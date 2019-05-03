Политика

Порошенко уволил начальника президентской охраныРИА Новости 12:21

Президент Украины Петр Порошенко уволил Юрия Федорова с поста начальника службы безопасности президента, соответствующий указ опубликован на сайте главы государства в пятницу.
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Порошенко уволил начальника службы безопасности президента Украины

РБК15:36

Порошенко уволил Федорова

Вести.Ru12:55

Порошенко уволил начальника Службы безопасности президента

News.ru11:38

Президент Украины Петр Порошенко уволил своего начальника службы безопасности

Эхо Москвы12:31

Порошенко уволил начальника своей охраны

RT на русском12:24

Порошенко уволил начальника президентской охраны

РИА Новости12:21

Порошенко уволил начальника президентской охраны

ТАСС12:44
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Происшествия

Российского вора в законе задержали на Украине по запросу Испании

Позднее было установлено, что он, по оперативным данным, является российским «вором в законе», и объявлен в международный розыск полицией Испании.
Обновлено в 19:16
Армия и оружие

Российскую авиабазу Хмеймим атаковали в Сирии

Террористы атаковали российскую авиабазу Хмеймим в Сирии.
Обновлено вчера в 17:13
Происшествия

Поезд столкнулся с грузовиком, есть пострадавшие

В Карелии произошло столкновение пассажирского поезда с грузовиком. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу МЧС России.
Обновлено в 05:06
Армия и оружие

КНДР осуществила пуск ракеты малой дальности

КНДР испытала ракету малой дальности. Об этом 3 мая сообщает «РИА Новости» со ссылкой на агентство Киодо.
Обновлено в 20:59
Общество

Работа мечты: туристам предлагают заработать на посещении спа-салонов

Обновлено в 16:48
Кино

В «Союзмультфильме» оценили идею снять продолжение «Ну, погоди!»

Шеф-редактор студии «Союзмультфильм» Сергей Капков рассказал о своем отношении к идее снять продолжение мультсериала «Ну, погоди!».
Обновлено в 20:21
Армия и оружие

Турецкая газета объяснила, почему США боятся российских С-400 в Турции

США опасаются того факта, что с получением российских комплексов ПВО С-400 Турция станет вести более самостоятельную и активную политику на Ближнем Востоке, пишет турецкая газета Türkiye.
Обновлено в 20:19
Энергетика

Украина оценила потери от остановки транзита российской нефти в $1 млн

Украинская нефтегазовая компания «Укртранснафта» от остановки транзита российской нефти по нефтепроводу «Дружба» недополучила 29,2 млн гривен (около $1 млн) выручки.
Обновлено в 19:02
Авто

Из старинного ГАЗ-66 собрали внедорожный пикап

Жители Грузии решили дать советскому грузовику ГАЗ-66 второй шанс на жизнь.
Обновлено в 07:09
Шоу-бизнес

Анна Седокова впервые за долгое время увиделась с дочерью Моникой

По решению суда 36-летняя Анна Седокова довольно мало времени проводит со своей дочерью от Максима Чернявского.
Обновлено в 05:15
Экономика

В Центробанке Эстонии остался на хранении один слиток золота

Обновлено в 18:06
Театры

Скончался заслуженный артист России Саид Алибеков

В возрасте 69 лет умер Саид Алибеков — заслуженный артист России, ведущий актер Даргинского государственного музыкально-драматического театра (город Избербаш, Республика Дагестан), пишет РЕН ТВ.
Обновлено в 20:25
Политика

Трибунал по делу украинских моряков пройдет 10 мая

Международный трибунал по делу задержанных в России украинских моряков назначен на 10 мая в Гамбурге.
Обновлено в 07:23
Здоровье

Защита трудящихся к 1 мая: Как медики, объявив голодовку, опорочили власть

Сегодня в России отмечают День труда, в Советском Союзе он назывался Днем солидарности трудящихся.
Обновлено 01 мая в 03:00
Политика

США сделали исключение из антииранских санкций для России

В Белом доме проинформировали о том, что Соединенные Штаты предоставили 90-дневные исключения для трех проектов в Иране, передает РИА "Новости".
Обновлено в 20:36
Гаджеты

Asus показала на тизерах смартфон ZenFone 6

Компания Asus представила тизер-изображение производительного смартфона ZenFone 6, официальная премьера которого должна состояться 16 мая текущего года.
Обновлено в 02:56
Общество

Британские СМИ сообщили о тайных родах Меган Маркл

Британские журналисты заподозрили, что герцогиня Сассекская Меган тайно родила девочку.
Обновлено в 09:08
Футбол

Комличенко прокомментировал свой рекорд в чемпионате Чехии

Российский форвард "Млады Болеслав" Николай Комличенко, установивший рекорд чемпионата Чехии по забитым голам в одном сезоне, поблагодарил болельщиков за поддержку.
Обновлено в 18:57
Авто

Mercedes-Benz увеличит выпуск электромобилей

Руководство немецкой марки уже к 2021 году намерено существенно увеличить объёмы производства «зеленых» автомобилей, не сокращая при модельный ряд, представленный топливными версиями.
Обновлено в 13:57
Шоу-бизнес

Лариса Гузеева призналась, что разучилась отдыхать

Лариса Гузеева опубликовала в своем Instagram пост, в котором рассказала многочисленным подписчикам, что разучилась отдыхать.
Обновлено в 05:45
Политика

Кремль раскрыл детали часового разговора Путина и Трампа

В пресс-службе сообщили, что в разговоре Владимир Путин и Дональд Трамп обсудили двусторонние отношения с упором на экономическое сотрудничество.
Обновлено в 12:55
Происшествия

Директор МакSим рассказала о состоянии певицы после ДТП

Директор МакSим Маргарита Соколова в беседе с Пятым каналом рассказала о состоянии певицы и её транспортировке в Москву.
Обновлено в 13:31
Космос

Запуск первой частной ракеты в Японии прошел успешно

В Японии с третьей попытки удалось запустить частную ракету MOMO. Она поднялась на высоту 100 км, а затем упала в Тихий океан.
Обновлено в 18:32
Политика

Власти Крыма назвали Зеленскому условие для посещения своей квартиры

Обновлено в 14:17
Шоу-бизнес

Семья Алсу впервые высказалась после скандала на «Голосе. Дети»

Победительница шоу Микелла Абрамова, дочь певицы Алсу и банкира Яна Абрамова, в СМС-голосовании получила в полтора раза больше голосов, чем ближайший конкурент, а по телефонным звонкам в 18 раз опередила финалиста, занявшего второе место.
Обновлено в 06:27
Шоу-бизнес

Наталья Андрейченко рассказала, как пережила две клинические смерти

В 34 года актриса пережила вторую клиническую смерть, попав под машину.
Обновлено в 07:14
Происшествия

После рэп-фестиваля в Лужниках составлены протоколы на 20 человек

На рэп-фестивале, который прошел 1 мая на стадионе "Лужники" в Москве, были задержаны 20 человек, передает ТАСС.
Обновлено в 15:22
Театры

Нонна Гришаева перевоплотится в Людмилу Гурченко

Ранее Станислав Садальский рассказал о том, как умирала Людмила Гурченко.
Обновлено в 08:07
Происшествия

Чемпионка Европы по художественной гимнастике сбила пешехода в Москве

Чемпионка Европы по художественной гимнастке Диана Боциева попала в ДТП в центре столицы.
Обновлено в 14:00
Космос

Забыли завет Хокинга: Изменение климата сделает из Земли вторую Нибиру

Смерть Стивена Хокинга для многих людей стала тяжёлой утратой, кроме того, что близкие потеряли родную кровь, мировое сообщество лишилось гениального физика.
Обновлено вчера в 15:02
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