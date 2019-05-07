Политика

Порошенко уволил командующего Нацгвардией УкраиныLenta.ru 13:36

Действующий президент Украины Петр Порошенко уволил с должности командующего Национальной гвардией страны Юрия Аллерова.
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Зачем Порошенко уволил командующего Нацгвардией Украины

Газета.Ru17:16

Порошенко уволил командующего национальной гвардией

Коммерсантъ15:29

Порошенко уволил командующего Нацгвардией Украины

ТАСС13:37

Порошенко уволил главу Нацгвардии Украины

РБК14:26

Порошенко уволил командующего Нацгвардией Украины

РИА Новости13:41

Порошенко сменил командующего Нацгвардией Украины

Интерфакс13:38

Президент Украины Петр Порошенко уволил командующего Нацгвардией

Эхо Москвы14:32
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Стало известно о состоянии черных ящиков сгоревшего SSJ-100

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Опубликована расшифровка переговоров пилота SSJ-100 и диспетчеров

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Невъездной на Украину актер Мерзликин пересек госграницу через поле

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Авто

GM показала интерьер нового Chevrolet Tracker

Компания General Motors представила компактный кроссовер Chevrolet Tracker нового поколения на апрельском автосалоне в Шанхае, но тогда интерьер автомобиля широкой публике не показали.
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Игроки «ПСЖ», немецкий полузащитник Юлиан Дракслер и бразильский нападающий Неймар, едва не подрались после гостевого матча 34-го тура чемпионата Франции с «Монпелье», в котором парижский клуб потерпел поражение со счётом 2:3. Об этом сообщает Lance со ссылкой на Le Parisien.
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Общество

На юге Сицилии продают дома за один евро

Власти городка Муссомели на юге Сицилии предлагают приобрести в собственность дома всего за один евро при условии, что владелец отремонтирует постройку в течение года, сообщает The Sun.
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Происшествия

Семь человек пострадали при стрельбе в школе в Денвере

В американском Денвере, штат Колорадо, злоумышленники открыли стрельбу в местной школе.
Обновлено в 17:38
Транспорт

С 13 мая в городских автобусах будут принимать школьные проездные только нового образца

С 13 мая на валидаторах во всех городских автобусах будет отключена функция, с помощью которой водитель или кондуктор могли пробить школьный билет вручную.
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Кино

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Принц Уильям эмоционально прокомментировал рождение племянника

Кстати, принц Гарри тоже эмоционально комментировал появление на свет долгожданного сына.
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Футбол

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Английский "Ливерпуль" вырвался в финал Лиги чемпионов, сообщает "Советский спорт". Красные выбили из розыгрыша каталонскую "Барселону".
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Здоровье

Врачи рассказали, как спастись от аллергии на пыльцу

Врач аллерголог-иммунолог, доктор медицинских наук Наталия Шартанова рассказала, что для защиты глаз следует надевать очки, а после выхода на улицу стоит принимать душ и мыть голову.
Обновлено в 20:45
Игры

«Долой эксклюзивность»: разработчики не отдают свои игры в Epic Games Store

По словам разработчиков Rise of Industry, перенос игры скверно сказался бы на репутации студии, разозлил уже имеющихся поклонников и усложнил доступ к проекту потенциальным игрокам.
Обновлено в 16:53
Общество

Минтруд представил график праздничных дней в 2020 году

В министерстве труда и соцзащиты РФ предложили в 2020 году перенести январские праздничные дни, которые выпадают на субботу и воскресенье, на май.
Обновлено в 13:34
Общество

Group-IB отказалась комментировать ход проверки шоу «Голос. Дети»

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Общество

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Певица и актриса Леди Гага разделась на нью-йоркском ежегодном балу Met Gala до нижнего белья, а исполнительница Кэти Перри пришла на мероприятие в костюме люстры.
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Кратко рассказываем о трагедии в аэропорту Шереметьево

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На Красной площади в Москве состоялась генеральная репетиция парада, приуроченного к 74-летию Победы в Великой Отечественной войне.
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Политика

Вашингтон отправит к берегам Венесуэлы военный госпитальный корабль

«В июне по распоряжению президента [Дональда] Трампа военно-морские силы Соединенных Штатов направляют в регион Карибского моря, Центральной и Южной Америки госпитальный корабль Comfort», — цитирует американского вице-президента Майка Пенса агентство «РИА Новости».
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Май – это время гастритов: чем вызвано сезонное обострение желудочных проблем

Свежий воздух подстегивает аппетит, а возбужденная нервная система увеличивает продуцирование соляной кислоты в желудке, и – здравствуй, изжога и гастрит.
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Стало известно, куда в Москве чаще всего ездят на такси

В столичном Центре организации дорожного движения выяснили, куда чаще всего в Москве ездят на такси.
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Нападающий петербургского «Зенита» Артем Дзюба поздравил «Ливерпуль» с рагромной победой над «Барселоной» и выходом в финал Лиги чемпионов.
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Российские штурмовики оснастят искусственным интеллектом

Модернизированные российские штурмовики Су-25СМ3 оснастят новыми бортовыми комплексами целеуказания и прицеливания с элементами искусственного интеллекта.
Обновлено в 19:57
Финансы

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В Финляндии доля активов увеличилась с 0,9 до 1,8%. Тогда как активы в Великобритании снизились с 7,2 до 6,6%, в Канаде - с 2,8 до 2,3%.
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Производство кроссовера Haval H2 может быть начато на территории РФ

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Приговор по делу нападающего "Зенита" Александра Кокорина и полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева будет объявлен в 8 мая в 14:00 по московскому времени.
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Лидер демократического большинства в палате представителей конгресса США Стени Хойер и председатель комитета по иностранным делам Элиот Энгел считают возмутительным решение отозвать посла на Украине Мари Йованович.
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Украинский бизнесмен Игорь Коломойский заявил, что избранному президенту страны Владимиру Зеленскому не следует увольнять министра внутренних дел Арсена Авакова.
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Украинский военный, генерал-лейтенант, заместитель командующего Национальной гвардии Украины.
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