Политика
Порошенко уволил командующего Нацгвардией УкраиныLenta.ru 13:36
Действующий президент Украины Петр Порошенко уволил с должности командующего Национальной гвардией страны Юрия Аллерова.
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Происшествия
Стало известно о состоянии черных ящиков сгоревшего SSJ-100
Обновлено вчера в 02:49
Авто
GM показала интерьер нового Chevrolet Tracker
Компания General Motors представила компактный кроссовер Chevrolet Tracker нового поколения на апрельском автосалоне в Шанхае, но тогда интерьер автомобиля широкой публике не показали.
Обновлено в 05:39
Футбол
Неймар и Дракслер едва не подрались в раздевалке
Игроки «ПСЖ», немецкий полузащитник Юлиан Дракслер и бразильский нападающий Неймар, едва не подрались после гостевого матча 34-го тура чемпионата Франции с «Монпелье», в котором парижский клуб потерпел поражение со счётом 2:3. Об этом сообщает Lance со ссылкой на Le Parisien.
Обновлено в 16:04
Общество
На юге Сицилии продают дома за один евро
Власти городка Муссомели на юге Сицилии предлагают приобрести в собственность дома всего за один евро при условии, что владелец отремонтирует постройку в течение года, сообщает The Sun.
Обновлено в 17:37
Происшествия
Семь человек пострадали при стрельбе в школе в Денвере
В американском Денвере, штат Колорадо, злоумышленники открыли стрельбу в местной школе.
Обновлено в 17:38
Транспорт
С 13 мая в городских автобусах будут принимать школьные проездные только нового образца
С 13 мая на валидаторах во всех городских автобусах будет отключена функция, с помощью которой водитель или кондуктор могли пробить школьный билет вручную.
Обновлено в 20:48
Шоу-бизнес
Принц Уильям эмоционально прокомментировал рождение племянника
Кстати, принц Гарри тоже эмоционально комментировал появление на свет долгожданного сына.
Обновлено в 11:00
Футбол
«Барселона» поздравила «Ливерпуль» с выходом в финал Лиги чемпионов
Английский "Ливерпуль" вырвался в финал Лиги чемпионов, сообщает "Советский спорт". Красные выбили из розыгрыша каталонскую "Барселону".
Обновлено в 20:45
Здоровье
Врачи рассказали, как спастись от аллергии на пыльцу
Врач аллерголог-иммунолог, доктор медицинских наук Наталия Шартанова рассказала, что для защиты глаз следует надевать очки, а после выхода на улицу стоит принимать душ и мыть голову.
Обновлено в 20:45
Игры
«Долой эксклюзивность»: разработчики не отдают свои игры в Epic Games Store
По словам разработчиков Rise of Industry, перенос игры скверно сказался бы на репутации студии, разозлил уже имеющихся поклонников и усложнил доступ к проекту потенциальным игрокам.
Обновлено в 16:53
Общество
Минтруд представил график праздничных дней в 2020 году
В министерстве труда и соцзащиты РФ предложили в 2020 году перенести январские праздничные дни, которые выпадают на субботу и воскресенье, на май.
Обновлено в 13:34
Общество
Леди Гага разделась на Met Gala в Нью-Йорке
Певица и актриса Леди Гага разделась на нью-йоркском ежегодном балу Met Gala до нижнего белья, а исполнительница Кэти Перри пришла на мероприятие в костюме люстры.
Обновлено в 05:28
Происшествия
Кратко рассказываем о трагедии в аэропорту Шереметьево
Обновлено в 11:31
Армия и оружие
В Москве прошла генеральная репетиция парада Победы
На Красной площади в Москве состоялась генеральная репетиция парада, приуроченного к 74-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Обновлено в 04:20
Политика
Вашингтон отправит к берегам Венесуэлы военный госпитальный корабль
«В июне по распоряжению президента [Дональда] Трампа военно-морские силы Соединенных Штатов направляют в регион Карибского моря, Центральной и Южной Америки госпитальный корабль Comfort», — цитирует американского вице-президента Майка Пенса агентство «РИА Новости».
Обновлено в 20:16
Здоровье
Май – это время гастритов: чем вызвано сезонное обострение желудочных проблем
Свежий воздух подстегивает аппетит, а возбужденная нервная система увеличивает продуцирование соляной кислоты в желудке, и – здравствуй, изжога и гастрит.
Обновлено в 14:04
Транспорт
Стало известно, куда в Москве чаще всего ездят на такси
В столичном Центре организации дорожного движения выяснили, куда чаще всего в Москве ездят на такси.
Обновлено в 08:38
Футбол
Дзюба поздравил «Ливерпуль» с невероятной победой над «Барселоной»
Нападающий петербургского «Зенита» Артем Дзюба поздравил «Ливерпуль» с рагромной победой над «Барселоной» и выходом в финал Лиги чемпионов.
Обновлено в 19:10
Армия и оружие
Российские штурмовики оснастят искусственным интеллектом
Модернизированные российские штурмовики Су-25СМ3 оснастят новыми бортовыми комплексами целеуказания и прицеливания с элементами искусственного интеллекта.
Обновлено в 19:57
Финансы
Банк России перевел свои активы из США в Китай
В Финляндии доля активов увеличилась с 0,9 до 1,8%. Тогда как активы в Великобритании снизились с 7,2 до 6,6%, в Канаде - с 2,8 до 2,3%.
Обновлено в 17:11
Общество
На жителя Ярославля, сфотографировавшего надпись о Путине, составили протокол по статье о неуважении к власти
На жителя Ярославля, сфотографировавшего оскорбительную надпись о Владимире Путине на здании МВД, составили протокол по статье о неуважении к власти.
Обновлено в 13:00
Происшествия
Приговор по делу Кокорина и Мамаева объявят 8 мая
Приговор по делу нападающего "Зенита" Александра Кокорина и полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева будет объявлен в 8 мая в 14:00 по московскому времени.
Обновлено вчера в 16:30
Политика
На Украине признали огромные потери от разрыва торговых связей с РФ
Из-за падения объемов торговли с Россией Киев понес в 13 раз больше потерь, чем Москва.
Обновлено вчера в 22:03
Политика
В конгрессе США назвали возмутительным отзыв посла на Украине
Лидер демократического большинства в палате представителей конгресса США Стени Хойер и председатель комитета по иностранным делам Элиот Энгел считают возмутительным решение отозвать посла на Украине Мари Йованович.
Обновлено в 12:22
Политика
Коломойский посоветовал Зеленскому оставить одного министра
Украинский бизнесмен Игорь Коломойский заявил, что избранному президенту страны Владимиру Зеленскому не следует увольнять министра внутренних дел Арсена Авакова.
Обновлено в 20:37