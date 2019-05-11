Порошенко уволил заместителя главы своей администрацииИзвестия вчера в 18:30

Президент Украины Петр Порошенко подписал указ об увольнении заместителя главы администрации президента Алексея Филатова. Соответствующий указ опубликован в субботу, 11 мая, на сайте главы украинского государства.

Происшествия Появилось видео с места взрыва газа в жилом доме в Ростовской области В Сети появилось видео с места взрыва бытового газа, который произошел в жилом доме в Ростовской области.

Единоборства Фрейре завоевал титул чемпиона Bellator в легком весе Боец смешанного стиля (MMA) Патрисио Фрейре одержал победу над Майклом Чендлером и завоевал титул чемпиона в легком весе на турнире Bellator 221, передает "Советский спорт".

Наука Ученые раскрыли, как легко можно обмануть детектор лжи Ученые университета Плимута Великобритании выяснили, что детектор лжи можно с легкостью обмануть, если прибегнуть к одному из двух способов.

Экономика В десятку богатейших людей Великобритании вошли трое россиян В список самых богатых людей Великобритании по версии газеты The Sunday Times попали трое россиян — основатель USM Holdings Алишер Усманов, основной владелец Millhouse Роман Абрамович и крупнейший акционер Альфа-Банка Михаил Фридман, рейтинг опубликован на сайте издания.

Единоборства UFC. Андраде нокаутировала Намаюнас и завоевала чемпионский титул В главном поединке вечера встречались действующая чемпионка в наилегчайшем весе американка Роуз Намаюнас и представительница Бразилии Джессика Андраде.

Финансы Госдолг Японии превысил $10 трлн Министерство финансов Японии сообщает, что государственный долг страны составил почти 1103,4 трлн иен, или более $10 трлн.

Общество Под Астраханью обнаружено захоронение богатого сарматского воина В Астраханской области археологи обнаружили захоронение богатого сарматского воина. Останкам примерно две тысячи лет.

Музыка Лазарев пообещал удалиться из соцсетей после Евровидения Российский певец Сергей Лазарев заявил, что откажется от социальных сетей после вокального конкурса Евровидение-2019.

Политика Преемница Меркель пока не хочет становиться канцлером Германии Председателем ХДС вместо Меркель в декабре прошлого года была избрана Крамп-Карренбауэр. Это случилось на съезде партии в Гамбурге.

Общество Психолог дала советы по адаптации к рабочему ритму после праздников Кандидат психологических наук бизнес-тренер Кристина Иваненко рассказала в интервью РИА Новости, как быстро вернуться к рабочему ритму после майских праздников.

Финансы Рост доллара неизбежен из-за обострения отношений между США и Китаем На новой неделе поведение рубля определят три основных фактора: нефть, скупка иностранной валюты Минфином и очевидное фиаско торговой сделки между Китаем и США.

Политика Украинцы массово едут посмотреть на Крымский мост Украинцы массово едут в Крым не только отдохнуть, но и посмотреть на стройку века - Крымский мост.

Политика ООН начинает слушания по делу украинских моряков, задержанных Россией Суд ООН приступил к рассмотрению уголовного дела, возбужденного Украиной по факту задержания Россией 24 моряков и трех морских судов в ноябре 2018 года.

Происшествия В Петербурге в ДТП с трамваем пострадали четыре человека Четыре человека пострадали в Северной столице в дорожно-транспортном происшествии с участием иномарки, микроавтобуса и трамвая.

Общество Майская скрепофобия В других случаях автор статьи неоднократно и вслух (и никто за язык не тянул) возлагал свои надежды на 6-й флот США, который вот-вот придет и порядок наведет.

Культура Умерла актриса из сериала «Твин Пикс» Пегги Липтон, американская актриса, модель и певица, сыгравшая роль Нормы Дженнингс в сериале «Твин Пикс», умерла в возрасте 72 лет.

Политика Польский генерал заявил о поражении в отношениях с Россией Дипломат предложила польским властям в вопросах двусторонних отношениях с Москвой мыслить с точки зрения российской стороны, чтобы "формулировать адекватный ответ".

Политика В Литве стартовали президентские выборы В Литве началось голосование на президентских выборах.

Общество Меган Маркл вернулась к работе спустя четыре дня после родов Супруга британского принца Гарри Меган Маркл вернулась к работе спустя четыре дня после родов.

Здоровье «Плавучая поликлиника» отправится на томский север в воскресенье В воскресенье, 12 мая, с речного вокзала Томска в традиционную экспедицию по северным районам области отправится «Плавучая поликлиника».