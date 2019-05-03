Политика

Порошенко уволил начальника президентской охраныРИА Новости 12:21

Президент Украины Петр Порошенко уволил Юрия Федорова с поста начальника службы безопасности президента, соответствующий указ опубликован на сайте главы государства в пятницу.
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Порошенко уволил начальника службы безопасности президента Украины

РБК15:36

Порошенко уволил Федорова

Вести.Ru12:55

Президент Украины Петр Порошенко уволил своего начальника службы безопасности

Эхо Москвы12:31

Порошенко уволил начальника президентской охраны

ТАСС12:44

Порошенко уволил начальника своей охраны

RT на русском12:24

Порошенко уволил начальника президентской охраны

РИА Новости12:21

Порошенко уволил начальника Службы безопасности президента

News.ru11:38
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