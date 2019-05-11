Политика

Порошенко уволил заместителя главы своей администрацииИзвестия вчера в 18:30

Президент Украины Петр Порошенко подписал указ об увольнении заместителя главы администрации президента Алексея Филатова. Соответствующий указ опубликован в субботу, 11 мая, на сайте главы украинского государства.
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Порошенко уволил замглавы администрации президента Украины

РБКвчера в 18:48

Порошенко уволил замглавы своей администрации

RT на русскомвчера в 15:23

Порошенко уволил замглавы президентской администрации

РИА Новостивчера в 16:51

Порошенко уволил замглавы своей администрации

Lenta.ruвчера в 15:56

Президент Украины уволил Филатова с должности заместителя главы своей администрации

ТАССвчера в 15:44

Порошенко уволил замглавы администрации президента Украины

Коммерсантъвчера в 17:24

Фигурант дела о хищении газа Филатов уволен из администрации Порошенко

Газета.Ruвчера в 15:03
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Армия и оружие

В ДНР заявили об убийстве военными ВСУ своего командира

Обновлено вчера в 22:31
Происшествия

Появилось видео с места взрыва газа в жилом доме в Ростовской области

В Сети появилось видео с места взрыва бытового газа, который произошел в жилом доме в Ростовской области.
Обновлено вчера в 21:33
Авто

Какая скорость автомобиля считается самой экономичной

Обновлено вчера в 04:22
Единоборства

Фрейре завоевал титул чемпиона Bellator в легком весе

Боец смешанного стиля (MMA) Патрисио Фрейре одержал победу над Майклом Чендлером и завоевал титул чемпиона в легком весе на турнире Bellator 221, передает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 23:54
Наука

Ученые раскрыли, как легко можно обмануть детектор лжи

Ученые университета Плимута Великобритании выяснили, что детектор лжи можно с легкостью обмануть, если прибегнуть к одному из двух способов.
Обновлено 09 мая в 06:23
Экономика

В десятку богатейших людей Великобритании вошли трое россиян

В список самых богатых людей Великобритании по версии газеты The Sunday Times попали трое россиян — основатель USM Holdings Алишер Усманов, основной владелец Millhouse Роман Абрамович и крупнейший акционер Альфа-Банка Михаил Фридман, рейтинг опубликован на сайте издания.
Обновлено вчера в 22:44
Единоборства

UFC. Андраде нокаутировала Намаюнас и завоевала чемпионский титул

В главном поединке вечера встречались действующая чемпионка в наилегчайшем весе американка Роуз Намаюнас и представительница Бразилии Джессика Андраде.
Обновлено в 01:31
Армия и оружие

Американцы шпионили на параде Победы за новейшими разработками РФ

Обновлено вчера в 05:52
Общество

Куда пропала Уса: уровень воды в реках достиг критической отметки

Обновлено в 01:19
Финансы

Госдолг Японии превысил $10 трлн

Министерство финансов Японии сообщает, что государственный долг страны составил почти 1103,4 трлн иен, или более $10 трлн.
Обновлено 10 мая в 07:28
Футбол

«Сочи» и «Тамбов» впервые в истории вышли в РПЛ

В следующем сезоне российскую премьер-лигу пополнят два футбольных клуба — "Сочи" и "Тамбов".
Обновлено вчера в 14:58
Авто

Составлен топ-5 автомобилей с большим пробегом, которые стоит покупать

Издание «Автоновости дня» составило ТОП-5 б/у-авто, которые можно брать даже с солидным накатом.
Обновлено вчера в 02:51
Общество

Под Астраханью обнаружено захоронение богатого сарматского воина

В Астраханской области археологи обнаружили захоронение богатого сарматского воина. Останкам примерно две тысячи лет.
Обновлено вчера в 19:50
Музыка

Лазарев пообещал удалиться из соцсетей после Евровидения

Российский певец Сергей Лазарев заявил, что откажется от социальных сетей после вокального конкурса Евровидение-2019.
Обновлено в 01:40
Политика

Преемница Меркель пока не хочет становиться канцлером Германии

Председателем ХДС вместо Меркель в декабре прошлого года была избрана Крамп-Карренбауэр. Это случилось на съезде партии в Гамбурге.
Обновлено вчера в 21:06
Теннис

Циципас обыграл Надаля и вышел в финал турнира в Мадриде

Обновлено вчера в 18:13
Общество

Психолог дала советы по адаптации к рабочему ритму после праздников

Кандидат психологических наук бизнес-тренер Кристина Иваненко рассказала в интервью РИА Новости, как быстро вернуться к рабочему ритму после майских праздников.
Обновлено вчера в 21:19
Финансы

Рост доллара неизбежен из-за обострения отношений между США и Китаем

На новой неделе поведение рубля определят три основных фактора: нефть, скупка иностранной валюты Минфином и очевидное фиаско торговой сделки между Китаем и США.
Обновлено в 00:00
Политика

Украинцы массово едут посмотреть на Крымский мост

Украинцы массово едут в Крым не только отдохнуть, но и посмотреть на стройку века - Крымский мост.
Обновлено вчера в 13:12
Политика

ООН начинает слушания по делу украинских моряков, задержанных Россией

Суд ООН приступил к рассмотрению уголовного дела, возбужденного Украиной по факту задержания Россией 24 моряков и трех морских судов в ноябре 2018 года.
Обновлено 10 мая в 08:09
Происшествия

В Петербурге в ДТП с трамваем пострадали четыре человека

Четыре человека пострадали в Северной столице в дорожно-транспортном происшествии с участием иномарки, микроавтобуса и трамвая.
Обновлено вчера в 16:00
Общество

Майская скрепофобия

В других случаях автор статьи неоднократно и вслух (и никто за язык не тянул) возлагал свои надежды на 6-й флот США, который вот-вот придет и порядок наведет.
Обновлено в 01:00
Культура

Умерла актриса из сериала «Твин Пикс»

Пегги Липтон, американская актриса, модель и певица, сыгравшая роль Нормы Дженнингс в сериале «Твин Пикс», умерла в возрасте 72 лет.
Обновлено в 01:16
Футбол

Кокорин может отбыть срок в СИЗО в хозяйственном отряде

Обновлено вчера в 23:58
Политика

Польский генерал заявил о поражении в отношениях с Россией

Дипломат предложила польским властям в вопросах двусторонних отношениях с Москвой мыслить с точки зрения российской стороны, чтобы "формулировать адекватный ответ".
Обновлено вчера в 19:40
Политика

В Литве стартовали президентские выборы

В Литве началось голосование на президентских выборах.
Обновлено в 00:44
Общество

Меган Маркл вернулась к работе спустя четыре дня после родов

Супруга британского принца Гарри Меган Маркл вернулась к работе спустя четыре дня после родов.
Обновлено вчера в 22:18
Общество

Прощание с Доренко перенесли из-за запрета полиции

Прощание с журналистом Сергеем Доренко, намеченное на 12 мая, перенесено.
Обновлено в 01:44
Здоровье

«Плавучая поликлиника» отправится на томский север в воскресенье

В воскресенье, 12 мая, с речного вокзала Томска в традиционную экспедицию по северным районам области отправится «Плавучая поликлиника».
Обновлено 10 мая в 23:01
Шоу-бизнес

Мать Виктории Романец сделала пластическую операцию

Бывшая участница телепроекта «ДОМ-2» Виктория Романец активно ведет микроблог.
Обновлено вчера в 18:00
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