Политика
Порошенко уволил заместителя главы своей администрацииИзвестия вчера в 18:30
Президент Украины Петр Порошенко подписал указ об увольнении заместителя главы администрации президента Алексея Филатова. Соответствующий указ опубликован в субботу, 11 мая, на сайте главы украинского государства.
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Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 01:50, Ашберн
Армия и оружие
В ДНР заявили об убийстве военными ВСУ своего командира
Обновлено вчера в 22:31
Происшествия
Появилось видео с места взрыва газа в жилом доме в Ростовской области
В Сети появилось видео с места взрыва бытового газа, который произошел в жилом доме в Ростовской области.
Обновлено вчера в 21:33
Авто
Какая скорость автомобиля считается самой экономичной
Обновлено вчера в 04:22
Единоборства
Фрейре завоевал титул чемпиона Bellator в легком весе
Боец смешанного стиля (MMA) Патрисио Фрейре одержал победу над Майклом Чендлером и завоевал титул чемпиона в легком весе на турнире Bellator 221, передает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 23:54
Наука
Ученые раскрыли, как легко можно обмануть детектор лжи
Ученые университета Плимута Великобритании выяснили, что детектор лжи можно с легкостью обмануть, если прибегнуть к одному из двух способов.
Обновлено 09 мая в 06:23
Экономика
В десятку богатейших людей Великобритании вошли трое россиян
В список самых богатых людей Великобритании по версии газеты The Sunday Times попали трое россиян — основатель USM Holdings Алишер Усманов, основной владелец Millhouse Роман Абрамович и крупнейший акционер Альфа-Банка Михаил Фридман, рейтинг опубликован на сайте издания.
Обновлено вчера в 22:44
Единоборства
UFC. Андраде нокаутировала Намаюнас и завоевала чемпионский титул
В главном поединке вечера встречались действующая чемпионка в наилегчайшем весе американка Роуз Намаюнас и представительница Бразилии Джессика Андраде.
Обновлено в 01:31
Армия и оружие
Американцы шпионили на параде Победы за новейшими разработками РФ
Обновлено вчера в 05:52
Финансы
Госдолг Японии превысил $10 трлн
Министерство финансов Японии сообщает, что государственный долг страны составил почти 1103,4 трлн иен, или более $10 трлн.
Обновлено 10 мая в 07:28
Футбол
«Сочи» и «Тамбов» впервые в истории вышли в РПЛ
В следующем сезоне российскую премьер-лигу пополнят два футбольных клуба — "Сочи" и "Тамбов".
Обновлено вчера в 14:58
Авто
Составлен топ-5 автомобилей с большим пробегом, которые стоит покупать
Издание «Автоновости дня» составило ТОП-5 б/у-авто, которые можно брать даже с солидным накатом.
Обновлено вчера в 02:51
Общество
Под Астраханью обнаружено захоронение богатого сарматского воина
В Астраханской области археологи обнаружили захоронение богатого сарматского воина. Останкам примерно две тысячи лет.
Обновлено вчера в 19:50
Музыка
Лазарев пообещал удалиться из соцсетей после Евровидения
Российский певец Сергей Лазарев заявил, что откажется от социальных сетей после вокального конкурса Евровидение-2019.
Обновлено в 01:40
Политика
Преемница Меркель пока не хочет становиться канцлером Германии
Председателем ХДС вместо Меркель в декабре прошлого года была избрана Крамп-Карренбауэр. Это случилось на съезде партии в Гамбурге.
Обновлено вчера в 21:06
Теннис
Циципас обыграл Надаля и вышел в финал турнира в Мадриде
Обновлено вчера в 18:13
Общество
Психолог дала советы по адаптации к рабочему ритму после праздников
Кандидат психологических наук бизнес-тренер Кристина Иваненко рассказала в интервью РИА Новости, как быстро вернуться к рабочему ритму после майских праздников.
Обновлено вчера в 21:19
Финансы
Рост доллара неизбежен из-за обострения отношений между США и Китаем
На новой неделе поведение рубля определят три основных фактора: нефть, скупка иностранной валюты Минфином и очевидное фиаско торговой сделки между Китаем и США.
Обновлено в 00:00
Политика
Украинцы массово едут посмотреть на Крымский мост
Украинцы массово едут в Крым не только отдохнуть, но и посмотреть на стройку века - Крымский мост.
Обновлено вчера в 13:12
Политика
ООН начинает слушания по делу украинских моряков, задержанных Россией
Суд ООН приступил к рассмотрению уголовного дела, возбужденного Украиной по факту задержания Россией 24 моряков и трех морских судов в ноябре 2018 года.
Обновлено 10 мая в 08:09
Происшествия
В Петербурге в ДТП с трамваем пострадали четыре человека
Четыре человека пострадали в Северной столице в дорожно-транспортном происшествии с участием иномарки, микроавтобуса и трамвая.
Обновлено вчера в 16:00
Общество
Майская скрепофобия
В других случаях автор статьи неоднократно и вслух (и никто за язык не тянул) возлагал свои надежды на 6-й флот США, который вот-вот придет и порядок наведет.
Обновлено в 01:00
Культура
Умерла актриса из сериала «Твин Пикс»
Пегги Липтон, американская актриса, модель и певица, сыгравшая роль Нормы Дженнингс в сериале «Твин Пикс», умерла в возрасте 72 лет.
Обновлено в 01:16
Футбол
Кокорин может отбыть срок в СИЗО в хозяйственном отряде
Обновлено вчера в 23:58
Политика
Польский генерал заявил о поражении в отношениях с Россией
Дипломат предложила польским властям в вопросах двусторонних отношениях с Москвой мыслить с точки зрения российской стороны, чтобы "формулировать адекватный ответ".
Обновлено вчера в 19:40
Политика
В Литве стартовали президентские выборы
В Литве началось голосование на президентских выборах.
Обновлено в 00:44
Общество
Меган Маркл вернулась к работе спустя четыре дня после родов
Супруга британского принца Гарри Меган Маркл вернулась к работе спустя четыре дня после родов.
Обновлено вчера в 22:18
Общество
Прощание с Доренко перенесли из-за запрета полиции
Прощание с журналистом Сергеем Доренко, намеченное на 12 мая, перенесено.
Обновлено в 01:44
Здоровье
«Плавучая поликлиника» отправится на томский север в воскресенье
В воскресенье, 12 мая, с речного вокзала Томска в традиционную экспедицию по северным районам области отправится «Плавучая поликлиника».
Обновлено 10 мая в 23:01
Шоу-бизнес
Мать Виктории Романец сделала пластическую операцию
Бывшая участница телепроекта «ДОМ-2» Виктория Романец активно ведет микроблог.
Обновлено вчера в 18:00