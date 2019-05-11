Политика

Порошенко уволил замглавы администрации президента УкраиныРБК вчера в 18:48

Президент Украины Петр Порошенко уволил заместителя руководителя администрации главы государства Алексея Филатова, соответствующий документ опубликован на сайте украинского президента.
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Порошенко уволил замглавы администрации президента Украины

РБКвчера в 18:48

Порошенко уволил замглавы администрации президента Украины

Коммерсантъвчера в 17:24

Порошенко уволил замглавы своей администрации

RT на русскомвчера в 15:23

Порошенко уволил замглавы своей администрации

Lenta.ruвчера в 15:56

Президент Украины уволил Филатова с должности заместителя главы своей администрации

ТАССвчера в 15:44

Порошенко уволил замглавы президентской администрации

РИА Новостивчера в 16:51

Фигурант дела о хищении газа Филатов уволен из администрации Порошенко

Газета.Ruвчера в 15:03
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Специально для игры клуб подготовил нашивки на лазурную форму, в которой выйдет "Зенит".
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Умерла актриса из сериала «Твин Пикс»

Американская актриса Пегги Липтон, исполнившая роль Нормы Дженнингс в сериале «Твин Пикс», умерла от рака на 73-м году жизни, сообщает USA Today.
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Появилось видео с места взрыва газа в жилом доме в Ростовской области

В Сети появилось видео с места взрыва бытового газа, который произошел в жилом доме в Ростовской области.
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Две российские пары сыграют в финале этапа Мирового тура во Вьетнаме

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Общество

Прощание с Доренко перенесли из-за запрета полиции выдавать тело

Как сообщает радиостанция «Говорит Москва», полиция запретила выдавать тело вдове погибшего.
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Лукашенко рассказал об огромном ущербе от загрязненной нефти из России

Лукашенко добавил, что тема компенсации ущерба пока не обсуждалась с президентом России Владимиром Путиным, но «он понимает, что надо ущерб компенсировать».
Обновлено вчера в 07:26
Общество

В Москве простятся с Сергеем Доренко

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Туктамышева показала, как отдыхает на Кипре с бойфрендом

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В Москве задержали отставного офицера с плакатом «Меня обманул Путин»

Обновлено вчера в 08:25
Происшествия

Выживший пассажир SSJ: спасти можно было больше

По словам Евгения Климова, выживших могло бы быть больше, если бы спасатели пошли в хвостовую часть лайнера.
Обновлено вчера в 10:09
Экономика

Трое россиян вошли в десятку богатейших людей Великобритании

Трое бизнесменов из России Роман Абрамович, Алишер Усманов и Михаил Фридман попали в список самых богатых налоговых резидентов Великобритании, следует из ежегодного рейтинга британской газеты Times.
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Музыка

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UFC. Андраде нокаутировала Намаюнас и завоевала чемпионский титул

В главном поединке вечера встречались действующая чемпионка в наилегчайшем весе американка Роуз Намаюнас и представительница Бразилии Джессика Андраде.
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В Краснодарском крае выпал град размером с перепелиное яйцо

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Шоу-бизнес

Слуцкая рассказала о тайном замужестве

Серебряный призер Олимпийских игр Ирина Слуцкая рассказала о замужестве за бизнесменом Алексеем Гавыриным.
Обновлено вчера в 19:26
Футбол

«Зенит» интересуется бывшим защитником «Рубина» Бауэром

«Зенит» проявляет интерес к австрийскому защитнику «Сток Сити» Морицу Бауэру, который ранее выступал за казанский «Рубин», сообщает Tuttomercatoweb.
Обновлено вчера в 16:57
Футбол

Кокорин может отбыть срок в СИЗО в хозяйственном отряде

Обновлено вчера в 23:58
Здоровье

«Оживление» сердца стволовыми клетками: в госпитале Вишневского прошла уникальная операция

Военные врачи Центрального военного клинического госпиталя имени Вишневского остановили сердце пациента, чтобы оно забилось с новой силой.
Обновлено вчера в 22:10
Авто

Geely предлагает скидки на свои модели по программе трейд-ин

Обновлено вчера в 10:00
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Пилотов сгоревшего «Суперджета» заподозрили в неподготовленности

Самолет SSJ-100 авиакомпании «Аэрофлот», направлявшийся в Мурманск, 5 мая сгорел при аварийной посадке в Шереметьево.
Обновлено в 02:47
Политика

Советник Зеленского пообещал продолжение курса на «войну с Россией»

Украина будет держать курс на вступление в НАТО и "на отношение к войне с Россией", заявил советник новоизбранного президента страны Владимира Зеленского по вопросам обороны Иван Апаршин в эфире "Громадского телевидения".
Обновлено вчера в 17:51
Армия и оружие

В ДНР заявили об убийстве военными ВСУ своего командира

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Политика

Хаос в Албании: протестующие подожгли здание парламента

Демонстранты забросали здания парламента коктейлями Молотова и подожгли входную дверь.
Обновлено вчера в 16:57
Недвижимость

Жилье на вторичном рынке выросло в цене

Жилье на вторичном рынке выросло в цене На фоне активизации спроса и роста цен на новостройки средняя стоимость вторичной недвижимости увеличилась практически во всех крупных городах России.
Обновлено вчера в 04:22
Авто

Продажи люксовых автомобилей с пробегом в России выросли на 7%

Обновлено в 02:01
Происшествия

В Сети появилось видео спасения дельфина в Сочи

В Сети появилось видео спасения дельфина, который случайно заплыл в реку. Запись опубликована телеканалом РЕН ТВ в воскресенье, 12 мая.
Обновлено в 01:13
Здоровье

Медики назвали смертельно ядовитые продукты на столах россиян

Обновлено вчера в 01:22
Политика

В Совфеде оценили возможность отмены виз между Россией и Японией

Глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев рассказал о перспективах отмены виз между Россией и Японией.
Обновлено в 02:31
Транспорт

МВД: уменьшенные дорожные знаки приведут к росту ДТП

Дорожные знаки уменьшенных размеров могут привести к увеличению количества дорожно-транспортных происшествий в России.
Обновлено вчера в 22:00
Происшествия

В Москве нашли мертвым помощника прокурора

Помощник Бутырского межрайонного прокурора Дмитрий Некрасов найден мертвым в Москве, сообщают со ссылкой на источники телеканал РЕН ТВ и газеты «Комсомольская правда» (КП) и «Московский комсомолец».
Обновлено вчера в 16:02
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