Политика
Порошенко уволил командующего Нацгвардией УкраиныLenta.ru 13:36
Действующий президент Украины Петр Порошенко уволил с должности командующего Национальной гвардией страны Юрия Аллерова.
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Происшествия
Основной версией авиакатастрофы в Шереметьево названа ошибка пилотов
Обновлено вчера в 23:32
Общество
На юге Сицилии продают дома за один евро
Власти городка Муссомели на юге Сицилии предлагают приобрести в собственность дома всего за 1 евро при условии, что владелец отремонтирует постройку в течение года, сообщает The Sun.
Обновлено в 17:37
Происшествия
После стрельбы в школе в Денвере госпитализированы восемь учащихся
Восемь учащихся госпитализированы после стрельбы в школе в пригороде Денвера во вторник.
Обновлено в 19:29
Общество
Неизвестные фото полководцев Победы: новый раздел на сайте Минобороны
Новый раздел – продолжение серии проектов о ключевых фигурах Великой Отечественной войны.
Обновлено в 18:51
Шоу-бизнес
50-летняя Дженнифер Энистон снялась топлес для глянца
Американская актриса Дженнифер Энистон, недавно отпраздновавшая свое 50-летие, снялась в пикантной фотосессии для журнала Harper's Bazaar.
Обновлено вчера в 19:22
Происшествия
Пассажир сгоревшего SSJ-100 оправдал спасавших сумки пассажиров
Пассажир Олег Молчанов, который сидел на 12 ряду потерпевшего крушение лайнера SSJ-100, рассказал о происходящем в самолете после возгорания на форуме «Яплакалъ».
Обновлено в 06:18
Единоборства
Дебют Усика в супертяжелом весе отложен из-за травмы
Обновлено в 17:28
Футбол
Вальверде: «Ответственность за поражение лежит на мне»
Вся ответственность за результат лежит на мне.
Обновлено в 17:49
Футбол
Дзюба поздравил «Ливерпуль» с выходом в финал Лиги чемпионов
Форвард питерского "Зенита" Артем Дзюба высказался относительно победы "Ливерпуля" в ответной встрече полуфинала Лиги чемпионов с каталонской "Барселоной" (4:0), передает "Советский спорт".
Обновлено в 17:46
Авто
Fiat поднял российские цены на хэтчбек Fiat 500
Напомним, в нашей стране Fiat 500 представлен в единственной комплектации Pop, цена которой после подорожания перевалила за миллион и теперь оценивается 1,09 млн рублей.
Обновлено в 07:31
Энергетика
Минэнерго предложило изменить законодательство из-за «грязной нефти»
Глава Министерства энергетики Александр Новак рассказал, что готовы предложения об изменении законодательства, которые не допустят ухудшения качества российской нефти.
Обновлено в 08:20
Кино
Создатели «Игры престолов» удалили из новой серии ляп со стаканом кофе
Американский телеканал HBO удалил из новой серии в онлайн-версии киносаги "Игра престолов" бумажный стаканчик для кофе, который стал мемом в интернете.
Обновлено в 17:44
Происшествия
В Шереметьево назвали причину возвращения SSJ100 в аэропорт
Sukhoi Superjet 100 вернулся 5 мая в аэропорт вылета из-за потери связи и автоматического управления бортом. Об этом сообщили в Шереметьево.
Обновлено в 13:40
Космос
Грузовой корабль Dragon пристыковался к МКС
Грузовой корабль Dragon компании SpaceX совершил стыковку с Международной космической станцией (МКС).
Обновлено вчера в 09:25
Политика
Коломойский предложил оставить при Зеленском одного министра из нынешних
Украинский бизнесмен Игорь Коломойский, временно проживающий в Израиле, заявил, что из нынешнего правительства при новоизбранном президенте Владимире Зеленском выделяет единственного министра — главу МВД Арсена Авакова.
Обновлено в 19:33
Происшествия
«Аэрофлот» начал выплаты компенсаций после катастрофы в «Шереметьево»
Авиакомпания «Аэрофлот» во вторник, 7 мая, начала выплачивать компенсации членам экипажа и пассажирам рейса SU1492 Москва – Мурманск, потерпевшего крушение при аварийной посадке в «Шереметьево».
Обновлено в 10:40
Политика
Экс-президент Кравчук заявил о насильной передаче Крыма Украине
В 2017 году сын Никиты Хрущева Сергей Хрущев заявил, что решение передать Крым Украине было принято по экономическим причинам.
Обновлено в 12:49
Авто
ГИБДД назвала самые угоняемые автомобили в России
Стали известны автомобили, которые пользуются наибольшим спросом у угонщиков. Статистику ГИБДД за 2018 год опубликовал журнал «За рулём».
Обновлено в 04:41
Происшествия
При ДТП в Дагестане погибла известная телеведущая
Дагестанская телеведущая и журналистка Тамилла Абдулаева погибла в дорожно-транспортном происшествии, которое произошло 7 мая в Махачкале.
Обновлено в 09:49
Общество
Глава РЭО оценил собираемость платежей за вывоз мусора
Обновлено в 09:52
Армия и оружие
Россия разработает первый атомный авианосец
Россия начнет разработку первого атомного авианосца в 2023 году.
Обновлено в 03:55
Авто
УАЗ начал продажи самой дорогой версии модели УАЗ «Хантер»
Экспедиционный УАЗ «Хантер» оснащен силовыми бамперами и порогами.
Обновлено в 03:24
Общество
Реставраторы удалят скрывающую купидона ретушь с картины Вермеера
В Дрезденской картинной галерее Старых мастеров решили удалить слой ретуши с картины Яна Вермеера «Девушка, читающая письмо у открытого окна».
Обновлено в 09:08
Космос
Запуск спутников «Глонасс» с помощью «Ангары» запланирован на 2024 год
«Первый запуск двух аппаратов «Глонасс-К2» с помощью ракеты «Ангара» должен состояться в первом квартале 2024 года» — отмечается в документе.
Обновлено в 19:22
Космос
Российских космонавтов начнут готовить к высадке на Луну и Марс
Уже в 2019 году начнется подготовка российских космонавтов к высадке на Луну и на Марс.
Обновлено в 13:38
Политика
Госдеп США подтвердил отставку американского посла на Украине
Посол Соединенных Штатов на Украине Мари Йованович покинет свой пост после завершения полномочий действующего президента страны Петра Порошенко.
Обновлено в 05:20
Политика
Пенс объяснил, зачем России и Ирану нужна Венесуэла
Политик обвинил власти Ирана и России в стремлении сделать Венесуэлу "плацдармом" для продвижения собственных интересов в регионе.
Обновлено в 18:28
Происшествия
Бортовой самописец сгоревшего самолета SSJ-100 сильно поврежден
Обновлено вчера в 19:14