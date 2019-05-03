Политика
Порошенко уволил начальника президентской охраныРИА Новости 12:21
Президент Украины Петр Порошенко уволил Юрия Федорова с поста начальника службы безопасности президента, соответствующий указ опубликован на сайте главы государства в пятницу.
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Здоровье
Роспотребнадзор предупредил россиян о случаях чумы в Монголии
Роспотребнадзор предупредил о регистрации случаев чумы в провинции Баян-Улгий на западе Монголии.
Обновлено в 13:40
Политика
В кабмине опровергли данные о родственниках Медведевой в «Мираторге»
В пресс-службе правительства России опровергли сообщения о родственных связях между супругой российского премьера Светланой Медведевой и руководителями холдинга «Мираторг» Виктором и Александром Линниками.
Обновлено в 10:01
Армия и оружие
Турция сообщила о новом предложении США по ЗРК Patriot
Глава минобороны Турции Хулуси Акар рассказал о новом предложении от США по закупке зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot.
Обновлено в 06:12
Футбол
Гол Роналду спас «Ювентус» от поражения в матче с «Торино»
На гол Саши Лукича (18-й минута) "Ювентус" ответил точным ударом Криштиану Роналду (84).
Обновлено в 16:25
Шоу-бизнес
Лариса Гузеева призналась, что разучилась отдыхать
Лариса Гузеева опубликовала в своем Instagram пост, в котором рассказала многочисленным подписчикам, что разучилась отдыхать.
Обновлено в 05:45
Футбол
Игроки «Порту» навестили Касильяса в больнице во вратарских свитерах
Игроки, тренер Сержиу Консейсау и персонал "Порту" навестили голкипера Икера Касильяса, который сейчас находится в больнице.
Обновлено в 16:47
Общество
Россияне задолжали за ЖКХ более 130 млрд рублей
По решениям судов сумма взыскания за жилищно-коммунальные услуги составила почти 135 миллиарда рублей.
Обновлено в 14:01
Космос
SpaceX подтвердила уничтожение капсулы ракеты Crew Dragon
Компания SpaceX Илона Маска подтвердила потерю капсулы корабля Сrew Dragon, на которой планировалось доставлять людей на МКС.
Обновлено в 03:46
Общество
Заработаться насмерть несложно
По оценкам экспертов Организации экономического сотрудничества и развития, к 2060 году преждевременных смертей из-за плохого состояния окружающей среды станет больше в пять раз.
Обновлено в 02:30
Происшествия
Поезд столкнулся с грузовиком, есть пострадавшие
В Карелии произошло столкновение пассажирского поезда с грузовиком. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу МЧС России.
Обновлено в 05:06
Происшествия
Преступники с отверткой ограбили пенсионерку на 8 миллионов рублей
Грабители вынесли из квартиры пенсионерки на востоке Москвы ценностей более чем на восемь миллионов рублей, сообщает Агентство городских новостей "Москва".
Обновлено в 03:50
Спорт
Семеня победила на дистанции 800 м на этапе Бриллиантовой лиги
Южноафриканская бегунья Кастер Семеня победила на дистанции 800 метров на первом этапе Бриллиантовой лиги в Дохе (Катар).
Обновлено в 13:48
Футбол
«Страсбур» и «Марсель» поделили очки
В матче 35-го тура чемпионата Франции "Страсбур" на своем поле сыграл вничью с "Марселем" – 1:1. Для "Страсбура", который выиграл Кубок лиги в нынешнем сезоне, это пятый матч подряд без победы.
Обновлено в 16:47
Общество
Названы российские города с самым высоким рейтингом счастья
Самым несчастливым городом страны признан Владикавказ - здесь своей жизнью довольны только 63% жителей, следом за ним идет Хабаровск (69%), а также Воронеж, Петрозаводск и Ярославль (по 70%).
Обновлено в 02:17
Энергетика
Россия может сократить добычу нефти на 10%, сообщил Reuters
Агентство Reuters узнало об обращении "Транснефть" российским нефтяным компаниям с просьбой сократить добычу нефти.
Обновлено в 16:08
Шоу-бизнес
Семья Алсу прокомментировала скандал в финале «Голоса»
По результатам голосования, выиграла Микелла Абрамова.
Обновлено в 06:59
Происшествия
Крупный пожар в парке в Краснодаре ликвидировали
Обновлено в 15:37
Политика
Трамп заявил, что США намерены «много торговать» с Россией
Президент США Дональд Трамп заявил, что страна намеревается "много торговать" с Россией.
Обновлено в 14:56
Армия и оружие
Россия выступила против договора о запрете ядерного оружия
Москва выступила против договора о запрещении ядерного оружия, следует из сообщения, опубликованного на сайте МИД.
Обновлено в 10:33
Хоккей
НХЛ объяснила, почему спорный гол Панарина был засчитан
Национальная хоккейная лига (НХЛ) опубликовала объяснение, почему арбитры засчитали гол нападающего «Коламбус Блю Джекетс» Артемия Панарина.
Обновлено в 02:11
Общество
Британские СМИ сообщили о тайных родах Меган Маркл
Британские журналисты заподозрили, что герцогиня Сассекская Меган тайно родила девочку.
Обновлено в 09:08
Происшествия
Директор МакSим рассказала о состоянии певицы после ДТП
Директор МакSим Маргарита Соколова в беседе с Пятым каналом рассказала о состоянии певицы и её транспортировке в Москву.
Обновлено в 13:31
Кино
Режиссёр фильма про Соника пообещал исправить дизайн персонажа
Настолько, что поклонники Соника сами начали перерисовывать героя: После многочисленных жалоб зрителей режиссёр картины Джефф Фаулер у себя в твиттере ответил, что к релизу над дизайном ещё поработают: Спасибо за поддержку.
Обновлено в 05:14
Политика
Певцу Лепсу запретили въезд в Литву
Российский исполнитель Григорий Лепс внесен в Литве в список нежелательных лиц, ему запрещен въезд в страну, передает в пятницу агентство BNS.
Обновлено в 07:36
Происшествия
После ссоры с женой ставрополец зарезал новорожденную дочь
По данным ведомства, ночью 2 мая 43-летний местный житель после ссоры с женой зарезал свою 8-месячную дочь.
Обновлено в 12:36
Авто
Из старинного ГАЗ-66 собрали внедорожный пикап
Жители Грузии решили дать советскому грузовику ГАЗ-66 второй шанс на жизнь.
Обновлено в 07:09