Политика

Порошенко уволил начальника президентской охраныРИА Новости 12:21

Президент Украины Петр Порошенко уволил Юрия Федорова с поста начальника службы безопасности президента, соответствующий указ опубликован на сайте главы государства в пятницу.
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Порошенко уволил Федорова

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Порошенко уволил начальника президентской охраны

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Президент Украины Петр Порошенко уволил своего начальника службы безопасности

Эхо Москвы12:31

Порошенко уволил начальника своей охраны

RT на русском12:24

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Порошенко отправил в отставку начальника президентской охраны

Московский Комсомолец12:42
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 15:35, Ашберн
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«Интерфакс» со ссылкой на осведомленный источник сообщил, что погибший взял у знакомого охолощенный пистолет ТТ и случайно выстрелил в себя сам.
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