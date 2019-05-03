Политика
Порошенко уволил начальника службы безопасности президента УкраиныРБК 15:36
Действующий украинский лидер Петр Порошенко уволил Юрия Федорова с должности начальника службы безопасности президента страны. Соответствующий указ опубликован на сайте президента. О том, кто сменит Федорова на этой должности, в документе не говорится.
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Политика
Посол США в Германии возмутился политикой Европы в отношении России
Политика Европы в отношении России "немыслима", заявил посол США в Германии Ричард Гренелл в интервью журналу Focus.
Обновлено в 18:48
Общество
В Индии число эвакуированных из-за циклона «Фани» достигло 1 млн
В индийском штате Орисса власти эвакуировали свыше 1 млн жителей из-за надвигающегося циклона «Фани». Об этом сообщает Hindustan Times.
Обновлено в 00:17
Армия и оружие
Эксперт рассказал о фиаско США в отношениях с Турцией из-за России
США начали давить на Турцию после заключения между Анкарой и Москвой контракта на поставки российских С-400, однако потерпели фиаско, заявил военный эксперт, редактор журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков в беседе с RT.
Обновлено в 17:47
Транспорт
Амстердам запретит автомобили на бензине и дизельном топливе
Автомобили и мотоциклы, работающие на бензине и дизельном топливе, будут запрещены в столице Нидерландов с 2030 года.
Обновлено в 09:07
Происшествия
Директор МакSим рассказала о состоянии певицы после ДТП
Директор МакSим Маргарита Соколова в беседе с Пятым каналом рассказала о состоянии певицы и её транспортировке в Москву.
Обновлено в 13:31
Армия и оружие
Россия выступила против договора о запрете ядерного оружия
Москва выступила против договора о запрещении ядерного оружия, следует из сообщения, опубликованного на сайте МИД.
Обновлено в 10:33
Экономика
Путин поручил кабмину ввести налоговый вычет за оздоровительные услуги
Президент России Владимир Путин потребовал от правительства ко 2 декабря разработать и внести в Госдуму законопроекты, позволяющие получать налоговый вычет за оздоровительные услуги.
Обновлено в 07:01
Шоу-бизнес
Анна Седокова впервые за долгое время увиделась с дочерью Моникой
По решению суда 36-летняя Анна Седокова довольно мало времени проводит со своей дочерью от Максима Чернявского.
Обновлено в 05:15
Музыка
Более 1 тыс. юных музыкантов выступят 9 мая перед Музеем Победы
На концерте «Фанфары Победы» 9 мая 2018 г. присутствовали около 10 тыс. человек.
Обновлено в 18:29
Политика
В США и Словакии назвали «Северный поток-2» геополитическим оружием
Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Словакии Петер Пеллегрини выступили с совместным заявлением, в котором назвали газопровод «Северный поток-2» геополитическим оружием.
Обновлено в 19:41
Экономика
В Центробанке Эстонии остался на хранении один слиток золота
Глава отдела финансовых рынков эстонского Центробанка Фабио Филипоцци сообщил, что золотой запас Эстонии составляет 256 кг, почти весь он хранится в Нью-Йорке.
Обновлено в 16:21
Политика
Нидерланды выдали США украинца, обвиняемого в кибератаках
Власти Нидерландов экстрадировали в США гражданина Украины, обвиняемого в преступлениях в киберпространстве.
Обновлено в 19:17
Политика
Трамп назвал продуктивным телефонный разговор с Путиным
Президент США Дональд Трамп написал в Twitter, что провёл продуктивный телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным.
Обновлено в 13:18
Шоу-бизнес
Стало известно о переписке Микеллы Абрамовой с Ержаном Максимом
Несмотря на скандал, разгоревшийся в СМИ, все участники конкурса сохранили хорошие отношения.
Обновлено в 10:00
Происшествия
Ребенка в детском саду Краснодара заставили целовать землю
Заведующая детским садом №74 в Краснодаре поставила ребенка на колени, а после заставила поцеловать землю.
Обновлено 01 мая в 19:27
Происшествия
Поезд столкнулся с грузовиком, есть пострадавшие
В Карелии произошло столкновение пассажирского поезда с грузовиком. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу МЧС России.
Обновлено в 05:06
Экономика
Олег Богданов о том, к чему ведет опустошение карманов россиян
Исследование компании Nielsen о динамике рынка товаров повседневного спроса показало, что в минувшем году более 50% россиян сократили свои расходы на развлечения и покупку одежды.
Обновлено в 10:12
Шоу-бизнес
Алена Шишкова удивила поклонников новым цветом волос и худобой
Нужно сказать, что поклонников удивил не только цвет волос, но и фигура модели.
Обновлено в 09:25
Авто
Олимпийская чемпионка Шишкина продала автомобиль, подаренный в Кремле
Российская синхронистка Алла Шишкина объявила о том, что продала автомобиль BMW, который ей был подарен за золото Олимпиады-2016.
Обновлено в 04:07
Общество
Аномальный холод в Петербурге сойдёт ко Дню Победы
По данным специалистов, ближе к 9 мая в Санкт-Петербурге количество осадков снизится, станет больше солнца, что позволит воздуху прогреваться до 12-17 градусов, а в Новгородской области температура воздуха будет доходить до 18 градусов.
Обновлено в 15:26
Политика
В ДНР образовались очереди из желающих получить паспорт РФ
Огромная очередь из желающих подать заявление на оформление паспорта гражданина РФ образовалась возле здания республиканской миграционной службы МВД самопровозглашенной Донецкой Народной Республики в пятницу, 3 мая.
Обновлено в 04:17
Политика
Россия направила США ноту протеста из-за Бутиной
Посольство России в США направило ноту протеста в Госдеп из-за приговора Марии Бутиной, передает ТАСС.
Обновлено в 09:12
Армия и оружие
Кедми высмеял план НАТО по сухопутной войне против РФ
План НАТО по ведению сухопутной войны против России в Европе является смехотворным, ведь Россия уничтожит центры альянса раньше.
Обновлено в 06:39
Общество
В Париже на месте заброшенной станции метро откроется бар
Заброшенная станция метро "Круа-Руж" в шестом округе Парижа превратится в коктейль-бар, который станет первым в мире, открытым в "подземке", сообщает "Евро Пульс".
Обновлено в 18:05
Шоу-бизнес
Яна Рудковская дома застала Евгения Плющенко в постели «с другой»
Поклонники отметили, насколько нежно фигурист обнимает маленького питомца. Видеоролик записала Яна Рудковская по возвращению ночью домой.
Обновлено в 12:03
Общество
Как заработать на старых вещах
Согласитесь, у каждого в квартире найдется ворох вещей и предметов, которыми давно никто не пользуется.
Обновлено в 17:44
Происшествия
Организаторы первомайского шествия обратились в СК и прокуратуру
Организаторы оппозиционного первомайского шествия, которое разогнала полиция, попросили СК и прокуратуру проверить законность действий полицейских и представителей Смольного.
Обновлено в 14:21