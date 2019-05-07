Политика

Порошенко уволил командующего Нацгвардией УкраиныТАСС вчера в 13:37

Президент Петр Порошенко уволил Юрия Аллерова с должности командующего Национальной гвардией Украины. Соответствующий указ опубликован во вторник на сайте главы государства. "Освободить Аллерова Юрия Владимировича с должности командующего Национальной гвардией Украины", - говорится в документе.
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Зачем Порошенко уволил командующего Нацгвардией Украины

Газета.Ruвчера в 17:16

Порошенко уволил командующего национальной гвардией

Коммерсантъвчера в 15:29

Порошенко сменил командующего Нацгвардией Украины

Интерфаксвчера в 13:38

Порошенко уволил главу Нацгвардии Украины

РБКвчера в 14:26

Порошенко уволил командующего Нацгвардией Украины

РИА Новостивчера в 13:41

Президент Украины Петр Порошенко уволил командующего Нацгвардией

Эхо Москвывчера в 14:32

Порошенко уволил командующего Нацгвардией Украины

ТАССвчера в 13:37
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Политика

В Германии заявили о «разбитой вдребезги» дружбе с США

Немецкий журналист Даниэль Бресслер заявил, что неожиданная отмена визита госсекретаря США Майка Помпео в Берлин показала, что дружба двух стран "разбита вдребезги".
Обновлено в 01:47
Музыка

Сергей Лазарев показал отрывок из номера для Евровидения

Обновлено в 02:31
Политика

Решение о выходе из Совета Европы в России не принимали, заявил Келин

"Скажу лишь, что в Российской Федерации не принималось решение о выходе из Совета Европы", - добавил он "Наоборот, все усилия отечественной дипломатии направлены сегодня на сохранение полноформатного участия в СЕ", - сказал дипломат.
Обновлено в 03:05
Происшествия

«Его знал каждый школьник». За что главарю банды из Коми грозит пожизненное

Почти 700 свидетелей, 200 обысков и 60 очных ставок — следователи несколько лет по крупицам собирали уголовное дело Юрия Пичугина и его предполагаемых сообщников, обвиняемых в создании одной из самых безжалостных и влиятельных банд Республики Коми.
Обновлено в 01:00
Происшествия

Основной версией авиакатастрофы в Шереметьево названа ошибка пилотов

Из источников, близких к следствию по делу о катастрофе самолёта SSJ 100 в московском аэропорту Шереметьево, изданию «КоммерсантЪ» стало известно: в качестве доминирующей версии рассматривается недостаточная квалификация пилотов.
Обновлено 06 мая в 23:32
Шоу-бизнес

Суд приостановил дело по иску к Началовой и Фролову

Обновлено вчера в 10:32
Футбол

«Ливерпуль» вышел в финал Лиги чемпионов

"Ливерпуль" выходит в финал Лиги чемпионов второй сезон подряд В прошлом сезоне английский клуб встречался в финале с мадридским "Реалом" и проиграл ему со счетом 1:3.
Обновлено вчера в 19:09
Кино

Новый эпизод «Игры престолов» стал самым провальным в истории сериала

Четвертая серия финального сезона "Игры престолов" получила самый низкий рейтинг за всю историю киносаги.
Обновлено вчера в 23:56
Технологии

Хакеры взломали Binance и украли 7000 биткоинов

Binance, одна из крупнейших криптовалютных бирж, сообщила о взломе и краже 7000 биткоинов.
Обновлено в 02:10
Армия и оружие

США заподозрили Иран в переброске ракет в Персидский залив

США полагают, что Иран осуществляет переброску баллистических ракет малой дальности на борту кораблей, которые находятся в Персидском заливе.
Обновлено вчера в 23:23
Происшествия

В Шереметьево высадили пассажиров еще одного SSJ-100 из-за запаха гари

Утверждается, что пассажиры почувствовали запах гари, после чего началась паника. В результате всех вывели из самолета.
Обновлено вчера в 19:26
Космос

В Германии открыли первый электрический автобан

Первый электрический автобан открылся в федеральной земле Гессен в центральной части Германии.
Обновлено вчера в 10:53
Общество

Набор для шашлыка за год подорожал на 16%

В минимальный шашлычный набор входят шашлык, мангал, шампуры и розжиг.
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Общество

Пятая часть молочной продукции в России оказалась фальсификатом

В Россельхознадзоре рассказали, сколько молока и молочных продуктов производится ежегодно в России и какая часть продукции не соответствует стандартам.
Обновлено вчера в 15:28
Наука

Прибор на щеке проследит за составом слюны в реальном времени

Созданное американскими учеными носимое устройство, позволяющее мониторить химический состав слюны в режиме реального времени, может использоваться для отслеживания общего состояния организма, т.к. в слюне присутствует целый набор важных биологических маркеров.
Обновлено вчера в 07:14
Кино

Вышел первый тизер сериала «Бэтвумен»

В YouTube опубликован первый тизер-трейлер сериала «Бэтвумен». Премьера сериала состоится в 2019 году на телеканале CW.
Обновлено в 02:46
Шоу-бизнес

Анджелина Джоли отказалась играть в байопике Селин Дион

Селин предложила ей сыграть главную роль в байопике о своей жизни под рабочим названием «Сила любви» – фильме-мюзикле с бюджетом 23 миллиона долларов, который расскажет о творчестве и семейной жизни Селин Дион.
Обновлено вчера в 10:55
Технологии

Минкомсвязь предложила оценить глав госкорпораций по «цифровому KPI»

В конце апреля Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций (Минкомсвязь) объявило конкурс на оказание услуг по анализу и экспертно-аналитическому сопровождению разработки и реализации стратегий цифровой трансформации госкорпораций и компаний с госучастием.
Обновлено в 03:07
Игры

Google назвала победителей премии Google Play Awards 2019

Компания Google в преддверии конференции I/O назвала лауреатов премии Google Play Awards 2019.
Обновлено вчера в 09:01
Происшествия

В центре Красноярска эвакуировали ТЦ из-за сообщения о минировании

Обновлено в 02:18
Общество

Школьное питание в России проверят на дискриминацию

Издание отмечает, что ранее в Волгограде мать троих детей Лилит Петросян пожаловалась на дискриминацию ее ребенка, который вынужден питаться кашей из рациона льготников, в то время как «обычные» дети получают котлеты с гарниром.
Обновлено в 03:00
Музыка

Мариинский театр открывает программу ко Дню Победы

Мариинский театр откроет 8 мая двухдневную программу спектаклей и концертов, посвященную Дню Победы.
Обновлено в 02:25
Политика

Иран отказался исполнять отдельные обязательства по ядерной сделке

Иран направил послам Германии, Великобритании, Китая и России уведомление о принятом решении «приостановить исполнение некоторых обязательств» в рамках так называемой ядерной сделки, сообщает агентство Tasnim.
Обновлено в 01:37
Экономика

Латвия и Эстония введут пошлину на российскую электроэнергию

В настоящее время российская электроэнергия поступает в страны Прибалтики через Белоруссию и Литву.
Обновлено вчера в 05:05
Армия и оружие

Отличный состав: на парад Победы выйдет только испытанная техника

Как сообщили в Минобороны, общая численность личного состава, задействованного в параде, превышает 13600 военнослужащих: более 400 из них пройдут в составе механизированной колонны, а в строю авиации — около 170 летчиков.
Обновлено вчера в 17:01
Общество

Орудие убийства Троцкого показали в музее шпионажа в Вашингтоне

Международный музей шпионажа в Вашингтоне, который открыл двери после переезда на новое место, впервые за многие годы выставил в своей коллекции ледоруб, которым, предположительно секретный агент НКВД Рамон Меркадер убил политика и революционера Льва Троцкого.
Обновлено в 03:23
Происшествия

В центре Москвы обнаружили тело полицейского с огнестрельным ранением

Тело сотрудника полиции с огнестрельным ранением обнаружено рядом с Историческим музеем на Красной площади в Москве.
Обновлено в 01:30
Театры

Самбурская заявила об уходе из Театра на Малой Бронной

Актриса театра и кино Настасья Самбурская заявила, что режиссёр Московского драматического театра на Малой Бронной Антон Яковлев принял решение вывести её из состава, несмотря на просьбу доиграть сезон.
Обновлено вчера в 22:48
Авто

Премьера нового суперкара McLaren состоится 15 мая

Новый суперкар британской марки McLaren, который предназначен для дальних поездок, дебютирует 15 мая.
Обновлено вчера в 12:02
Политика

Коломойский предложил оставить Авакова в правительстве Украины

Предприниматель Игорь Коломойский заявил, что, по его мнению, действующий глава МВД Украины Арсен Аваков должен остаться в украинском правительстве при новом президенте.
Обновлено в 01:21
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