бизнес
Бритни Спирс вышла из суда босиком
Пользователи соцсетей по всему миру обсуждают поступок скандально известной американской певицы Бритни Спирс.
Обновлено вчера в 13:43
Шоу-бизнес
Меган Маркл вернулась к работе через четыре дня после родов
Супруга принца Гарри посетила первое мероприятие, связанное с ее благотворительной деятельностью.
Обновлено вчера в 10:06
Наука
Самый скоростной поезд в мире запускают в Японии
Япония начнет испытания нового пассажирского сверхскоростного поезда "Синкансэн", который способен развивать скорость до 400 километров в час.
Обновлено вчера в 05:08
Общество
В Москве простятся с Сергеем Доренко
Доренко умер 9 мая в возрасте 59 лет за рулем своего мотоцикла в центре Москвы.
Обновлено вчера в 17:05
Политика
Советник Зеленского пообещал продолжение курса на «войну с Россией»
Украина будет держать курс на вступление НАТО и "на отношение к войне с Россией", заявил советник новоизбранного президента страны Владимира Зеленского по вопросам обороны Иван Апаршин в эфире "Громадского телевидения".
Обновлено вчера в 17:51
Футбол
Кокорин может отбыть срок в СИЗО в хозяйственном отряде
Адвокат нападающего петербургского "Зенита" Александра Кокорина Андрей Ромашов заявил, что у его подзащитного есть вариант отбыть срок в СИЗО в хозяйственном отряде.
Обновлено вчера в 23:58
Футбол
Точилин: «Хотелось бы продолжить работу в „Сочи“ и в РПЛ»
Хотелось бы поработать на уровне РПЛ. За четыре сезона была проделана работа, и останавливаться на этом не хотелось бы.
Обновлено вчера в 13:37
Общество
Петербургский ПЕН-клуб выразил поддержку Елене Чижовой
Петербургский ПЕН-клуб выразил солидарность с писателем Еленой Чижовой, на которую написали заявление в Следственный комитет за статью о блокаде.
Обновлено вчера в 02:49
Шоу-бизнес
Алисса Милано объявила секс-бойкот из-за закона об абортах
Обновлено вчера в 13:58
Политика
Команда Зеленского пересмотрит последние кадровые решения Порошенко
Команда избранного президента Украины Владимира Зеленского пересмотрит «одиозные» назначения, которые провела уходящая администрация.
Обновлено вчера в 10:31
Технологии
Затраты на потребительском IT-рынке в 2019 году достигнут $1,3 трлн
Компания International Data Corporation (IDC) опубликовала прогноз по потребительскому рынку информационных технологий (IT) на ближайшие годы.
Обновлено вчера в 14:08
Общество
В десятку богатейших людей Великобритании вошли трое россиян
В список самых богатых людей Великобритании по версии газеты The Sunday Times попали трое россиян — основатель USM Holdings Алишер Усманов, основной владелец Millhouse Роман Абрамович и крупнейший акционер Альфа-Банка Михаил Фридман, рейтинг опубликован на сайте издания.
Обновлено вчера в 22:44
Армия и оружие
Помпео: США принимают меры на случай враждебных действий Ирана
США наращивают силы на Ближнем Востоке на случай, если Иран попытается нанести ущерб американским интересам, однако Вашингтон готов к консультациям с Тегераном.
Обновлено вчера в 23:18
Шоу-бизнес
Настасья Самбурская шутливо опровергла своё сходство с Волочковой
Настасья Самбурская пошутила на тему сходства своего поведения с привычками Анастасии Волочковой.
Обновлено вчера в 12:26
Единоборства
Фрейре завоевал титул чемпиона Bellator в легком весе
Обновлено вчера в 23:54
Авто
Названы самые распространенные автомобили со скрученным пробегом
Обновлено вчера в 05:30
Общество
Гороскоп на 12 мая: Близнецы очаровательны, Лев прячет деньги, а Стрелец в центре внимания
ИА AmurMedia предлагает астропрогноз, составленный экспертами сервиса Astro7.ru.
Обновлено вчера в 19:00
Политика
Преемница Меркель отказалась от поста канцлера ФРГ
Сменившая канцлера Германии Ангелу Меркель на посту главы Христианско-демократического союза Аннегрет Крамп-Карренбауэр не планирует занимать пост канцлера ФРГ до 2021 года.
Обновлено вчера в 19:15
Общество
Кратковременный дождь и до 23 градусов тепла ожидаются в Москве
В Москве днем воздух прогреется до 21-23 градуса тепла, по области ожидается до плюс 24 градусов.
Обновлено вчера в 23:08