Политика
Порошенко уволил замглавы администрации президента УкраиныРБК вчера в 18:48
Президент Украины Петр Порошенко уволил заместителя руководителя администрации главы государства Алексея Филатова, соответствующий документ опубликован на сайте украинского президента.
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Футбол
«Зенит» сыграет с ЦСКА в форме с чемпионскими нашивками
Специально для игры клуб подготовил нашивки на лазурную форму, в которой выйдет "Зенит".
Обновлено в 03:00
Культура
Умерла актриса из сериала «Твин Пикс»
Американская актриса Пегги Липтон, исполнившая роль Нормы Дженнингс в сериале «Твин Пикс», умерла от рака на 73-м году жизни, сообщает USA Today.
Обновлено в 02:28
Происшествия
Появилось видео с места взрыва газа в жилом доме в Ростовской области
В Сети появилось видео с места взрыва бытового газа, который произошел в жилом доме в Ростовской области.
Обновлено вчера в 21:33
Спорт
Две российские пары сыграют в финале этапа Мирового тура во Вьетнаме
Российские дуэты Ксения Дабижа/Дарья Рудых и Екатерина Сырцева/Александра Моисеева пробились в финал этапа Мирового тура по пляжному волейболу, который проходит во Вьетнаме.
Обновлено в 02:07
Общество
Прощание с Доренко перенесли из-за запрета полиции выдавать тело
Как сообщает радиостанция «Говорит Москва», полиция запретила выдавать тело вдове погибшего.
Обновлено в 01:44
Политика
Лукашенко рассказал об огромном ущербе от загрязненной нефти из России
Лукашенко добавил, что тема компенсации ущерба пока не обсуждалась с президентом России Владимиром Путиным, но «он понимает, что надо ущерб компенсировать».
Обновлено вчера в 07:26
Общество
В Москве простятся с Сергеем Доренко
Доренко умер 9 мая в возрасте 59 лет за рулем своего мотоцикла в центре Москвы.
Обновлено вчера в 17:05
Шоу-бизнес
Туктамышева показала, как отдыхает на Кипре с бойфрендом
Обновлено в 02:20
Политика
В Москве задержали отставного офицера с плакатом «Меня обманул Путин»
Обновлено вчера в 08:25
Происшествия
Выживший пассажир SSJ: спасти можно было больше
По словам Евгения Климова, выживших могло бы быть больше, если бы спасатели пошли в хвостовую часть лайнера.
Обновлено вчера в 10:09
Экономика
Трое россиян вошли в десятку богатейших людей Великобритании
Трое бизнесменов из России Роман Абрамович, Алишер Усманов и Михаил Фридман попали в список самых богатых налоговых резидентов Великобритании, следует из ежегодного рейтинга британской газеты Times.
Обновлено в 00:56
Музыка
Сергей Лазарев провёл вторую репетицию на Евровидении
Обновлено вчера в 05:10
Единоборства
UFC. Андраде нокаутировала Намаюнас и завоевала чемпионский титул
В главном поединке вечера встречались действующая чемпионка в наилегчайшем весе американка Роуз Намаюнас и представительница Бразилии Джессика Андраде.
Обновлено в 01:31
Общество
В Краснодарском крае выпал град размером с перепелиное яйцо
Видеозапись моментально попала в соцсети. На кадрах видны крупные осколки льда размером с перепелиное яйцо.
Обновлено вчера в 15:10
Шоу-бизнес
Слуцкая рассказала о тайном замужестве
Серебряный призер Олимпийских игр Ирина Слуцкая рассказала о замужестве за бизнесменом Алексеем Гавыриным.
Обновлено вчера в 19:26
Футбол
«Зенит» интересуется бывшим защитником «Рубина» Бауэром
«Зенит» проявляет интерес к австрийскому защитнику «Сток Сити» Морицу Бауэру, который ранее выступал за казанский «Рубин», сообщает Tuttomercatoweb.
Обновлено вчера в 16:57
Футбол
Кокорин может отбыть срок в СИЗО в хозяйственном отряде
Обновлено вчера в 23:58
Здоровье
«Оживление» сердца стволовыми клетками: в госпитале Вишневского прошла уникальная операция
Военные врачи Центрального военного клинического госпиталя имени Вишневского остановили сердце пациента, чтобы оно забилось с новой силой.
Обновлено вчера в 22:10
Авто
Geely предлагает скидки на свои модели по программе трейд-ин
Обновлено вчера в 10:00
Происшествия
Пилотов сгоревшего «Суперджета» заподозрили в неподготовленности
Самолет SSJ-100 авиакомпании «Аэрофлот», направлявшийся в Мурманск, 5 мая сгорел при аварийной посадке в Шереметьево.
Обновлено в 02:47
Политика
Советник Зеленского пообещал продолжение курса на «войну с Россией»
Украина будет держать курс на вступление в НАТО и "на отношение к войне с Россией", заявил советник новоизбранного президента страны Владимира Зеленского по вопросам обороны Иван Апаршин в эфире "Громадского телевидения".
Обновлено вчера в 17:51
Армия и оружие
В ДНР заявили об убийстве военными ВСУ своего командира
Обновлено вчера в 22:31
Политика
Хаос в Албании: протестующие подожгли здание парламента
Демонстранты забросали здания парламента коктейлями Молотова и подожгли входную дверь.
Обновлено вчера в 16:57
Недвижимость
Жилье на вторичном рынке выросло в цене
Жилье на вторичном рынке выросло в цене На фоне активизации спроса и роста цен на новостройки средняя стоимость вторичной недвижимости увеличилась практически во всех крупных городах России.
Обновлено вчера в 04:22
Авто
Продажи люксовых автомобилей с пробегом в России выросли на 7%
Обновлено в 02:01
Происшествия
В Сети появилось видео спасения дельфина в Сочи
В Сети появилось видео спасения дельфина, который случайно заплыл в реку. Запись опубликована телеканалом РЕН ТВ в воскресенье, 12 мая.
Обновлено в 01:13
Здоровье
Медики назвали смертельно ядовитые продукты на столах россиян
Обновлено вчера в 01:22
Политика
В Совфеде оценили возможность отмены виз между Россией и Японией
Глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев рассказал о перспективах отмены виз между Россией и Японией.
Обновлено в 02:31
Транспорт
МВД: уменьшенные дорожные знаки приведут к росту ДТП
Дорожные знаки уменьшенных размеров могут привести к увеличению количества дорожно-транспортных происшествий в России.
Обновлено вчера в 22:00
Происшествия
В Москве нашли мертвым помощника прокурора
Помощник Бутырского межрайонного прокурора Дмитрий Некрасов найден мертвым в Москве, сообщают со ссылкой на источники телеканал РЕН ТВ и газеты «Комсомольская правда» (КП) и «Московский комсомолец».
Обновлено вчера в 16:02