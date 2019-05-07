Порошенко уволил командующего Нацгвардией УкраиныТАСС вчера в 13:37

Президент Петр Порошенко уволил Юрия Аллерова с должности командующего Национальной гвардией Украины. Соответствующий указ опубликован во вторник на сайте главы государства. "Освободить Аллерова Юрия Владимировича с должности командующего Национальной гвардией Украины", - говорится в документе.

Политика В Германии заявили о «разбитой вдребезги» дружбе с США Немецкий журналист Даниэль Бресслер заявил, что неожиданная отмена визита госсекретаря США Майка Помпео в Берлин показала, что дружба двух стран "разбита вдребезги".

Политика Решение о выходе из Совета Европы в России не принимали, заявил Келин "Скажу лишь, что в Российской Федерации не принималось решение о выходе из Совета Европы", - добавил он "Наоборот, все усилия отечественной дипломатии направлены сегодня на сохранение полноформатного участия в СЕ", - сказал дипломат.

Происшествия «Его знал каждый школьник». За что главарю банды из Коми грозит пожизненное Почти 700 свидетелей, 200 обысков и 60 очных ставок — следователи несколько лет по крупицам собирали уголовное дело Юрия Пичугина и его предполагаемых сообщников, обвиняемых в создании одной из самых безжалостных и влиятельных банд Республики Коми.

Происшествия Основной версией авиакатастрофы в Шереметьево названа ошибка пилотов Из источников, близких к следствию по делу о катастрофе самолёта SSJ 100 в московском аэропорту Шереметьево, изданию «КоммерсантЪ» стало известно: в качестве доминирующей версии рассматривается недостаточная квалификация пилотов.

Футбол «Ливерпуль» вышел в финал Лиги чемпионов "Ливерпуль" выходит в финал Лиги чемпионов второй сезон подряд В прошлом сезоне английский клуб встречался в финале с мадридским "Реалом" и проиграл ему со счетом 1:3.

Технологии Хакеры взломали Binance и украли 7000 биткоинов Binance, одна из крупнейших криптовалютных бирж, сообщила о взломе и краже 7000 биткоинов.

Армия и оружие США заподозрили Иран в переброске ракет в Персидский залив США полагают, что Иран осуществляет переброску баллистических ракет малой дальности на борту кораблей, которые находятся в Персидском заливе.

Происшествия В Шереметьево высадили пассажиров еще одного SSJ-100 из-за запаха гари Утверждается, что пассажиры почувствовали запах гари, после чего началась паника. В результате всех вывели из самолета.

Космос В Германии открыли первый электрический автобан Первый электрический автобан открылся в федеральной земле Гессен в центральной части Германии.

Общество Пятая часть молочной продукции в России оказалась фальсификатом В Россельхознадзоре рассказали, сколько молока и молочных продуктов производится ежегодно в России и какая часть продукции не соответствует стандартам.

Наука Прибор на щеке проследит за составом слюны в реальном времени Созданное американскими учеными носимое устройство, позволяющее мониторить химический состав слюны в режиме реального времени, может использоваться для отслеживания общего состояния организма, т.к. в слюне присутствует целый набор важных биологических маркеров.

Кино Вышел первый тизер сериала «Бэтвумен» В YouTube опубликован первый тизер-трейлер сериала «Бэтвумен». Премьера сериала состоится в 2019 году на телеканале CW.

Шоу-бизнес Анджелина Джоли отказалась играть в байопике Селин Дион Селин предложила ей сыграть главную роль в байопике о своей жизни под рабочим названием «Сила любви» – фильме-мюзикле с бюджетом 23 миллиона долларов, который расскажет о творчестве и семейной жизни Селин Дион.

Технологии Минкомсвязь предложила оценить глав госкорпораций по «цифровому KPI» В конце апреля Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций (Минкомсвязь) объявило конкурс на оказание услуг по анализу и экспертно-аналитическому сопровождению разработки и реализации стратегий цифровой трансформации госкорпораций и компаний с госучастием.

Игры Google назвала победителей премии Google Play Awards 2019 Компания Google в преддверии конференции I/O назвала лауреатов премии Google Play Awards 2019.

Общество Школьное питание в России проверят на дискриминацию Издание отмечает, что ранее в Волгограде мать троих детей Лилит Петросян пожаловалась на дискриминацию ее ребенка, который вынужден питаться кашей из рациона льготников, в то время как «обычные» дети получают котлеты с гарниром.

Музыка Мариинский театр открывает программу ко Дню Победы Мариинский театр откроет 8 мая двухдневную программу спектаклей и концертов, посвященную Дню Победы.

Политика Иран отказался исполнять отдельные обязательства по ядерной сделке Иран направил послам Германии, Великобритании, Китая и России уведомление о принятом решении «приостановить исполнение некоторых обязательств» в рамках так называемой ядерной сделки, сообщает агентство Tasnim.

Экономика Латвия и Эстония введут пошлину на российскую электроэнергию В настоящее время российская электроэнергия поступает в страны Прибалтики через Белоруссию и Литву.

Армия и оружие Отличный состав: на парад Победы выйдет только испытанная техника Как сообщили в Минобороны, общая численность личного состава, задействованного в параде, превышает 13600 военнослужащих: более 400 из них пройдут в составе механизированной колонны, а в строю авиации — около 170 летчиков.

Общество Орудие убийства Троцкого показали в музее шпионажа в Вашингтоне Международный музей шпионажа в Вашингтоне, который открыл двери после переезда на новое место, впервые за многие годы выставил в своей коллекции ледоруб, которым, предположительно секретный агент НКВД Рамон Меркадер убил политика и революционера Льва Троцкого.

Происшествия В центре Москвы обнаружили тело полицейского с огнестрельным ранением Тело сотрудника полиции с огнестрельным ранением обнаружено рядом с Историческим музеем на Красной площади в Москве.

Театры Самбурская заявила об уходе из Театра на Малой Бронной Актриса театра и кино Настасья Самбурская заявила, что режиссёр Московского драматического театра на Малой Бронной Антон Яковлев принял решение вывести её из состава, несмотря на просьбу доиграть сезон.

Авто Премьера нового суперкара McLaren состоится 15 мая Новый суперкар британской марки McLaren, который предназначен для дальних поездок, дебютирует 15 мая.