Политика
Порошенко уволил командующего Нацгвардией УкраиныРИА Новости 13:41
"Освободить Аллерова Юрия Владимировича с должности командующего Национальной гвардией Украины", - говорится в тексте в указа. Другими указом Порошенко назначил исполняющим обязанности командующего Нацгвардией Николая Балана.
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Кино
Продюсер фильма «Весури» рассказал, как в Карелии снимали фильм о малолетних узниках
По словам Тютрюмова, появлению фильма предшествовало создание документально-постановочного фильма «Смеюсь» о малолетних узниках финских лагерей.
Обновлено в 13:57
Футбол
Летом УЕФА рассмотрит вопрос об участии крымского клуба в еврокубках
Президент Крымского футбольного союза Юрий Ветоха сообщил, что один из клубов полуострова может получить путёвку в еврокубки.
Обновлено в 13:14
Авто
Производство кроссовера Haval H2 могут запустить в России
Марка Haval, принадлежащая концерну Great Wall, планирует локализовать в России производство компактного паркетника Haval H2, сообщает портал китайские-автомобили.рф.
Обновлено в 02:52
Кино
Walt Disney перенес премьеру второй части «Аватара» на год
Американский журнал Variety сообщил о переносе сроков выхода в прокат второй части фильма «Аватар», который снимает режиссер Джеймс Кэмерон.
Обновлено в 15:05
Происшествия
В Дагестане телеведущая погибла, попав в два ДТП за день
Дагестанскую телеведущую программы МТV "Столица" Тамиллу Абдулаеву насмерть сбил автомобиль в Махачкале, сообщил РИА Новости представитель регионального Минздрава.
Обновлено в 09:20
Происшествия
Основной версией авиакатастрофы в Шереметьево названа ошибка пилотов
Из источников, близких к следствию по делу о катастрофе самолёта SSJ 100 в московском аэропорту Шереметьево, изданию «КоммерсантЪ» стало известно: в качестве доминирующей версии рассматривается недостаточная квалификация пилотов.
Обновлено вчера в 23:32
Происшествия
Пилот вернулся в горящий «Суперджет» спасать оставшихся
На кадрах, которые сделал один из пассажиров самолета Олег Молчанов, можно увидеть, как один из членов экипажа спускается из кабины пилотов по тросу.
Обновлено в 12:38
Общество
В Нью-Йорке открывается первый магазин Amazon Go, принимающий наличные
Филадельфия стала первым городом, который запретил безналичные магазины в начале этого года.
Обновлено в 06:58
Политика
В ЛНР открыли еще 17 пунктов приема документов на гражданство России
"Для реализации права жителей ЛНР обратиться с заявлением о приеме в гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке, 7 мая текущего года, в Луганской народной республике начали свою работу 17 подразделений миграционной службы территориальных органов внутренних дел МВД ЛНР", - сообщили в ЦОС МВД.
Обновлено в 11:53
Гаджеты
Новый смартфон Google Pixel 3a появился в Сети до премьеры
Обновлено в 03:49
Политика
В Кремле прокомментировали недоверие россиян к декларациям чиновников
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что граждане страны не ознакомлены с деталями проверок, определяющих подлинность деклараций о доходах российских чиновников.
Обновлено в 07:30
Гаджеты
Представлена операционная система Android 10
Компания Google только что завершила презентацию операционной системы Android 10, которая пока не получила собственного имени.
Обновлено в 14:35
Футбол
Почеттино может покинуть «Тоттенхэм» в случае победы в Лиге чемпионов
Наставник "Тоттенхэм Хотспур" Маурисио Почеттино не исключает ухода из команды в случае триумфа в Лиге чемпионов, передает "Советский спорт".
Обновлено в 15:47
Общество
Пятая часть молочной продукции в России оказалась фальсификатом
В Россельхознадзоре рассказали, сколько молока и молочных продуктов производится ежегодно в России и какая часть продукции не соответствует стандартам.
Обновлено в 15:28
Общество
Штраф за превышение скорости предложили привязать к доходу нарушителей
Столичный Центр организации дорожного движения (ЦОДД) выступил с предложением сделать штраф за превышение скорости зависимым от дохода или стоимости автомобиля нарушителя.
Обновлено в 11:28
Футбол
«Манчестер Юнайтед» вновь интересуется Магуйаром
«МЮ» интересовался Магуйром ещё прошлым летом, но тогда «дьяволы» отказались платить за него требуемые € 93 млн. 26-летний Магуйар перешёл в «Лестер Сити» летом 2017 года из «Халл Сити».
Обновлено в 15:40
Авто
Названы самые популярные автомобили с пробегом в Петербурге
Эксперты агентства «Автостат» составили рейтинг самых популярных автомобилей с пробегом в Петербурге. На первом месте оказался Volkswagen.
Обновлено в 06:38
Наука
Сибирские ученые определили оптимальные условия синтеза материала для квантовой электроники
Обновлено вчера в 05:42
Общество
На жителя Ярославля, сфотографировавшего надпись о Путине, составили протокол по статье о неуважении к власти
На жителя Ярославля, сфотографировавшего оскорбительную надпись о Владимире Путине на здании МВД, составили протокол по статье о неуважении к власти.
Обновлено в 13:00
Политика
Порошенко опять не явился на допрос в Генпрокуратуру Украины
Сегодня, 7 мая, президент Украины Петр Порошенко в очередной раз не явился на допрос в Генеральную прокуратуру для подписания протокола его первых показаний в деле о расстреле людей на Майдане в 2014 году.
Обновлено в 03:56
Футбол
Ливерпуль — Барселона 4:0 (2-й тайм)
Тренерские штабы определились со стартовыми составами "Ливерпуля" и "Барселоны" на матч полуфинала Лиги чемпионов, передает "Советский спорт".
Обновлено в 14:36
Происшествия
Двое фигурантов дела о загрязнении нефти в «Дружбе» объявлены в розыск
Следственный комитет России объявил в розыск двух человек по делу о загрязнении нефти в трубопроводе «Дружба».
Обновлено в 09:21
Армия и оружие
«Точка невозврата»: что рассказал военный эксперт Зеленского
Военный эксперт, советник Владимира Зеленского Иван Апаршин заявил, что широкомасштабное наступление России через Азовское побережье невозможно, но в случае конфликта в Азовском море Украина противостоять России не сможет.
Обновлено в 07:27
Шоу-бизнес
50-летняя Дженнифер Энистон снялась топлес для глянца
Американская актриса Дженнифер Энистон, недавно отпраздновавшая свое 50-летие, снялась в пикантной фотосессии для журнала Harper's Bazaar.
Обновлено вчера в 19:22
Общество
Минтруд представил график праздничных дней в 2020 году
Министерство труда и социальной защиты подготовило предложения по переносу выходных в 2020 году: россиян снова ждут длинные майские праздники.
Обновлено в 10:49
Политика
КГБ Белоруссии задержал трех подозреваемых во взятках россиян
Комитет государственной безопасности (КГБ) Белоруссии задержал трех граждан России, которых подозревают в даче взяток, рассказал «Интерфаксу» пресс-секретарь российской дипмиссии в Минске Алексей Маскалев.
Обновлено в 11:09
Происшествия
Все захваченные заложники в магазине под Тулузой освобождены
Захвативший заложников в табачном магазине коммуны Бланьяк под Тулузой 17-летний молодой человек отпустил всех заложников.
Обновлено в 15:54