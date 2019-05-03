Порошенко уволил начальника президентской охраныРИА Новости 12:21

Президент Украины Петр Порошенко уволил Юрия Федорова с поста начальника службы безопасности президента, соответствующий указ опубликован на сайте главы государства в пятницу.

Общество Нижегородские власти оценили георгиевские ленточки со свастикой Продажа георгиевских ленточек с нацистской символикой происходила без злого умысла.

Политика Трибунал по делу украинских моряков пройдет 10 мая Международный трибунал по делу задержанных в России украинских моряков назначен на 10 мая в Гамбурге.

Происшествия Организаторы первомайского шествия обратились в СК и прокуратуру Организаторы «оппозиционного» первомайского шествия, которое разогнала полиция, попросили СК и прокуратуру проверить законность действий полицейских и представителей Смольного.

Армия и оружие Россия выступила против договора о запрете ядерного оружия Москва выступила против договора о запрещении ядерного оружия, следует из сообщения, опубликованного на сайте МИД.

Гаджеты Мощный смартфон Honor 20 Pro показали на «живом» фото "Живые" фотографии смартфона Honor 20 Pro вместе с упаковкой появились на страницах издания Slashleaks.

Футбол «Спартак» отправился в Екатеринбург на матч с «Уралом» Футболисты московского «Спартака» отправились в Екатеринбург, где сыграют с «Уралом» в рамках 27-го тура Российской Премьер-Лиги.

Футбол Сульшер: «Вы удивитесь, если узнаете, кто хочет присоединиться к „МЮ“» Никто не знает, сможем ли мы оказаться в Лиге чемпионов или нет, но игроки все равно хотят присоединиться к нам.

Транспорт В Амстердаме введут полный запрет на автомобили на дизеле и бензине Городские власти Амстердама приняли решение о полном запрете на въезд в город машин и мотоциклов с бензиновыми и дизельными двигателями к 2030 году, сообщает газета The Guardian.

Происшествия Реконструктор погиб в Подмосковье после случайного выстрела «Интерфакс» со ссылкой на осведомленный источник сообщил, что погибший взял у знакомого охолощенный пистолет ТТ и случайно выстрелил в себя сам.

Политика В Крыму отказались пускать Зеленского в его квартиру Первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс назвал условие, при котором избранный президент Украины Владимир Зеленский сможет воспользоваться семейной квартирой в Ливадии, передает РИА "Новости".

Политика Коломойский назвал конфликт на Донбассе гражданской войной Коломойский добавил, что в стране есть два конфликта – горячий и холодный.

Энергетика Reuters узнал о просьбе «Транснефти» сократить добычу нефти в России «Транснефть» направила в крупнейшие российские нефтекомпании просьбу сократить добычу нефти на 900 000 т до 7 мая.

Армия и оружие В Алеппо открылся завод по сборке холодильников Завод по сборке домашних холодильников открылся в сирийском городе Алеппо, предприятие производит 20 холодильников в день.

Общество Синоптики сообщили, что погода в регионах СЗФО наладится к 9 мая Улучшения погоды можно ожидать к 9 мая, сообщили в пятницу ТАСС в центре "Фобос".

Происшествия На Кубани пять человек погибли в ДТП ДТП с участием двух легковушек произошло на Кубани, после столкновения автомобили загорелись, пять человек погибли, сообщил в пятницу РИА Новости представитель Госавтоинспекции МВД России.

Экономика Россияне задолжали за ЖКХ более 130 млрд рублей По решениям судов сумма взыскания за жилищно-коммунальные услуги составила почти 135 миллиарда рублей.

Происшествия Ребенка в детском саду Краснодара заставили целовать землю Заведующая детским садом №74 в Краснодаре поставила ребенка на колени, а после заставила поцеловать землю.