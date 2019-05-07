Политика

Порошенко уволил командующего Нацгвардией УкраиныLenta.ru 13:36

Действующий президент Украины Петр Порошенко уволил с должности командующего Национальной гвардией страны Юрия Аллерова.
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Зачем Порошенко уволил командующего Нацгвардией Украины

Газета.Ru17:16

Порошенко уволил командующего национальной гвардией

Коммерсантъ15:29

Порошенко уволил командующего Нацгвардией Украины

ТАСС13:37

Порошенко уволил главу Нацгвардии Украины

РБК14:26

Порошенко уволил командующего Нацгвардией Украины

РИА Новости13:41

Порошенко сменил командующего Нацгвардией Украины

Интерфакс13:38

Президент Украины Петр Порошенко уволил командующего Нацгвардией

Эхо Москвы14:32
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Происшествия

Основной версией авиакатастрофы в Шереметьево названа ошибка пилотов

Обновлено вчера в 23:32
Общество

На юге Сицилии продают дома за один евро

Власти городка Муссомели на юге Сицилии предлагают приобрести в собственность дома всего за 1 евро при условии, что владелец отремонтирует постройку в течение года, сообщает The Sun.
Обновлено в 17:37
Происшествия

После стрельбы в школе в Денвере госпитализированы восемь учащихся

Восемь учащихся госпитализированы после стрельбы в школе в пригороде Денвера во вторник.
Обновлено в 19:29
Шоу-бизнес

Самбурская со скандалом ушла из театра из-за «свинства» режиссера

Обновлено в 18:15
Общество

Неизвестные фото полководцев Победы: новый раздел на сайте Минобороны

Новый раздел – продолжение серии проектов о ключевых фигурах Великой Отечественной войны.
Обновлено в 18:51
Шоу-бизнес

50-летняя Дженнифер Энистон снялась топлес для глянца

Американская актриса Дженнифер Энистон, недавно отпраздновавшая свое 50-летие, снялась в пикантной фотосессии для журнала Harper's Bazaar.
Обновлено вчера в 19:22
Происшествия

Пассажир сгоревшего SSJ-100 оправдал спасавших сумки пассажиров

Пассажир Олег Молчанов, который сидел на 12 ряду потерпевшего крушение лайнера SSJ-100, рассказал о происходящем в самолете после возгорания на форуме «Яплакалъ».
Обновлено в 06:18
Единоборства

Дебют Усика в супертяжелом весе отложен из-за травмы

Обновлено в 17:28
Футбол

Вальверде: «Ответственность за поражение лежит на мне»

Вся ответственность за результат лежит на мне.
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Футбол

Дзюба поздравил «Ливерпуль» с выходом в финал Лиги чемпионов

Форвард питерского "Зенита" Артем Дзюба высказался относительно победы "Ливерпуля" в ответной встрече полуфинала Лиги чемпионов с каталонской "Барселоной" (4:0), передает "Советский спорт".
Обновлено в 17:46
Авто

Fiat поднял российские цены на хэтчбек Fiat 500

Напомним, в нашей стране Fiat 500 представлен в единственной комплектации Pop, цена которой после подорожания перевалила за миллион и теперь оценивается 1,09 млн рублей.
Обновлено в 07:31
Энергетика

Минэнерго предложило изменить законодательство из-за «грязной нефти»

Глава Министерства энергетики Александр Новак рассказал, что готовы предложения об изменении законодательства, которые не допустят ухудшения качества российской нефти.
Обновлено в 08:20
Кино

Создатели «Игры престолов» удалили из новой серии ляп со стаканом кофе

Американский телеканал HBO удалил из новой серии в онлайн-версии киносаги "Игра престолов" бумажный стаканчик для кофе, который стал мемом в интернете.
Обновлено в 17:44
Происшествия

В Шереметьево назвали причину возвращения SSJ100 в аэропорт

Sukhoi Superjet 100 вернулся 5 мая в аэропорт вылета из-за потери связи и автоматического управления бортом. Об этом сообщили в Шереметьево.
Обновлено в 13:40
Космос

Грузовой корабль Dragon пристыковался к МКС

Грузовой корабль Dragon компании SpaceX совершил стыковку с Международной космической станцией (МКС).
Обновлено вчера в 09:25
Политика

Невъездной на Украину актер Мерзликин пересек госграницу через поле

Обновлено в 17:41
Политика

Коломойский предложил оставить при Зеленском одного министра из нынешних

Украинский бизнесмен Игорь Коломойский, временно проживающий в Израиле, заявил, что из нынешнего правительства при новоизбранном президенте Владимире Зеленском выделяет единственного министра — главу МВД Арсена Авакова.
Обновлено в 19:33
Происшествия

«Аэрофлот» начал выплаты компенсаций после катастрофы в «Шереметьево»

Авиакомпания «Аэрофлот» во вторник, 7 мая, начала выплачивать компенсации членам экипажа и пассажирам рейса SU1492 Москва – Мурманск, потерпевшего крушение при аварийной посадке в «Шереметьево».
Обновлено в 10:40
Политика

Экс-президент Кравчук заявил о насильной передаче Крыма Украине

В 2017 году сын Никиты Хрущева Сергей Хрущев заявил, что решение передать Крым Украине было принято по экономическим причинам.
Обновлено в 12:49
Авто

ГИБДД назвала самые угоняемые автомобили в России

Стали известны автомобили, которые пользуются наибольшим спросом у угонщиков. Статистику ГИБДД за 2018 год опубликовал журнал «За рулём».
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При ДТП в Дагестане погибла известная телеведущая

Дагестанская телеведущая и журналистка Тамилла Абдулаева погибла в дорожно-транспортном происшествии, которое произошло 7 мая в Махачкале.
Обновлено в 09:49
Общество

Глава РЭО оценил собираемость платежей за вывоз мусора

Обновлено в 09:52
Армия и оружие

Россия разработает первый атомный авианосец

Россия начнет разработку первого атомного авианосца в 2023 году.
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УАЗ начал продажи самой дорогой версии модели УАЗ «Хантер»

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Общество

Реставраторы удалят скрывающую купидона ретушь с картины Вермеера

В Дрезденской картинной галерее Старых мастеров решили удалить слой ретуши с картины Яна Вермеера «Девушка, читающая письмо у открытого окна».
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Запуск спутников «Глонасс» с помощью «Ангары» запланирован на 2024 год

«Первый запуск двух аппаратов «Глонасс-К2» с помощью ракеты «Ангара» должен состояться в первом квартале 2024 года» — отмечается в документе.
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Бортовой самописец сгоревшего самолета SSJ-100 сильно поврежден

Обновлено вчера в 19:14
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Советский и украинский военный, генерал-полковник, главный инспектор Министерства обороны Украины, командующий Национальной гвардией Украины. Рыцарь ордена Богдана Хмельницкого III степени.
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