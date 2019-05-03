Политика

Порошенко уволил начальника службы безопасности президента УкраиныРБК 15:36

Действующий украинский лидер Петр Порошенко уволил Юрия Федорова с должности начальника службы безопасности президента страны. Соответствующий указ опубликован на сайте президента. О том, кто сменит Федорова на этой должности, в документе не говорится.
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Порошенко уволил начальника службы безопасности президента Украины

РБК15:36

Порошенко уволил начальника Службы безопасности президента

News.ru11:38

Порошенко уволил начальника президентской охраны

ТАСС12:44

Президент Украины Петр Порошенко уволил своего начальника службы безопасности

Эхо Москвы12:31

Порошенко уволил начальника своей охраны

RT на русском12:24

Порошенко уволил начальника президентской охраны

РИА Новости12:21

Порошенко уволил Федорова

Вести.Ru12:55
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Политика

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Политика

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Обновлено в 19:41
Экономика

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Глава отдела финансовых рынков эстонского Центробанка Фабио Филипоцци сообщил, что золотой запас Эстонии составляет 256 кг, почти весь он хранится в Нью-Йорке.
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Нидерланды выдали США украинца, обвиняемого в кибератаках

Власти Нидерландов экстрадировали в США гражданина Украины, обвиняемого в преступлениях в киберпространстве.
Обновлено в 19:17
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Обновлено 01 мая в 19:27
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Организаторы первомайского шествия обратились в СК и прокуратуру

Организаторы оппозиционного первомайского шествия, которое разогнала полиция, попросили СК и прокуратуру проверить законность действий полицейских и представителей Смольного.
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