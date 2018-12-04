Политика
Порошенко уволил своего постоянного представителя в Крыму
Порошенко уволил своего постоянного представителя в КрымуРБК15:06
Президент Украины Петр Порошенко подписал указ, согласно которому, он уволил своего постоянного представителя в Крыму Бориса Бабина. Соответствующий документ опубликован на сайте украинского лидера. В указе отмечается, что Бабин собственноручно подал заявление об отставке.
РБК15:06
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7125 источников, обновлено в 23:41, Ашберн
Политика
Мадуро сообщил о вылете в Россию для встречи с Путиным
Президент Венесуэлы Николас Мадуро сообщил о том, что он направляется с визитом в Россию. Об этом венесуэльский лидер написал в Twitter.
Обновлено в 23:20
Политика
Сенаторы-демократы призвали Трампа отказаться от выхода США из ДРСМД
Группа американских сенаторов в Конгрессе в понедельник направила президенту США Дональду Трампу открытое письмо с призывом отказаться от планов вывести Соединенные Штаты из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено в 23:37
Политика
Украинский омбудсмен упала в обморок во время речи Порошенко
Уполномоченная Верховной рады по правам человека, народный депутат Людмила Денисова потеряла сознание в ходе выступления президента страны Петра Порошенко в программе «Свобода слова» на телеканале ICTV.
Обновлено в 23:32
Политика
Пушков рассказал, к чему приведет отправка кораблей НАТО в Черное море
Обновлено в 23:33
Армия и оружие
Корабль ВМС США войдет в Персидский залив для демонстрации силы Ирану
Обновлено в 23:32
Политика
Песков сравнил свою работу со службой сапера
По мнению Пескова, глава государства мог бы обойтись и без пресс-секретаря, так как сам прекрасно доводит мысли до аудитории, однако такой человек нужен, чтобы более оперативно работать с информацией.
Обновлено в 23:10
Армия и оружие
В Астраханской области расчёты «Искандер-М» подняты по учебной тревоге
В Астраханской области расчёты ракетного комплекса «Искандер-М» были подняты по тревоге в рамках тактических учений.
Обновлено в 23:34
Политика
Нетаньяху обсудит с Помпео ситуацию в ближневосточном регионе
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обсудит с госсекретарём США Майком Помпео ситуацию в ближневосточном регионе во время встречи в Брюсселе.
Обновлено в 21:16
Политика
Госдеп положительно оценил функционирование зоны деэскалации в Идлибе
Спецпредставитель госсекретаря США по Сирии Джеймс Джеффри заявил, что Вашингтон положительно оценивает функционирование зоны деэскалации в сирийском Идлибе.
Обновлено в 21:57
Политика
В Госдуме назвали разрыв договора с РФ предвыборным ходом Порошенко
В думском комитете по международным делам прокомментировали внесение в Верховную Раду законопроекта о разрыве договора о дружбе Украины с Россией.
Обновлено в 17:25
Политика
Трамп назвал замечательной встречу с Си Цзиньпином в Аргентине
Президент США Дональд Трамп назвал свою встречу с лидером КНР Си Цзиньпином на полях саммита G20 в Аргентине замечательной.
Обновлено в 21:34
Политика
Посол США объявила Польшу «бастионом защиты» от России
Посол США в Польше Джорджетт Мосбахер считает, что страна играет фундаментальную роль для глобальной стратегии американского президента Дональда Трампа.
Обновлено в 23:22
Политика
WSJ: глава ЦРУ проведет брифинг для сената по делу Хашукджи
Глава ЦРУ Джина Хаспел проведет в сенате США брифинг по делу об убийстве саудовского журналиста Джамаля Хашукджи.
Обновлено в 22:35
Политика
NYT: Манафорт и президент Эквадора обсуждали выдачу Ассанжа США
Бывший глава предвыборного штаба Дональда Трампа Пол Манафорт обсуждал с президентом Эквадора Ленином Морено условия выдачи Джулиана Ассанжа, сообщает The New York Times со ссылкой на источники.
Обновлено в 23:29
Политика
Вице-президент США заявил о вкладе Буша-старшего в Холодную войну
Пенс подчеркнул, что именно под руководством 41-го президента США победили в Холодной войне.
Обновлено в 19:33