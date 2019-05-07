Политика
Порошенко уволил командующего Нацгвардией УкраиныТАСС вчера в 13:37
Президент Петр Порошенко уволил Юрия Аллерова с должности командующего Национальной гвардией Украины. Соответствующий указ опубликован во вторник на сайте главы государства. "Освободить Аллерова Юрия Владимировича с должности командующего Национальной гвардией Украины", - говорится в документе.
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Политика
В Германии заявили о «разбитой вдребезги» дружбе с США
Немецкий журналист Даниэль Бресслер заявил, что неожиданная отмена визита госсекретаря США Майка Помпео в Берлин показала, что дружба двух стран "разбита вдребезги".
Обновлено в 01:47
Музыка
Сергей Лазарев показал отрывок из номера для Евровидения
Обновлено в 02:31
Политика
Решение о выходе из Совета Европы в России не принимали, заявил Келин
"Скажу лишь, что в Российской Федерации не принималось решение о выходе из Совета Европы", - добавил он "Наоборот, все усилия отечественной дипломатии направлены сегодня на сохранение полноформатного участия в СЕ", - сказал дипломат.
Обновлено в 03:05
Происшествия
«Его знал каждый школьник». За что главарю банды из Коми грозит пожизненное
Почти 700 свидетелей, 200 обысков и 60 очных ставок — следователи несколько лет по крупицам собирали уголовное дело Юрия Пичугина и его предполагаемых сообщников, обвиняемых в создании одной из самых безжалостных и влиятельных банд Республики Коми.
Обновлено в 01:00
Происшествия
Основной версией авиакатастрофы в Шереметьево названа ошибка пилотов
Из источников, близких к следствию по делу о катастрофе самолёта SSJ 100 в московском аэропорту Шереметьево, изданию «КоммерсантЪ» стало известно: в качестве доминирующей версии рассматривается недостаточная квалификация пилотов.
Обновлено 06 мая в 23:32
Шоу-бизнес
Суд приостановил дело по иску к Началовой и Фролову
Обновлено вчера в 10:32
Футбол
«Ливерпуль» вышел в финал Лиги чемпионов
"Ливерпуль" выходит в финал Лиги чемпионов второй сезон подряд В прошлом сезоне английский клуб встречался в финале с мадридским "Реалом" и проиграл ему со счетом 1:3.
Обновлено вчера в 19:09
Кино
Новый эпизод «Игры престолов» стал самым провальным в истории сериала
Четвертая серия финального сезона "Игры престолов" получила самый низкий рейтинг за всю историю киносаги.
Обновлено вчера в 23:56
Технологии
Хакеры взломали Binance и украли 7000 биткоинов
Binance, одна из крупнейших криптовалютных бирж, сообщила о взломе и краже 7000 биткоинов.
Обновлено в 02:10
Армия и оружие
США заподозрили Иран в переброске ракет в Персидский залив
США полагают, что Иран осуществляет переброску баллистических ракет малой дальности на борту кораблей, которые находятся в Персидском заливе.
Обновлено вчера в 23:23
Происшествия
В Шереметьево высадили пассажиров еще одного SSJ-100 из-за запаха гари
Утверждается, что пассажиры почувствовали запах гари, после чего началась паника. В результате всех вывели из самолета.
Обновлено вчера в 19:26
Космос
В Германии открыли первый электрический автобан
Первый электрический автобан открылся в федеральной земле Гессен в центральной части Германии.
Обновлено вчера в 10:53
Общество
Набор для шашлыка за год подорожал на 16%
В минимальный шашлычный набор входят шашлык, мангал, шампуры и розжиг.
Обновлено в 01:59
Общество
Пятая часть молочной продукции в России оказалась фальсификатом
В Россельхознадзоре рассказали, сколько молока и молочных продуктов производится ежегодно в России и какая часть продукции не соответствует стандартам.
Обновлено вчера в 15:28
Наука
Прибор на щеке проследит за составом слюны в реальном времени
Созданное американскими учеными носимое устройство, позволяющее мониторить химический состав слюны в режиме реального времени, может использоваться для отслеживания общего состояния организма, т.к. в слюне присутствует целый набор важных биологических маркеров.
Обновлено вчера в 07:14
Кино
Вышел первый тизер сериала «Бэтвумен»
В YouTube опубликован первый тизер-трейлер сериала «Бэтвумен». Премьера сериала состоится в 2019 году на телеканале CW.
Обновлено в 02:46
Шоу-бизнес
Анджелина Джоли отказалась играть в байопике Селин Дион
Селин предложила ей сыграть главную роль в байопике о своей жизни под рабочим названием «Сила любви» – фильме-мюзикле с бюджетом 23 миллиона долларов, который расскажет о творчестве и семейной жизни Селин Дион.
Обновлено вчера в 10:55
Технологии
Минкомсвязь предложила оценить глав госкорпораций по «цифровому KPI»
В конце апреля Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций (Минкомсвязь) объявило конкурс на оказание услуг по анализу и экспертно-аналитическому сопровождению разработки и реализации стратегий цифровой трансформации госкорпораций и компаний с госучастием.
Обновлено в 03:07
Игры
Google назвала победителей премии Google Play Awards 2019
Компания Google в преддверии конференции I/O назвала лауреатов премии Google Play Awards 2019.
Обновлено вчера в 09:01
Общество
Школьное питание в России проверят на дискриминацию
Издание отмечает, что ранее в Волгограде мать троих детей Лилит Петросян пожаловалась на дискриминацию ее ребенка, который вынужден питаться кашей из рациона льготников, в то время как «обычные» дети получают котлеты с гарниром.
Обновлено в 03:00
Музыка
Мариинский театр открывает программу ко Дню Победы
Мариинский театр откроет 8 мая двухдневную программу спектаклей и концертов, посвященную Дню Победы.
Обновлено в 02:25
Политика
Иран отказался исполнять отдельные обязательства по ядерной сделке
Иран направил послам Германии, Великобритании, Китая и России уведомление о принятом решении «приостановить исполнение некоторых обязательств» в рамках так называемой ядерной сделки, сообщает агентство Tasnim.
Обновлено в 01:37
Экономика
Латвия и Эстония введут пошлину на российскую электроэнергию
В настоящее время российская электроэнергия поступает в страны Прибалтики через Белоруссию и Литву.
Обновлено вчера в 05:05
Армия и оружие
Отличный состав: на парад Победы выйдет только испытанная техника
Как сообщили в Минобороны, общая численность личного состава, задействованного в параде, превышает 13600 военнослужащих: более 400 из них пройдут в составе механизированной колонны, а в строю авиации — около 170 летчиков.
Обновлено вчера в 17:01
Общество
Орудие убийства Троцкого показали в музее шпионажа в Вашингтоне
Международный музей шпионажа в Вашингтоне, который открыл двери после переезда на новое место, впервые за многие годы выставил в своей коллекции ледоруб, которым, предположительно секретный агент НКВД Рамон Меркадер убил политика и революционера Льва Троцкого.
Обновлено в 03:23
Происшествия
В центре Москвы обнаружили тело полицейского с огнестрельным ранением
Тело сотрудника полиции с огнестрельным ранением обнаружено рядом с Историческим музеем на Красной площади в Москве.
Обновлено в 01:30
Театры
Самбурская заявила об уходе из Театра на Малой Бронной
Актриса театра и кино Настасья Самбурская заявила, что режиссёр Московского драматического театра на Малой Бронной Антон Яковлев принял решение вывести её из состава, несмотря на просьбу доиграть сезон.
Обновлено вчера в 22:48
Авто
Премьера нового суперкара McLaren состоится 15 мая
Новый суперкар британской марки McLaren, который предназначен для дальних поездок, дебютирует 15 мая.
Обновлено вчера в 12:02
Политика
Коломойский предложил оставить Авакова в правительстве Украины
Предприниматель Игорь Коломойский заявил, что, по его мнению, действующий глава МВД Украины Арсен Аваков должен остаться в украинском правительстве при новом президенте.
Обновлено в 01:21